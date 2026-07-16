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Em duelos da semifinal da Copa, Messi e Mbappé são os jogadores mais buscados; entenda

Levantamento realizado aponta também as perguntas mais feitas durante as partidas, incluindo até mesmo Mick Jagger

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
16/07/2026 04:35
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Lionel Messi (lado esquerdo) e Mbappé (lado direito) durante a Copa do Mundo.
Lionel Messi (lado esquerdo) e Mbappé (lado direito) durante a Copa do Mundo - (Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP - CHARLY TRIBALLEAU / AFP).

A semifinal da Copa do Mundo foi disputada entre França x Espanha e Inglaterra x Argentina, definindo os dois finalistas, Espanha e Argentina, que disputarão a grande final neste domingo (19). Nesse sentido, um levantamento realizado pelo Google Trends traz dados das duas semifinais, mostrando os jogadores mais buscados de ambos os confrontos, as maiores oscilações de crescimento e as perguntas mais realizadas pelos usuários.

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    Messi e Mbappé no topo

    Durante as semifinais, os jogadores com mais buscas no Google no Brasil foram Messi e Mbappé. Nos levantamentos realizados pela plataforma, que mede o interesse de busca em uma escala relativa de 0 a 100 para cada partida, Kylian Mbappé (França) e Lionel Messi (Argentina) atingiram o topo, chegando ao índice máximo de 100 em seus respectivos confrontos.

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    Por outro lado, quando comparado o índice de oscilação, que mede o crescimento das buscas pelo nome de cada atleta durante os jogos, o craque argentino teve uma alta maior que a do francês: Messi registrou +430% de crescimento, contra +300% de Mbappé.

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    • * <em>O índice de busca está em uma escala de 0 a 100. O índice 100 representa o jogador com mais buscas no Google no Brasil durante os jogo</em>s / ** <em>coluna oscilação mostra o crescimento das buscas pelo nome de cada jogador durante os jogo</em>s - (Dados: Google Trends).

    JogadoresSeleçãoÍndice de busca*Oscilação**

    Messi

    Argentina

    100

    +430%

    Mbappé

    França

    100

    +300%

    Jogadores com maiores crescimentos nas buscas

    Seguindo o levantamento feito pelo Google Trends, além dos jogadores mais buscados de forma geral, também foi possível identificar os atletas que mais cresceram em buscas durante os dois jogos da semifinal. Com isso, notou-se que as maiores altas de interesse se concentraram no confronto entre Inglaterra x Argentina.

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    No ranking dos cinco atletas com maior crescimento nas pesquisas, quatro pertencem ao clássico entre ingleses e argentinos, e apenas um ao jogo de espanhóis e franceses.

    * <em>coluna oscilação mostra o crescimento das buscas pelo nome de cada jogador durante os jogo</em>s - (Dados: Google Trends).

    Jogadores Seleções Oscilação*

    Djed Spence

    Inglaterra

    +3.470%

    Anthony Gordon

    Inglaterra

    +2.940%

    Jordan Pickford

    Inglaterra

    +2.830%

    Enzo Fernández

    Argentina

    +1.970%

    Pedro Porro

    Espanha

    +1.850%

    Números em cada partida

    França x Inglaterra

    A partida entre França e Espanha, disputada na última terça-feira (14), terminou com vitória espanhola por 2 a 0, garantindo a classificação da equipe para a grande final após 16 anos. No duelo fora das quatro linhas, sob a ótica do Google Trends, os craques Kylian Mbappé e Lamine Yamal foram os mais procurados pelo público brasileiro, consolidando-se como os nomes mais populares da partida.

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    * <em>O índice de busca está em uma escala de 0 a 100. O índice 100 representa o jogador com mais buscas no Google no Brasil durante os jogo</em>s / ** <em>coluna oscilação mostra o crescimento das buscas pelo nome de cada jogador durante os jogo</em>s - (Dados: Google Trends).

    JogadoresSeleçãoÍndice de busca*Oscilação**

    Mbappé

    França

    100

    +300%

    Lamine Yamal

    Espanha

    96

    +350%

    Mikel Oyarzabal

    Espanha

    33

    +1.690%

    Marc Cucurella

    Espanha

    30

    +1370%

    Michael Olise

    França

    15

    +240%

    Em contrapartida, os autores dos dois gols, Pedro Porro e Mikel Oyarzabal, foram os jogadores que mais cresceram no Google no Brasil durante a semifinal. As consultas aumentaram +1.850% e +1.690%, respectivamente. O lateral-esquerdo Marc Cucurella também teve destaque no jogo e foi o nome com a terceira maior alta (+1.370%).

    * <em>Coluna oscilação mostra o crescimento das buscas pelo nome de cada jogador durante os jogo</em> - (Dados: Google Trends).

    JogadoresSeleçõesOscilação*

    Pedro Porro

    Espanha

    +1.850%

    Mikel Oyarzabal

    França

    +1.690%

    Marc Cucurella

    Espanha

    +1.370%

    William Saliba

    França

    +1.050%

    Unai Simón

    Espanha

    +1.030%

    Luis de la Fuente, técnico da Espanha, e Rodri, da Espanha, comemoram a vitória por 2 a 0 durante a partida semifinal da Copa do Mundo FIFA.
    Luis de la Fuente, técnico da Espanha, e Rodri, da Espanha, comemoram a vitória por 2 a 0 durante a partida semifinal da Copa do Mundo FIFA - (Foto de Leo Barrilari/SPP). (Leo Barrilari/SPP) (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2984789

    Inglaterra x Argentina

    Ao olhar para o segundo jogo da semifinal, disputado entre Inglaterra e Argentina, o levantamento registrou números extremamente robustos de pesquisas no Google. Lionel Messi foi disparado o jogador mais buscado no Brasil. O craque argentino teve mais do dobro das buscas feitas sobre Jude Bellingham e Harry Kane, que ocuparam o segundo e o terceiro lugar no ranking, respectivamente.

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    * <em>O índice de busca está em uma escala de 0 a 100. O índice 100 representa o jogador com mais buscas no Google no Brasil durante os jogo</em>s / ** <em>coluna oscilação mostra o crescimento das buscas pelo nome de cada jogador durante os jogo</em>s - (Dados: Google Trends).

    JogadoresSeleçãoÍndice de busca*Oscilação**

    Messi

    Argentina

    100

    +430%

    Jude Bellingham

    Inglaterra

    39

    +270%

    Harry Kane

    Inglaterra

    32

    +370%

    Anthony Gordon

    Inglaterra

    13

    +2.940%

    Enzo Fernández

    Argentina

    12

    +1.970%

    No topo dos picos de interesse, os atletas que registraram as maiores altas nas pesquisas foram os ingleses Djed Spence (+3.470%), Anthony Gordon (+2.940%) e Jordan Pickford (+2.830%), seguidos de perto pelos argentinos Enzo Fernández (+1.970%) e Lautaro Martínez (+1.630%).).

    * <em>Coluna oscilação mostra o crescimento das buscas pelo nome de cada jogador durante os jogo</em>s - (Dados: Google Trends).

    JogadoresSeleçõesOscilação*

    Djed Spence

    Inglaterra

    +3.470%

    Anthony Gordon

    Inglaterra

    +2.940%

    Jordan Pickford

    Inglaterra

    +2.830%

    Enzo Fernández

    Argentina

    +1.970%

    Lautaro Martínez

    Argentina

    +1.630%

    Lionel Messi e Harry Kane juntos durante a semifinal da Copa do Mundo 2026.
    Lionel Messi e Harry Kane juntos durante a semifinal da Copa do Mundo 2026 - (Crédito: Odd ANDERSEN / AFP)

    Copas, Mick Jagger e Malvinas: o que mais o brasileiro queria saber?

    Além de pesquisar o nome dos jogadores, as dúvidas do público mostram os diferentes interesses em torno da Copa do Mundo. Durante os dois jogos, a pergunta mais repetida pelos brasileiros foi sobre a tradição das equipes: "Quantas Copas tem" cada uma das seleções semifinalistas.

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    No entanto, o calor das partidas também gerou buscas inusitadas. No jogo da Argentina, os internautas buscaram entender contextos históricos e curiosidades alheias ao campo, perguntando: "Quando foi a Guerra das Malvinas?", "Quem é Mick Jagger?", "Onde fica Atlanta?" e "Qual a altura do Messi?".

    Já no duelo europeu, a idade das estrelas: "Quantos anos tem o Mbappé?" e "Yamal tem quantos anos?". Além de o clube de atuação de alguns atletas "Oyarzabal joga onde?" acabaram por dominar as ferramentas de pesquisa no Brasil.

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