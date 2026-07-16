Em duelos da semifinal da Copa, Messi e Mbappé são os jogadores mais buscados; entenda
Levantamento realizado aponta também as perguntas mais feitas durante as partidas, incluindo até mesmo Mick Jagger
A semifinal da Copa do Mundo foi disputada entre França x Espanha e Inglaterra x Argentina, definindo os dois finalistas, Espanha e Argentina, que disputarão a grande final neste domingo (19). Nesse sentido, um levantamento realizado pelo Google Trends traz dados das duas semifinais, mostrando os jogadores mais buscados de ambos os confrontos, as maiores oscilações de crescimento e as perguntas mais realizadas pelos usuários.
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Messi e Mbappé no topo
Durante as semifinais, os jogadores com mais buscas no Google no Brasil foram Messi e Mbappé. Nos levantamentos realizados pela plataforma, que mede o interesse de busca em uma escala relativa de 0 a 100 para cada partida, Kylian Mbappé (França) e Lionel Messi (Argentina) atingiram o topo, chegando ao índice máximo de 100 em seus respectivos confrontos.
Por outro lado, quando comparado o índice de oscilação, que mede o crescimento das buscas pelo nome de cada atleta durante os jogos, o craque argentino teve uma alta maior que a do francês: Messi registrou +430% de crescimento, contra +300% de Mbappé.
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* <em>O índice de busca está em uma escala de 0 a 100. O índice 100 representa o jogador com mais buscas no Google no Brasil durante os jogo</em>s / ** <em>coluna oscilação mostra o crescimento das buscas pelo nome de cada jogador durante os jogo</em>s - (Dados: Google Trends).
|Jogadores
|Seleção
|Índice de busca*
|Oscilação**
Messi
Argentina
100
+430%
Mbappé
França
100
+300%
Jogadores com maiores crescimentos nas buscas
Seguindo o levantamento feito pelo Google Trends, além dos jogadores mais buscados de forma geral, também foi possível identificar os atletas que mais cresceram em buscas durante os dois jogos da semifinal. Com isso, notou-se que as maiores altas de interesse se concentraram no confronto entre Inglaterra x Argentina.
No ranking dos cinco atletas com maior crescimento nas pesquisas, quatro pertencem ao clássico entre ingleses e argentinos, e apenas um ao jogo de espanhóis e franceses.
* <em>coluna oscilação mostra o crescimento das buscas pelo nome de cada jogador durante os jogo</em>s - (Dados: Google Trends).
|Jogadores
|Seleções
|Oscilação*
Djed Spence
Inglaterra
+3.470%
Anthony Gordon
Inglaterra
+2.940%
Jordan Pickford
Inglaterra
+2.830%
Enzo Fernández
Argentina
+1.970%
Pedro Porro
Espanha
+1.850%
Números em cada partida
França x Inglaterra
A partida entre França e Espanha, disputada na última terça-feira (14), terminou com vitória espanhola por 2 a 0, garantindo a classificação da equipe para a grande final após 16 anos. No duelo fora das quatro linhas, sob a ótica do Google Trends, os craques Kylian Mbappé e Lamine Yamal foram os mais procurados pelo público brasileiro, consolidando-se como os nomes mais populares da partida.
* <em>O índice de busca está em uma escala de 0 a 100. O índice 100 representa o jogador com mais buscas no Google no Brasil durante os jogo</em>s / ** <em>coluna oscilação mostra o crescimento das buscas pelo nome de cada jogador durante os jogo</em>s - (Dados: Google Trends).
|Jogadores
|Seleção
|Índice de busca*
|Oscilação**
Mbappé
França
100
+300%
Lamine Yamal
Espanha
96
+350%
Mikel Oyarzabal
Espanha
33
+1.690%
Marc Cucurella
Espanha
30
+1370%
Michael Olise
França
15
+240%
Em contrapartida, os autores dos dois gols, Pedro Porro e Mikel Oyarzabal, foram os jogadores que mais cresceram no Google no Brasil durante a semifinal. As consultas aumentaram +1.850% e +1.690%, respectivamente. O lateral-esquerdo Marc Cucurella também teve destaque no jogo e foi o nome com a terceira maior alta (+1.370%).
* <em>Coluna oscilação mostra o crescimento das buscas pelo nome de cada jogador durante os jogo</em> - (Dados: Google Trends).
|Jogadores
|Seleções
|Oscilação*
Pedro Porro
Espanha
+1.850%
Mikel Oyarzabal
França
+1.690%
Marc Cucurella
Espanha
+1.370%
William Saliba
França
+1.050%
Unai Simón
Espanha
+1.030%
Inglaterra x Argentina
Ao olhar para o segundo jogo da semifinal, disputado entre Inglaterra e Argentina, o levantamento registrou números extremamente robustos de pesquisas no Google. Lionel Messi foi disparado o jogador mais buscado no Brasil. O craque argentino teve mais do dobro das buscas feitas sobre Jude Bellingham e Harry Kane, que ocuparam o segundo e o terceiro lugar no ranking, respectivamente.
* <em>O índice de busca está em uma escala de 0 a 100. O índice 100 representa o jogador com mais buscas no Google no Brasil durante os jogo</em>s / ** <em>coluna oscilação mostra o crescimento das buscas pelo nome de cada jogador durante os jogo</em>s - (Dados: Google Trends).
|Jogadores
|Seleção
|Índice de busca*
|Oscilação**
Messi
Argentina
100
+430%
Jude Bellingham
Inglaterra
39
+270%
Harry Kane
Inglaterra
32
+370%
Anthony Gordon
Inglaterra
13
+2.940%
Enzo Fernández
Argentina
12
+1.970%
No topo dos picos de interesse, os atletas que registraram as maiores altas nas pesquisas foram os ingleses Djed Spence (+3.470%), Anthony Gordon (+2.940%) e Jordan Pickford (+2.830%), seguidos de perto pelos argentinos Enzo Fernández (+1.970%) e Lautaro Martínez (+1.630%).).
* <em>Coluna oscilação mostra o crescimento das buscas pelo nome de cada jogador durante os jogo</em>s - (Dados: Google Trends).
|Jogadores
|Seleções
|Oscilação*
Djed Spence
Inglaterra
+3.470%
Anthony Gordon
Inglaterra
+2.940%
Jordan Pickford
Inglaterra
+2.830%
Enzo Fernández
Argentina
+1.970%
Lautaro Martínez
Argentina
+1.630%
Copas, Mick Jagger e Malvinas: o que mais o brasileiro queria saber?
Além de pesquisar o nome dos jogadores, as dúvidas do público mostram os diferentes interesses em torno da Copa do Mundo. Durante os dois jogos, a pergunta mais repetida pelos brasileiros foi sobre a tradição das equipes: "Quantas Copas tem" cada uma das seleções semifinalistas.
No entanto, o calor das partidas também gerou buscas inusitadas. No jogo da Argentina, os internautas buscaram entender contextos históricos e curiosidades alheias ao campo, perguntando: "Quando foi a Guerra das Malvinas?", "Quem é Mick Jagger?", "Onde fica Atlanta?" e "Qual a altura do Messi?".
Já no duelo europeu, a idade das estrelas: "Quantos anos tem o Mbappé?" e "Yamal tem quantos anos?". Além de o clube de atuação de alguns atletas "Oyarzabal joga onde?" acabaram por dominar as ferramentas de pesquisa no Brasil.
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