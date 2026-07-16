Em duelos da semifinal da Copa, Messi e Mbappé são os jogadores mais buscados; entenda Levantamento realizado aponta também as perguntas mais feitas durante as partidas, incluindo até mesmo Mick Jagger

A semifinal da Copa do Mundo foi disputada entre França x Espanha e Inglaterra x Argentina, definindo os dois finalistas, Espanha e Argentina, que disputarão a grande final neste domingo (19). Nesse sentido, um levantamento realizado pelo Google Trends traz dados das duas semifinais, mostrando os jogadores mais buscados de ambos os confrontos, as maiores oscilações de crescimento e as perguntas mais realizadas pelos usuários.

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Messi e Mbappé no topo

Durante as semifinais, os jogadores com mais buscas no Google no Brasil foram Messi e Mbappé. Nos levantamentos realizados pela plataforma, que mede o interesse de busca em uma escala relativa de 0 a 100 para cada partida, Kylian Mbappé (França) e Lionel Messi (Argentina) atingiram o topo, chegando ao índice máximo de 100 em seus respectivos confrontos.

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Por outro lado, quando comparado o índice de oscilação, que mede o crescimento das buscas pelo nome de cada atleta durante os jogos, o craque argentino teve uma alta maior que a do francês: Messi registrou +430% de crescimento, contra +300% de Mbappé.

* <em>O índice de busca está em uma escala de 0 a 100. O índice 100 representa o jogador com mais buscas no Google no Brasil durante os jogo</em>s / ** <em>coluna oscilação mostra o crescimento das buscas pelo nome de cada jogador durante os jogo</em>s - (Dados: Google Trends). Jogadores Seleção Índice de busca* Oscilação** Messi Argentina 100 +430% Mbappé França 100 +300%

Jogadores com maiores crescimentos nas buscas

Seguindo o levantamento feito pelo Google Trends, além dos jogadores mais buscados de forma geral, também foi possível identificar os atletas que mais cresceram em buscas durante os dois jogos da semifinal. Com isso, notou-se que as maiores altas de interesse se concentraram no confronto entre Inglaterra x Argentina.

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No ranking dos cinco atletas com maior crescimento nas pesquisas, quatro pertencem ao clássico entre ingleses e argentinos, e apenas um ao jogo de espanhóis e franceses.

* <em>coluna oscilação mostra o crescimento das buscas pelo nome de cada jogador durante os jogo</em>s - (Dados: Google Trends). Jogadores Seleções Oscilação* Djed Spence Inglaterra +3.470% Anthony Gordon Inglaterra +2.940% Jordan Pickford Inglaterra +2.830% Enzo Fernández Argentina +1.970% Pedro Porro Espanha +1.850%

Números em cada partida

França x Inglaterra

A partida entre França e Espanha, disputada na última terça-feira (14), terminou com vitória espanhola por 2 a 0, garantindo a classificação da equipe para a grande final após 16 anos. No duelo fora das quatro linhas, sob a ótica do Google Trends, os craques Kylian Mbappé e Lamine Yamal foram os mais procurados pelo público brasileiro, consolidando-se como os nomes mais populares da partida.

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* <em>O índice de busca está em uma escala de 0 a 100. O índice 100 representa o jogador com mais buscas no Google no Brasil durante os jogo</em>s / ** <em>coluna oscilação mostra o crescimento das buscas pelo nome de cada jogador durante os jogo</em>s - (Dados: Google Trends). Jogadores Seleção Índice de busca* Oscilação** Mbappé França 100 +300% Lamine Yamal Espanha 96 +350% Mikel Oyarzabal Espanha 33 +1.690% Marc Cucurella Espanha 30 +1370% Michael Olise França 15 +240%

Em contrapartida, os autores dos dois gols, Pedro Porro e Mikel Oyarzabal, foram os jogadores que mais cresceram no Google no Brasil durante a semifinal. As consultas aumentaram +1.850% e +1.690%, respectivamente. O lateral-esquerdo Marc Cucurella também teve destaque no jogo e foi o nome com a terceira maior alta (+1.370%).

* <em>Coluna oscilação mostra o crescimento das buscas pelo nome de cada jogador durante os jogo</em> - (Dados: Google Trends). Jogadores Seleções Oscilação* Pedro Porro Espanha +1.850% Mikel Oyarzabal França +1.690% Marc Cucurella Espanha +1.370% William Saliba França +1.050% Unai Simón Espanha +1.030%

Luis de la Fuente, técnico da Espanha, e Rodri, da Espanha, comemoram a vitória por 2 a 0 durante a partida semifinal da Copa do Mundo FIFA - (Foto de Leo Barrilari/SPP). (Leo Barrilari/SPP) (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2984789

Inglaterra x Argentina

Ao olhar para o segundo jogo da semifinal, disputado entre Inglaterra e Argentina, o levantamento registrou números extremamente robustos de pesquisas no Google. Lionel Messi foi disparado o jogador mais buscado no Brasil. O craque argentino teve mais do dobro das buscas feitas sobre Jude Bellingham e Harry Kane, que ocuparam o segundo e o terceiro lugar no ranking, respectivamente.

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* <em>O índice de busca está em uma escala de 0 a 100. O índice 100 representa o jogador com mais buscas no Google no Brasil durante os jogo</em>s / ** <em>coluna oscilação mostra o crescimento das buscas pelo nome de cada jogador durante os jogo</em>s - (Dados: Google Trends). Jogadores Seleção Índice de busca* Oscilação** Messi Argentina 100 +430% Jude Bellingham Inglaterra 39 +270% Harry Kane Inglaterra 32 +370% Anthony Gordon Inglaterra 13 +2.940% Enzo Fernández Argentina 12 +1.970%

No topo dos picos de interesse, os atletas que registraram as maiores altas nas pesquisas foram os ingleses Djed Spence (+3.470%), Anthony Gordon (+2.940%) e Jordan Pickford (+2.830%), seguidos de perto pelos argentinos Enzo Fernández (+1.970%) e Lautaro Martínez (+1.630%).).

* <em>Coluna oscilação mostra o crescimento das buscas pelo nome de cada jogador durante os jogo</em>s - (Dados: Google Trends). Jogadores Seleções Oscilação* Djed Spence Inglaterra +3.470% Anthony Gordon Inglaterra +2.940% Jordan Pickford Inglaterra +2.830% Enzo Fernández Argentina +1.970% Lautaro Martínez Argentina +1.630%

Lionel Messi e Harry Kane juntos durante a semifinal da Copa do Mundo 2026 - (Crédito: Odd ANDERSEN / AFP)

Copas, Mick Jagger e Malvinas: o que mais o brasileiro queria saber?

Além de pesquisar o nome dos jogadores, as dúvidas do público mostram os diferentes interesses em torno da Copa do Mundo. Durante os dois jogos, a pergunta mais repetida pelos brasileiros foi sobre a tradição das equipes: "Quantas Copas tem" cada uma das seleções semifinalistas.

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No entanto, o calor das partidas também gerou buscas inusitadas. No jogo da Argentina, os internautas buscaram entender contextos históricos e curiosidades alheias ao campo, perguntando: "Quando foi a Guerra das Malvinas?", "Quem é Mick Jagger?", "Onde fica Atlanta?" e "Qual a altura do Messi?".

Já no duelo europeu, a idade das estrelas: "Quantos anos tem o Mbappé?" e "Yamal tem quantos anos?". Além de o clube de atuação de alguns atletas "Oyarzabal joga onde?" acabaram por dominar as ferramentas de pesquisa no Brasil.

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