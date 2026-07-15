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Astro da França sofre lesão grave na Copa e deve ficar fora por até cinco meses

Jogador precisou ser substituído contra a França

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 22:32
Atualizado há 1 minutos
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Jogadores da França caminhando
Jogadores da França contra Espanha na Copa. (Imagem: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

O zagueiro William Saliba não poderá atuar na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, entre França e Inglaterra, marcada para este sábado (18) em Miami. O defensor francês enfrenta um problema crônico nas costas que se agravou durante a semifinal contra a Espanha. O jogador precisou ser substituído na partida.

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    • Saliba deixou o gramado aos 30 minutos do primeiro tempo na derrota da França por 2 a 0. Antes de sair, o jogador do Arsenal teria comunicado ao seu companheiro de zaga, Dayot Upamecano, que não suportava mais as dores na região lombar. A imprensa francesa noticiou que o atleta convive com essa condição desde a adolescência e já vinha sentindo desconfortos frequentes nos últimos meses.

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    Saliba caído recebendo tratamento e cercado por jogadores da França
    William Saliba recebe tratamento na partida entre França e Espanha na Copa. (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    De acordo com informações do jornal francês L'Équipe, a recomendação médica do jogador é de que ele deverá passar por uma intervenção cirúrgica. Caso o procedimento seja confirmado, a estimativa de afastamento dos gramados é de quatro a cinco meses. Este prazo de recuperação fará com que Saliba perca a primeira metade da temporada europeia pelo Arsenal, com retorno previsto apenas para o início de 2027.

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    • Saliba atuou no sacrifício

    Saliba cabisbaixo saindo de campo com comissão médica após sofrer lesão
    William Saliba deixando gramado após sentir lesão na Copa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    O zagueiro disputou cinco partidas e metade de outra nesta Copa do Mundo sob limitações físicas. Para atuar, Saliba teria utilizado analgésicos fortes e um cronograma de treinamentos reduzido, sem participar de sessões táticas no dia seguinte aos jogos, segundo o jornal francês. A comissão técnica da França adotou protocolos de preservação similares aos utilizados pelo departamento médico do Arsenal na Premier League.

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    Durante a semifinal, Saliba foi visto tentando realizar alongamentos na região das costas em momentos de pausa, como na marcação do pênalti para a Espanha, mas o problema muscular impediu que o defensor continuasse na partida. O risco assumido pelo jogador foi comparado pelo jornal francês à situação de Samuel Umtiti na Copa de 2018, que também jogou o torneio com problemas físicos graves.

    França enfrentará Inglaterra por 3º lugar da Copa sem Saliba

    Sem Saliba, a França encerra sua participação no torneio no sábado, enfrentando a Inglaterra na Flórida. Os ingleses também vêm de uma derrota por 2 a 1 para a Argentina e buscam o terceiro lugar para finalizar a campanha. Além do desfalque na seleção, o Arsenal já planeja o restante do ano considerando a ausência de um de seus principais nomes na defesa.

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