Fifa vai vender pedaços do gramado da final da Copa; veja preço e como comprar Entidade máxima do futebol repetirá ação feita após a final do Mundial de Clubes de 2025 através do seu site oficial

A Fifa anunciou que venderá pedaços do gramado do MetLife Stadium, palco da final da Copa do Mundo de 2026 no próximo domingo, 19 de julho. A entidade fará a comercialização por meio do seu site oficial e o envio só está disponível para endereços nos Estados Unidos e Europa, o que impede que torcedores que residem no Brasil possam comprar o item colecionável.

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Essa não é a primeira vez que a Fifa anuncia a venda de um pedaço da grama usado na final de um torneio. Em 2025, após a decisão do Mundial de Clubes entre PSG e Chelsea, que terminou com o time inglês campeão, a entidade também comercializou o item em seu site oficial. Cada "cubo" de grama será vendido por US$ 450, o equivalente a R$ 2,3 mil na cotação atualizada.

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O formato será o mesmo usado pela Fifa no Mundial de Clubes. A grama fica envolta em um cubo feito de acrílico para preservar o item e tem as inscrições com a logo da Fifa e da Copa do Mundo, além das informações da partida, como a data do jogo e o local. Em 2025, a final também foi realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Segundo a Fifa, o item tem medidas de 17,5 x 17,5 x 17,5, sem especificar se a medida está em centímetros ou polegadas. A compra também inclui um pen drive que possui um arquivo com um vídeo para garantir a autenticidade do produto.

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A entidade comercializa em seu site oficial diversos itens colecionáveis da Copa do Mundo, alguns personalizados das seleções e outros com a marca do Mundial. Alguns exemplos são réplicas dos ingressos dos jogos, discos de vinil com trilhas do torneio, incluindo um exclusivo dos Rolling Stones, malas personalizadas, mini troféus e outros suvenires.

Fifa comercializou gramado da final do Mundial de Clubes em 2025. (Foto: Reprodução/Fifa)

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