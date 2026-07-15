Inglaterra teve apenas 12% de posse de bola contra Argentina após gol Equipe abriu mão de jogar e acabou sofrendo virada

A seleção da Inglaterra acabou sendo eliminada da Copa do Mundo após sofrer uma virada por 2 a 1 para a Argentina na semifinal. Após marcar o primeiro gol, o confronto, realizado no Mercedes-Benz Stadium, mudou completamente. Os ingleses praticamente abdicaram de jogar, pararam de subir ao ataque e registraram apenas 12% de posse de bola desde o gol até o momento da virada.

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Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Aos 10 minutos do segundo tempo, Anthony Gordon aproveitou um cruzamento de Morgan Rogers para abrir o placar para a Inglaterra. No entanto, a equipe sofreu um apagão e viu o jogo ser controlado pelos adversários. Segundo dados da Opta, do momento do gol de Gordon até o gol da vitória argentina, aos 92 minutos, a posse de bola inglesa despencou para 12%, contra 88% de domínio total da Albiceleste.

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Enquanto a Argentina trocou 339 passes e finalizou 13 vezes neste período, a Inglaterra conseguiu apenas 127 passes e quatro finalizações. O goleiro Jordan Pickford, que já havia feito grandes defesas, acabou não conseguindo salvar duas chegadas dos argentinos.

Thomas Tuchel foi criticado após a partida e se defendeu

O técnico Thomas Tuchel foi o principal alvo de críticas após o apito final. Com a equipe em vantagem, o comandante optou por substituições defensivas, incluindo a entrada de Konsa no lugar do autor do gol, Gordon, e a transição para uma linha de cinco defensores. A intenção era fechar o centro do campo e fortalecer o jogo aéreo, mas o resultado foi a perda completa do controle do meio de campo.

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Apesar da eliminação, Tuchel defendeu suas escolhas. "Sem arrependimentos, pelo menos por enquanto. Estivemos muito perto e fizemos uma das nossas melhores partidas até ali", afirmou o treinador, justificando que a equipe se tornou passiva por não conseguir recuperar a bola.

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Com protagonismo de Messi, Argentina chega de novo na final da Copa

Lionel Messi celebra vitória da Argentina sobre a Inglaterra com o braço erguido (Foto: Paul Ellis/AFP)

Messi, mesmo sem marcar, foi o arquiteto da virada com duas belas assistências. Aos 41 minutos da etapa final, ele serviu Enzo Fernández, que empatou com um chute de fora da área. Já nos acréscimos, aos 47 minutos, Messi encontrou Lautaro Martínez livre para cabecear e fechar a classificação.

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Com a virada, a Argentina alcança sua sétima final de Copa do Mundo, igualando a marca histórica da Seleção Brasileira (considerando a decisão de 1950) como a segunda equipe que mais vezes disputou o título. A grande final será disputada neste domingo (19) contra a Espanha, no MetLife Stadium, enquanto a Inglaterra disputa o terceiro lugar contra a França, no sábado.

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