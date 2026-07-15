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Yamal preocupa? Espanha atualiza status do craque e de Porro para final da Copa

Jogadores sentiram na partida contra França e geraram preocupação

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 20:02
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Yamal sentindo
Yamal sentindo na partida entre França e Espanha na Copa. (Imagem: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A Espanha venceu a França e se classificou para a final da Copa do Mundo. Após a partida, os espanhóis viram Lamine Yamal e Pedro Porro, dois dos principais destaques da campanha da "La Roja", saírem sentindo. Nesta quarta-feira (15), a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) atualizou o status da dupla e descartou lesões que poderiam tirar os jogadores da grande final, garantindo que ambos estarão à disposição para enfrentar a Argentina neste domingo.

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    • Durante a vitória por 2 a 0 sobre os franceses em Dallas, a situação física dos jogadores causou preocupação. Pedro Porro, autor do segundo gol espanhol, precisou ser substituído aos 40 minutos do segundo tempo por Marcos Llorente após sentir uma tensão muscular. Já o atacante Lamine Yamal, que seguiu em campo durante toda a partida, foi visto mancando na transmissão após o apito final, o que gerou temores sobre um possível problema físico para a final da Copa.
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    Yamal caído sentindo
    Yamal sentindo na partida entre Espanha e França na semifinal da Copa. (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

    Técnico da Espanha descartou lesão de Yamal e explicou que Porro tem sobrecarga

    Em coletiva de imprensa concedida após o jogo, o treinador Luis de la Fuente tratou de acalmar os ânimos ao revelar que já havia conversado com a equipe médica. "Lamine não tem nada, pelo que eu saiba", afirmou o comandante, destacando que o atacante do Barcelona deve estar 100% para a decisão.

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    • Sobre Porro, o técnico explicou que o lateral do Tottenham sofreu uma sobrecarga muscular devido ao esforço repetitivo, mas que a situação não passa de um susto. Com isso, os 26 convocados da Espanha estarão prontos para disputar a partida.

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    Espanha enfrenta Argentina na final

    A Espanha chega à final da Copa com a maior sequência invicta da história das seleções, com 37 jogos, recorde que divide com a Itália. O adversário será a Argentina, que garantiu sua vaga após uma virada emocionante por 2 a 1 sobre a Inglaterra, sob o comando de Lionel Messi.

    A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O confronto promete ser um duelo histórico de gerações, colocando frente a frente o fenômeno Yamal e o veterano Messi em busca da glória eterna.

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