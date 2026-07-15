Quando é a final da Copa do Mundo entre Espanha x Argentina?
Decisão acontece neste domingo (19) em Nova York, nos Estados Unidos
Está definido. A final da Copa do Mundo será entre Espanha e Argentina. A decisão está marcada para acontecer neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos.
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Caminho dos finalistas até a final da Copa do Mundo
Para chegarem à decisão, Espanha e Argentina traçaram caminhos desafiadores. A seleção espanhola terminou a fase de grupos de forma invicta, tendo duas vitórias e um empate na chave onde enfrentou Cabo Verde, Uruguai e Arábia Saudita. O desempenho colocou os espanhóis na primeira colocação do Grupo H.
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No mata-mata, o primeiro desafio da Espanha foi contra a Áustria, que venceu sem dificuldades por 3 a 0. Posteriormente, os espanhóis passaram por Portugal, Bélgica e França. Todos os confrontos a equipe do técnico Luis de la Fuente venceu no tempo regulamentar.
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Por outro lado, a Argentina enfrentou grandes dificuldades para alcançar a decisão do Mundial. Após passar em primeiro do Grupo J, a equipe do técnico Lionel Scaloni precisou vencer duas prorrogações, contra Cabo Verde e Suíça, para alcançar a final.
Além dessas seleções, os argentinos também superaram o Egito e, por último, a Inglaterra para chegar à decisão da Copa do Mundo de 2026. A partida final do torneio está marcada para acontecer neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos.
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