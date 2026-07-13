Seleções disputam premiação milionária recorde nas semifinais da Copa; veja valores Fifa desembolsou mais de R$ 650 milhões em bonificação e semifinalistas já garantiram cifras histórias

Os duelos entre França x Espanha e Argentina x Inglaterra definem os finalistas da Copa do Mundo de 2026 e vão render aos classificados uma premiação recorde na história do Mundial. As duas melhores equipes garantem um valor milionário pago pela Fifa pelo desempenho esportivo na competição. Nesta edição, que teve a estreia do formato com 48 países, a entidade máxima do futebol desembolsou pouco mais de US$ 650 milhões de bônus financeiro, o que corresponde a cerca de R$ 3,3 bilhões na cotação atual.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Até aqui, as quatro melhores equipes da Copa já garantiram uma premiação mínima de US$ 81 milhões (R$ 415 milhões), valor que corresponde ao bônus total do 4º colocado no torneio. Ou seja, o país que for derrotado na semifinal e na disputa de terceiro lugar já terá uma alta cifra como bonificação pela campanha. O terceiro colocado terminará a competição com

continua após a publicidade

A premiação-base para um finalista é de US$ 33 milhões (R$ 169 milhões), que, somado ao que já foi conquistado ao longo da competição, vale US$ 87 milhões (R$ 446 milhões). O valor será pago ao vice-campeão, que será conhecido no dia 19 de julho. O campeão Mundial fatura uma cifra ainda maior. O título desta edição da Copa vale US$ 50 milhões (R$ 256 milhões), o que totaliza uma campanha de US$ 104 milhões pagos pela Fifa, pouco mais de R$ 533 milhões.

Fifa desembolsou mais de R$ 650 milhões em premiação para a Copa. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Orçamento e a arrecadação da Fifa com a Copa

O planejamento de gastos da entidade

A Fifa, no relatório divulgado sobre o orçamento do ciclo da Copa entre 2023 e 2026, apresentou um teto de gastos de US$ 3,756 bilhões. Neste planejamento estão incluídos US$ 1,1 bilhão para despesas operacionais da entidade, como US$ 159 milhões para transporte de eventos e US$ 23 milhões destinados aos serviços de arbitragem. Esse número, no entanto, não inclui os custos arcados pelos governos locais, estaduais e federais dos países sedes.

continua após a publicidade

As projeções de receita bilionária para o ciclo

A Fifa espera gerar uma receita de US$ 13 bilhões ao longo do ciclo que começou em 2023 e termina logo após a Copa do Mundo de 2026. Desse total, quase US$ 9 bilhões seriam provenientes exclusivamente de 2026, incluindo US$ 3,9 bilhões de direitos de transmissão e mais de US$ 3 bilhões em direitos de hospitalidade e venda de ingressos, de acordo com as projeções do relatório anual de 2024 da organização.

Em comparação, o ciclo de quatro anos da Copa do Mundo do Catar de 2022 gerou uma receita total recorde de US$ 7,6 bilhões, segundo a Fifa. Já o Comitê Olímpico Internacional gerou US$ 4,4 bilhões em receita comercial em 2024, coincidindo com os Jogos Olímpicos de Verão de Paris, conforme relatado pelo COI no relatório anual sobre o torneio.

continua após a publicidade

Premiação paga por fase na Copa do Mundo

Valores de premiação divulgados pela Fifa FASES 2022 X 2026 Campeão US$ 42 milhões US$ 50 milhões Vice-campeão US$ 30 milhões US$ 33 milhões Terceiro colocado US$ 27 milhões US$ 29 milhões Quarto colocado US$ 25 milhões US$ 27 milhões Eliminados nas quartas de final (5º ao 8º) US$ 17 milhões US$ 19 milhões Eliminados nas oitavas de final (9º ao 16º) US$ 13 milhões US$ 15 milhões Eliminados na 16-avos de final (17º ao 32º) NÃO EXISTIA US$ 11 milhões Eliminados na fase de grupos US$ 9 milhões US$ 9 milhões

Confira os confrontos das semifinais

De um lado da chave, a França garantiu a vaga nas semifinais da Copa após eliminar Marrocos por 2 a 0, enquanto a Espanha passou pela Bélgica com um gol nos minutos finais, que decretou vitória por 2 a 1. Do outro lado, Inglaterra e Argentina precisaram das prorrogações para chegar entre os quatro melhores. Os ingleses passaram pela Noruega após vencerem por 2 a 1, enquanto os argentinos aplicaram 3 a 1 na Suíça.

Terça-feira (14), em Dallas: França x Espanha às 16h (de Brasília)

França x Espanha às 16h (de Brasília) Quarta-feira (15), em Atlanta: Argentina x Inglaterra às 16h (de Brasília)

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável