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França garante premiação milionária por classificação na Copa do Mundo

Jogadores aguardam vencedor de Espanha e Bélgica

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 16:15
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Doué comemora gol pela França contra a Noruega na Copa do Mundo
Doué comemora gol pela França contra a Noruega na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A classificação da França para a semifinal da Copa do Mundo não teve impacto apenas esportivo. A vaga entre os quatro melhores também garantiu um importante alívio financeiro para a Federação Francesa de Futebol (FFF), que já tem assegurados ao menos 27 milhões de dólares, cerca de R$ 138 milhões, em premiações da Fifa.

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    O valor considera a premiação mínima pela quarta colocação, de 27 milhões de dólares, além de mais 2,5 milhões de dólares, destinados pela Fifa para cobrir despesas de preparação.

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    Semifinal era meta mínima

    A campanha até a semifinal era tratada internamente como essencial para equilibrar as contas da participação francesa no Mundial, segundo o "L'Équipe".

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    • Antes da viagem para Boston, Philippe Diallo, presidente da FFF, já havia admitido que muitas federações poderiam não conseguir fechar a Copa no azul. Segundo ele, seria necessário avançar bastante no torneio apenas para evitar prejuízo.

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    — Hoje, muitas federações estão em uma situação que não permitirá equilibrar as contas nesta Copa do Mundo. É preciso ir muito longe no torneio para conseguir equilibrar. Não estou nem falando de ganhar dinheiro, mas apenas de não perder — afirmou Diallo.

    Na mesma entrevista, o dirigente disse que a França precisava chegar, no mínimo, à semifinal. A meta foi alcançada com a vitória sobre o Marrocos, que colocou os Bleus novamente entre os quatro melhores do mundo.

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    Quanto a França pode receber?

    A premiação da Fifa aumenta de acordo com a posição final da seleção. Se a França terminar em quarto lugar, a FFF receberá os 27 milhões de dólares já garantidos pela campanha até a semifinal.

    Caso fique em terceiro, o valor sobe para 29 milhões de dólares.. Se perder a final, a federação terá direito a 33 milhões de dólares. Em caso de título mundial, a premiação chega a 50 milhões de dólares. Em todos os cenários, a FFF ainda recebe os 2,5 milhões de dólares extras para despesas de preparação.

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    Inicialmente, esse repasse adicional seria de 1,5 milhão de dólares, mas a Fifa aumentou o valor depois de reclamações de várias federações, especialmente as europeias.

    Orçamento dentro do previsto

    Como costuma fazer em grandes competições, a FFF havia montado o orçamento da temporada 2026/2027 considerando uma campanha até as quartas de final. Com a vaga na semifinal, a entidade supera a projeção esportiva usada no planejamento financeiro.

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    Mbappé comemorando
    Mbappé comemorando classificação da França na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

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