Elencos bilionários marcam os confrontos da semifinal da Copa; veja ranking
As quatro melhores equipes do mundo disputam duas vagas em busca da grande final e quebram recorde de duelo mais valioso do Mundial de 2026
A Copa do Mundo de 2026 se encontra na última fase antes da final. Com as quatro melhores seleções do ranking da Fifa ainda vivas na competição, Argentina, França, Inglaterra e Espanha disputam a semifinal do mundial. Antes mesmo de entrarem em campo, as equipes alcançam marcas bilionárias em valor dos elencos e protagonizam o duelo mais valioso do torneio até o momento desta edição.
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Valor dos elencos das semifinalistas
França
O elenco francês, além de somar a terceira semifinal seguida no Mundial desde 2018, chega ao confronto contra a Espanha como a líder do ranking da Fifa e equipe mais valiosa do mundo, avaliada em € 1,52 bilhão (R$ 8,87 bilhões).
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Com isso, o jogador com maior valor de mercado da França é o atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé, estimado em € 180 milhões (R$ 1,05 bilhão). O atleta é o segundo futebolista mais caro do mundo, somente atrás do norueguês Erling Haaland e do espanhol Lamine Yamal, avaliados em € 200 milhões (R$ 1,16 bilhão).
- França = € 1,52 bilhão (R$ 8,87 bilhões).
Espanha
A Espanha, que chegou pela primeira vez à semifinal desde a Copa conquistada em 2010, desembarca para o confronto contra a França como a terceira melhor seleção do mundo e a terceira equipe com maior valor de mercado a nível global, estimada em € 1,22 bilhão (R$ 7,12 bilhões).
Dentro de campo, o atleta mais bem avaliado do elenco é o jovem atacante do Barcelona, Lamine Yamal, estimado em € 200 milhões (R$ 1,16 bilhão). O astro, além de ser o jogador mais caro entre as quatro seleções semifinalistas, é também futebolista mais valioso do mundo, ao lado do Erling Haaland.
- Espanha = € 1,22 bilhão (R$ 7,12 bilhões).
Inglaterra
A seleção da Inglaterra é a equipe semifinalista que está há mais tempo sem ganhar uma Copa do Mundo, sendo a última conquistada em 1966. Para tentar quebrar esse tabu, o segundo time do ranking da Fifa, somente atrás da França, conta também com o segundo elenco mais bem avaliado do mundo, com valor de mercado da Inglaterra de € 1,36 bilhão (R$ 7,93 bilhões).
Nesse sentido, o jogador mais valioso da seleção inglesa é o meio-campista Jude Bellingham, com valor de mercado de € 130 milhões (R$ 758,24 milhões). Além de ser o quinto atleta mais bem avaliado financeiramente do mundo, é o futebolista mais caro no confronto contra a Argentina.
- Inglaterra = € 1,36 bilhão (R$ 7,93 bilhões).
Argentina
A atual campeã do mundo chega ao confronto contra a Inglaterra, podendo alcançar sua terceira final de Copa em quatro edições desde 2014. O elenco comandado por Lionel Messi é a segunda melhor seleção do mundo, de acordo com o ranking da Fifa. Na parte financeira, a equipe é a sétima mais valiosa do mundo, estimada em € 807,50 milhões (R$ 4,71 bilhões).
Entre os jogadores, Julian Alvarez, atacante do Atlético de Madrid, é o atleta mais bem avaliado do lado argentino, com valor de mercado de € 100 milhões (R$ 583,26 milhões).
- Argentina = € 807,50 milhões (R$ 4,71 bilhões).
Ranking das seleções mais valiosas
De acordo com os dados do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores, a seleção mais valiosa da semifinal é a França, seguida pela Inglaterra, Espanha e, por último, a Argentina.
- França = € 1,52 bilhão (R$ 8,87 bilhões);
- Inglaterra = € 1,36 bilhão (R$ 7,93 bilhões);
- Espanha = € 1,22 bilhão (R$ 7,12 bilhões);
- Argentina = € 807,50 milhões (R$ 4,71 bilhões).
Confronto mais caro da Copa
Desde o início da edição desta Copa do Mundo, a partida entre França e Espanha será o duelo mais valioso até o momento do Mundial. O confronto entre as duas equipes alcança a marca inédita de € 2,74 bilhões (R$ 15,98 bilhões). O número só poderá ser superado se França e Inglaterra chegarem à final.
- França (€ 1,52 bilhão) x Espanha (€ 1,22 bilhão) = € 2,74 bilhões;
- Espanha (€ 1,22 bilhão) x Portugal (€ 1,01 bilhão) = € 2,23 bilhões;
- França (€ 1,52 bilhão) x Senegal (€ 478,10 milhões) = € 1,99 bilhão.
Confrontos da semifinal e datas
A semifinal da Copa do Mundo alcança, pela primeira vez desde 1990, o feito de ter quatro seleções que já conquistaram o mundial. Essa situação só havia sido realizada outras duas vezes, nas edições de 1970 e 1990.
Nesse sentido, o confronto entre França x Espanha e Inglaterra x Argentina carrega em si sete títulos mundiais e as quatro melhores seleções do mundo. O confronto entre os europeus ocorre na terça-feira (14), às 16h (horário de Brasília). Por outro lado, o confronto histórico entre os ingleses e os argentinos acontecerá quarta-feira (15), às 16h (de Brasília).
- França x Espanha = terça-feira (14), às 16h (horário de Brasília);
- Inglaterra x Argentina = quarta-feira (15), às 16h (horário de Brasília).
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