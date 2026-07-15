Técnico da Argentina crava sobre Messi: 'É o melhor da história' Treinador exalta postura do elenco em virada contra a Inglaterra

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni não poupou elogios a Messi após a vitória da Albiceleste sobre a Inglaterra por 2 a 1. Na partida, o camisa 10 contribuiu com duas assistências para os gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

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Com a classificação à final da Copa do Mundo, Scaloni começou a projetar o duelo com a Espanha, que será disputado no domingo (19). O treinador relembrou da relação de Messi com o país por conta do tempo em que o craque atuou no Barcelona, mas também contou sobre sua relação com De La Fuente, treinador da Fúria.

- De La Fuente foi meu professor no curso de treinador; eu tinha uma boa relação com ele porque gosto da sua acessibilidade. No Catar, quando ele já era campeão, tivemos uma conversa muito agradável. Isso lhe foi muito útil, e não por arrogância, ele é brilhante com a sua seleção. Eu moro na Espanha; tenho família espanhola. Vamos tentar vencê-los no domingo, mas temos o máximo respeito. Não só pela forma como jogam, mas também pelo seu comportamento. Espero que os espanhóis estejam felizes; Messi deu-lhes muita alegria. Não há dúvida, ele é o melhor da história. Deixem-nos desfrutar; muitos o querem, mas nem todos.

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Sobre a vitória contra a Inglaterra, Lionel Scaloni exaltou a postura do elenco da Argentina para superar os momentos de dificuldade na trajetória até a final da Copa do Mundo. O treinador deu detalhes da ambição do plantel para vencer os jogos e buscar o lugar mais alto do pódio novamente.

- Quando as coisas ficam difíceis, este time joga ainda mais duro. Quando vemos sangue, vamos até o fim.Mas teve um chute que acertou a trave, para fora… Se não tivesse entrado, o que teríamos feito? Eu estaria feliz de qualquer jeito, lutamos até o fim, teríamos saído tristes, mas demos tudo de nós. Depois do gol, foi uma demonstração de tudo o que queremos para o futebol; não se trata apenas de jogar bonito.

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Questionado sobre De Paul ter iniciado no banco de reservas, Scaloni elogiou o comprometimento de todos os jogadores, inclusive de quem está no banco de reservas. O treinador ressaltou a importância do conjunto para chegar em mais uma decisão de Copa do Mundo.

- Dói deixar o Rodrigo no banco. Me identifico com o estilo de jogo dele; eu era como ele. Mas fazemos o que achamos que o jogo precisa. Não coloco jogadores em campo nem os tiro com base no que eles nos renderam. Otamendi está no banco, Di María foi reserva. Quero tirar o melhor da equipe, e eles entendem isso. O jogo fica complicado, e você busca outro plano. Se eles não estão no banco, eu não sou mágico. Lautaro entra e marca gols. O Nico González entrou bem, Otamendi, De Paul. Sem jogadores, eu não chego a lugar nenhum; não sou mágico.

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Neste domingo (19), Argentina e Espanha se enfrentam na decisão da Copa do Mundo, no MetLife Stadium, às 16h (de Brasília). Lionel Messi busca seu segundo título da competição na carreira após ter vencido em 2022.

Scaloni orienta equipe da Argentina durante o jogo contra a Inglaterra (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Veja outras respostas de Scaloni, técnico da Argentina

Recado ao torcedor argentino

- Aproveitem, agradeçam aos jogadores. Minha voz está embargada. Isso demonstra tantas coisas: trabalho em equipe, irmandade, luta até o fim. Vamos tentar ganhar a final, mas o que mais poderíamos pedir? Eles me emocionam profundamente. Sou muito grato; sem esse grupo incrível, seria impossível. Uma menção especial para aqueles que apoiaram da lateral e para aqueles que entraram em campo vindos do banco, eles foram fundamentais. Deram tudo de si, e isso se nota.

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Dificuldades da Argentina

- Passamos por muitas dificuldades. Atravessamos momentos difíceis… O pior momento foram os dias que antecederam o anúncio da lista de jogadores. Uma situação complicada. É isso que amamos, gerenciar. Fatores externos, lesões… Isso nos fortaleceu. Confiar naqueles que dizem que vão conseguir. Quando finalizamos a lista, esse foi o ponto de virada. Alguns jogadores estavam 50% confirmados, mas dissemos: "É assim que somos, e faremos o que for preciso.

Vontade do elenco

- Épico dois. Histórico é fácil. Epopeia. Pensávamos que não haveria mais nenhum. Eu sei como eles são. São selvagens, no melhor sentido da palavra. Cresceram em ambientes onde não tinham medo de nada, competiram desde jovens e muito se esperava deles. Isso não os intimida. Messi agarrou a bola nos minutos finais, De Paul, Montiel… Quando você vê esse tipo de atuação, é porque eles estão jogando como se tivessem 8 anos. Não estão pensando em serem eliminados, mas em jogar futebol. Fazer isso enquanto o jogo durar.

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