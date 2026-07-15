logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Técnico da Argentina crava sobre Messi: 'É o melhor da história'

Treinador exalta postura do elenco em virada contra a Inglaterra

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 20:47
Favorite o Lance! no Google
Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante o jogo contra a Inglaterra, na Copa do Mundo
Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante o jogo contra a Inglaterra, na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni não poupou elogios a Messi após a vitória da Albiceleste sobre a Inglaterra por 2 a 1. Na partida, o camisa 10 contribuiu com duas assistências para os gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

  • Lionel Messi celebra vitória da Argentina sobre a Inglaterra com o braço erguido

    Messi faz mistério sobre futuro na Argentina após a Copa do Mundo: ‘Difícil’

    Copa do Mundo 2026
    Há 30 minutos
  • Lionel Messi e Lamine Yamal se enfrentam na final da Copa do Mundo 2026

    Messi e Yamal se encontram em final da Copa do Mundo anos após foto icônica

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Messi comemora vitória da Argentina sobre a Inglaterra e classificação à final da Copa do Mundo

    Messi iguala Pelé, Ronaldo e Cafu e chega em 3ª final de Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    Com a classificação à final da Copa do Mundo, Scaloni começou a projetar o duelo com a Espanha, que será disputado no domingo (19). O treinador relembrou da relação de Messi com o país por conta do tempo em que o craque atuou no Barcelona, mas também contou sobre sua relação com De La Fuente, treinador da Fúria.

    - De La Fuente foi meu professor no curso de treinador; eu tinha uma boa relação com ele porque gosto da sua acessibilidade. No Catar, quando ele já era campeão, tivemos uma conversa muito agradável. Isso lhe foi muito útil, e não por arrogância, ele é brilhante com a sua seleção. Eu moro na Espanha; tenho família espanhola. Vamos tentar vencê-los no domingo, mas temos o máximo respeito. Não só pela forma como jogam, mas também pelo seu comportamento. Espero que os espanhóis estejam felizes; Messi deu-lhes muita alegria. Não há dúvida, ele é o melhor da história. Deixem-nos desfrutar; muitos o querem, mas nem todos.

    continua após a publicidade

    Sobre a vitória contra a Inglaterra, Lionel Scaloni exaltou a postura do elenco da Argentina para superar os momentos de dificuldade na trajetória até a final da Copa do Mundo. O treinador deu detalhes da ambição do plantel para vencer os jogos e buscar o lugar mais alto do pódio novamente.

  • eafc26-ea-sports

    EA Sports pode acertar quinto campeão seguido da Copa do Mundo; entenda

    Fora de Campo
    Há 1 minuto
  • Messi dá soco no ar em comemoração à vitória da Argentina

    Globo bate recorde com transmissão de Inglaterra x Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 minutos
  • Bellingham discute com jogadores argentinos em campo

    Bellingham dá tapa em adversário após Inglaterra e Argentina; veja

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 minutos

    • - Quando as coisas ficam difíceis, este time joga ainda mais duro. Quando vemos sangue, vamos até o fim.Mas teve um chute que acertou a trave, para fora… Se não tivesse entrado, o que teríamos feito? Eu estaria feliz de qualquer jeito, lutamos até o fim, teríamos saído tristes, mas demos tudo de nós. Depois do gol, foi uma demonstração de tudo o que queremos para o futebol; não se trata apenas de jogar bonito.

    continua após a publicidade

    Questionado sobre De Paul ter iniciado no banco de reservas, Scaloni elogiou o comprometimento de todos os jogadores, inclusive de quem está no banco de reservas. O treinador ressaltou a importância do conjunto para chegar em mais uma decisão de Copa do Mundo.

    - Dói deixar o Rodrigo no banco. Me identifico com o estilo de jogo dele; eu era como ele. Mas fazemos o que achamos que o jogo precisa. Não coloco jogadores em campo nem os tiro com base no que eles nos renderam. Otamendi está no banco, Di María foi reserva. Quero tirar o melhor da equipe, e eles entendem isso. O jogo fica complicado, e você busca outro plano. Se eles não estão no banco, eu não sou mágico. Lautaro entra e marca gols. O Nico González entrou bem, Otamendi, De Paul. Sem jogadores, eu não chego a lugar nenhum; não sou mágico.

    continua após a publicidade

    Neste domingo (19), Argentina e Espanha se enfrentam na decisão da Copa do Mundo, no MetLife Stadium, às 16h (de Brasília). Lionel Messi busca seu segundo título da competição na carreira após ter vencido em 2022.

    Scaloni orienta equipe da Argentina durante o jogo contra a Inglaterra
    Scaloni orienta equipe da Argentina durante o jogo contra a Inglaterra (Foto: Juan Mabromata/AFP)

    Veja outras respostas de Scaloni, técnico da Argentina

    Recado ao torcedor argentino

    - Aproveitem, agradeçam aos jogadores. Minha voz está embargada. Isso demonstra tantas coisas: trabalho em equipe, irmandade, luta até o fim. Vamos tentar ganhar a final, mas o que mais poderíamos pedir? Eles me emocionam profundamente. Sou muito grato; sem esse grupo incrível, seria impossível. Uma menção especial para aqueles que apoiaram da lateral e para aqueles que entraram em campo vindos do banco, eles foram fundamentais. Deram tudo de si, e isso se nota.

    continua após a publicidade

    Dificuldades da Argentina

    - Passamos por muitas dificuldades. Atravessamos momentos difíceis… O pior momento foram os dias que antecederam o anúncio da lista de jogadores. Uma situação complicada. É isso que amamos, gerenciar. Fatores externos, lesões… Isso nos fortaleceu. Confiar naqueles que dizem que vão conseguir. Quando finalizamos a lista, esse foi o ponto de virada. Alguns jogadores estavam 50% confirmados, mas dissemos: "É assim que somos, e faremos o que for preciso.

    Vontade do elenco

    - Épico dois. Histórico é fácil. Epopeia. Pensávamos que não haveria mais nenhum. Eu sei como eles são. São selvagens, no melhor sentido da palavra. Cresceram em ambientes onde não tinham medo de nada, competiram desde jovens e muito se esperava deles. Isso não os intimida. Messi agarrou a bola nos minutos finais, De Paul, Montiel… Quando você vê esse tipo de atuação, é porque eles estão jogando como se tivessem 8 anos. Não estão pensando em serem eliminados, mas em jogar futebol. Fazer isso enquanto o jogo durar.

    continua após a publicidade

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Leandro Paredes e Enzo Fernandez celebram classificação da Argentina à final da Copa do Mundo

    Argentina

    Paredes faz forte discurso sobre obsessão da Argentina pelo tetra mundial

    Há 48 minutos
    Yamal sentindo

    Copa do Mundo 2026

    Yamal preocupa? Espanha atualiza status do craque e de Porro para final da Copa

    Há 51 minutos
    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo

    Copa do Mundo

    Capitão da Espanha em 2010 dispara contra a Inglaterra de Tuchel: 'Covarde'

    Há 1 hora
    Enzo Fernández comemora gol de empate para a Argentina diante da Inglaterra

    Copa do Mundo 2026

    Entenda comemoração de Enzo Fernández em Inglaterra x Argentina

    Há 1 hora
    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Rooney detona Inglaterra após virada da Argentina: 'Momento de pânico'

    Há 1 hora
    Lautaro Martínez se emociona e abraça Messi para comemorar gol da Argentina sobre a Inglaterra

    Copa do Mundo 2026

    Lautaro Martínez se emociona e profetiza gol da classificação da Argentina na Copa

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Messi com as mãos para o alto

    Jornais argentinos celebram virada sobre a Inglaterra: 'Puro coração'

    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo

    Tuchel se defende após eliminação da Inglaterra: 'Sem arrependimentos'

    Lionel Messi e Lamine Yamal se enfrentam na final da Copa do Mundo 2026

    Messi e Yamal se encontram em final da Copa do Mundo anos após foto icônica

    Messi e Yamal em ação na Copa do Mundo

    Quem vai ser o jogador mais decisivo na final da Copa do Mundo? Vote

    André Rizek questionou a falta de oportunidades ao Endrick na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

    André Rizek se rende à Argentina após vitória sobre a Inglaterra: 'Inveja'

    Ingleses comemoram gol em derrota para a Argentina

    Ingleses apontam culpado por queda da Inglaterra para a Argentina: 'Desastre'

    Messi-Neymar-Final-Copa-America-Brasil-Argentina

    Argentina recupera liderança do ranking da Fifa; veja a posição do Brasil

    Jogadores da Argentina exibindo faixa com fator histórico

    Jogadores da Argentina provocam ingleses com faixa das Malvinas; confira

    Argentina e Inglaterra farão o primeiro jogo das semifinais da Copa (Reprodução)

    Qual seleção vai vencer a Copa do Mundo? Vote