Copa do Mundo 2026 consolida nova forma de consumo do futebol entre brasileiros Crescimento da CazéTV, força das redes sociais e protagonismo dos influenciadores digitais transformam a experiência do torcedor no Mundial

O maior torneio de seleções do planeta movimenta paixões, altera rotinas, domina as conversas do dia a dia e impulsiona as equipes em busca da taça da Copa do Mundo. Além do peso histórico da competição, a edição de 2026 consolidou uma forte tendência de transformação, principalmente na maneira como o público brasileiro consome o Mundial. Pesquisas indicam que transmissões ao vivo, redes sociais, plataformas de vídeo e criadores de conteúdo agora ditam o ritmo da experiência dos torcedores.

Disputa por atenção: redes sociais entram na partida

A narrativa do evento, antigamente pautada por uma cobertura centralizada, uniforme e previsível por meio da televisão, rádio e jornais, passou por uma modificação com o avanço e a influência das plataformas digitais. A linguagem da internet, marcada pela interação em tempo real com os lances e bastidores da Copa, tornou-se o pilar principal para o consumo multiplataforma do torneio.

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A cobertura deste Mundial também evidenciou que, embora a partida de futebol dure 90 minutos, a Copa do Mundo não para nas redes sociais. Um levantamento do estudo "Branding Brasil: Copa do Mundo", realizado pela Valometry em parceria com Ana Couto, aponta que 44% dos brasileiros acompanham os conteúdos do torneio pelo Instagram, seguido de perto pelo YouTube, com 40% de preferência.

Essa crescente relevância dos ecossistemas digitais na construção das conversas esportivas ganhou ainda mais força em outra pesquisa, feita pela Comscore, intitulada "Copa 2026: a nova jornada das audiências digitais". O relatório aponta que a liderança isolada no engajamento de conteúdos relacionados ao torneio ficou com a CazéTV, que registrou 153 milhões de interações em 954 publicações no período analisado.

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— A Copa do Mundo é um exemplo claro de como a audiência passou a consumir conteúdo de forma integrada entre diferentes plataformas. O interesse não está apenas na transmissão da partida, mas em toda a conversa que acontece ao redor dela, envolvendo publishers, plataformas e criadores de conteúdo — afirma Ingrid Veronesi, country manager da Comscore no Brasil.

Ranking de engajamento por veículo (Comscore):

1 . CazéTV: 153 milhões de interações 2 . TNT Sports: 101 milhões de interações 3 . TV Globo: 33 milhões de interações 4 . GE.tv: 32 milhões de interações 5 . ESPN Brasil: 29 milhões de interações

Seleções como um canal de engajamento

No Instagram, a disputa entre as seleções também acontece fora das quatro linhas. Segundo a pesquisa da Comscore, considerando o período até o fim dos 16 avos de final, Portugal lidera o ranking com 73 milhões de interações, seguido por Brasil (53 milhões), México (49 milhões), França (46 milhões) e Argentina (43 milhões).

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1 . Portugal: 73 milhões 2 . Brasil: 53 milhões 3 . México: 49 milhões 4 . França: 46 milhões 5 . Argentina: 43 milhões

Os dados mostram que os perfis oficiais das seleções se consolidaram como pontos permanentes de conexão com os torcedores, ampliando a experiência da Copa para além dos dias de jogo. Durante toda a competição, essas contas mantêm um volume relevante de interações, reforçando o papel das redes sociais como uma extensão contínua da presença das seleções e do relacionamento com suas audiências.

Transmissão multicanal e a força da CazéTV

Por outro lado, os indicadores da pesquisa do Valometry indicam que a TV aberta ainda lidera a transmissão, mas a Copa já não pertence a somente um canal e uma tela. O torcedor brasileiro transita entre diferentes opções de mídia, e esse comportamento multicanal é o novo normal do consumo esportivo. Segundo o estudo, 79% dos torcedores indicam preferência pela TV aberta para assistir aos jogos, seguida pelo SporTV com 32%, e pela CazéTV e Premiere, empatados com 22% das escolhas.

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Nesse mesmo cenário, o relatório da Comscore reforça que a Copa do Mundo de 2026 expande o alcance do evento para além da grade linear tradicional, ancorando-se em uma forte integração entre televisão, redes sociais e plataformas de streaming em um modelo de consumo simultâneo.

A força da CazéTV

A CazéTV ampliou o alcance do torneio e impulsionou o engajamento da audiência em outras plataformas, evidenciando o avanço do streaming aberto no consumo de eventos esportivos, consolidando as plataformas digitais como parte da experiência do torcedor.

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Durante a fase de grupos, as transmissões ao vivo somaram bilhões de visualizações. A CazéTV alcançou recorde de audiência até o final da fase de 16 avos de final, registrando 2,8 bilhões de visualizações no YouTube em 2.255 vídeos publicados. No mesmo período, o canal ampliou sua base de inscritos em 37%, alcançando mais 38 milhões de seguidores, além de acumular 481 milhões de comentários, demonstrando um alto nível de engajamento da audiência.

Os números refletem uma mudança na jornada de consumo do torcedor, que acompanha as partidas ao mesmo tempo em veículos tradicionais e digitais. As transmissões mais assistidas na CazéTV foram Brasil x Japão, com 172 milhões de visualizações, Costa do Marfim x Noruega, com 119 milhões, e Espanha x Áustria, com 119 milhões, reforçando o papel das transmissões digitais ao vivo como centros de audiência, conversa e participação durante o Mundial.

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— Compreender o comportamento das audiências digitais exige uma visão integrada do consumo. Mais do que acompanhar o desempenho de canais isolados, é preciso entender como publishers, plataformas e criadores se complementam ao longo da experiência do público em grandes eventos esportivos — conclui Ingrid Veronesi.

Além disso, o levantamento da Valometry aponta que, quando o recorte vai para a Geração Z (18 a 29 anos), a CazéTV supera todos os canais por assinatura tradicionais, com 30% de escolha. Seguido por SportTV e Premier.

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Pesquisa da Valometry "Branding Brasil: Copa do Mundo", apontando a preferência da CazéTV entre a geração Z - (Crédito: reprodução/ pesquisa)

A força dos influenciadores no consumo multiplataforma

Os criadores de conteúdo assumiram um papel central na dinâmica de engajamento e repercussão do Mundial. De acordo com a pesquisa Comscore, uma fatia de 37% de todas as menções monitoradas na internet relacionadas à Copa do Mundo foi registrada em perfis de influenciadores digitais, consolidando a Economia dos Criadores como engrenagem vital da experiência esportiva contemporânea.

Entre os brasileiros com maior volume de interações no período, aparecem Alfinetei, com 25 milhões de interações, Desimpedidos, com 22 milhões, Ronaldinho Gaúcho, com 19 milhões, Leo Dias e Fred, empatados com 9 milhões.

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Os cinco maiores criadores de conteúdo em destaque na dinâmica de engajamento durante a Copa do Mundo - (Crédito: reprodução)

Sobre as pesquisas

Pesquisa Comscore: "Copa 2026: a nova jornada das audiências digitais"

O infográfico da Comscore, parceiro confiável para planejamento, transação e análise de mídia entre plataformas, "Copa 2026: a nova jornada das audiências digitais", reúne dados do Comscore Social referentes ao período de 11 a 04 de julho de 2026, com extração realizada em 06 de julho de 2026. O monitoramento considerou conteúdos publicados no Instagram, Facebook, X, TikTok e YouTube, utilizando termos relacionados ao Mundial, como FIFAWORLDCUP, FIFA World Cup, Copa do Mundo, #CopaNaGlobo, #CopanaCazetv e #CopaNoSBT no Brasil.

Pesquisa Valometry / Ana Couto: "Branding Brasil: Copa do Mundo"

Por outro lado, a pesquisa feita pela Valometry com Ana Couto, o primeiro estudo, "Branding Brasil: Copa do Mundo", mede pessoas. Foram 1.185 respondentes, campo em abril e maio de 2026, com margem de erro de 2,85 pontos percentuais e 95% de confiança.

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Cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, com a taça da competição e o símbolo da Fifa - (Foto: Julian Medina/DiaEsportivo/Folhapress)

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