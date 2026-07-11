Inglaterra promete prêmio milionário por título da Copa do Mundo Jogadores, Thomas Tuchel e comissão técnica podem dividir cerca de 19 milhões de libras caso conquistem o Mundial

Os jogadores da Inglaterra, o técnico Thomas Tuchel e a comissão técnica poderão receber cerca de 19 milhões de libras (R$ 140 milhões) em bônus caso a seleção conquiste o título da Copa do Mundo de 2026. O valor corresponde a aproximadamente metade da premiação de 38 milhões de libras (R$ 280 milhões) que será paga pela Fifa ao campeão do torneio.

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Divisão da premiação

De acordo com o jornal britânico "The Guardian", o plano de bonificação foi acertado entre a Federação Inglesa (FA) e o elenco antes do início da Copa. Desse montante, aproximadamente 15 milhões de libras (R$ 110 milhões) serão destinados aos jogadores, 3 milhões de libras (R$ 22 milhões) ficarão com Thomas Tuchel e cerca de 1 milhão de libras (R$ 7,4 milhões) será dividido entre os integrantes da comissão técnica.

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Mesmo antes das quartas de final contra a Noruega, a Inglaterra já havia assegurado aproximadamente 19 milhões de dólares (R$ 104 milhões) em premiação da Fifa pela campanha no Mundial. Segundo a publicação, cerca de metade desse valor já será distribuída entre jogadores e comissão técnica, independentemente do desempenho da equipe nas fases seguintes.

Caso o bônus fosse dividido igualmente entre os 26 atletas convocados, cada jogador receberia cerca de 577 mil libras (R$ 4,3 milhões), embora o valor individual varie conforme o tempo de participação de cada atleta ao longo da competição.

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Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Valor supera premiação da Copa de 2022

O bônus previsto para o elenco inglês é mais que o dobro do que seria pago em caso de título na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Segundo o The Guardian, a mudança foi influenciada pelas negociações entre a FA e a seleção feminina após a Copa do Mundo Feminina de 2023.

Na ocasião, as Lionesses reivindicaram uma bonificação maior pelo desempenho no torneio e, após chegarem à final, passaram a receber incentivos mais elevados. A federação, então, reformulou o modelo de premiação também para a seleção masculina.

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Além disso, a Fifa aumentou em 50% a premiação total da Copa do Mundo de 2026, distribuindo 655 milhões de dólares (R$ 3,6 bilhões) entre as 48 seleções participantes. O campeão receberá 50 milhões de dólares (R$ 274 milhões), valor superior aos 32 milhões de dólares (R$ 175 milhões) pagos ao vencedor da edição de 2022.

Taxa de participação é destinada à caridade

Além da premiação por desempenho, os jogadores da Inglaterra recebem 2 mil libras (R$ 15 mil) por partida disputada pela seleção. No entanto, por um acordo mantido desde 2007, todo esse valor é doado para instituições de caridade por meio da England Footballers Foundation, iniciativa que já arrecadou mais de 5 milhões de libras (R$ 37 milhões) para causas sociais.

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Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre a Noruega na Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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