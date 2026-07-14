Inglaterra domina ranking de maiores salários das semifinais da Copa; Messi fica fora Jogadores ingleses são maioria dentro do top cinco e atacante "desconhecido" surpreende na lista; veja os nomes e os valores

As semifinais da Copa do Mundo têm como principal chamariz estrelas mundiais como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane e Lionel Messi, mas a força desses jogadores não está apenas dentro de campo. Os craques das quatro melhores seleções também ocupam o topo da cadeia das grandes fortunas da modalidade, com destaque para os ingleses, que são maioria dentro do top cinco de maiores salários nestas semifinais. O curioso é que nenhum deles atua na Premier League.

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Messi, apesar de ser o líder de salários da MLS, liga dos Estados Unidos, não está dentro desse top cinco. O camisa 10 da Argentina seria o sétimo dentro desse recorte. A liga que mais possui atletas no topo do ranking é a La Liga, com representantes de Barcelona e Real Madrid, seguida da liga da Arábia Saudita, França e Alemanha, com um jogador cada.

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Para montar a lista, o Lance! utilizou como base as informações da plataforma Capology, que reúne informações sobre os salários dos jogadores das principais ligas do ,mundo. Os dados são referentes ao salário bruto anual de cada atleta.

5. Jude Bellingham (Real Madrid)

Jude Bellingham comemora gol em Inglaterra x Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

O camisa 10 da Inglaterra abre o top cinco de maiores salários entre as seleções semifinalistas. Bellingham é um dos três ingleses que aparecem na lista, com vencimentos anuais de 25 milhões de euros (R$ 144 milhões). Na liga espanhola, ele é o quinto maior salário. O lateral Alexander-Arnold, companheiro do Real Madrid, é o terceiro mais bem pago da La Liga, mas não entra nessa lista porque não foi convocado para a disputa da Copa do Mundo.

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4. Ousmane Dembelé (PSG)

Dembelé corre de braços abertos em comemoração de um de seus três gols para a França contra a Noruega (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Ousmane Dembelé é dono do maior salário da Ligue 1, a liga francesa. O atacante do PSG e atual melhor jogador do mundo recebe pouco mais de 27,2 milhões de euros brutos ao ano (R$ 158 milhões). O clube, que mantém uma hegemonia no futebol da França, é dono dos 16 maiores salários do torneio. No recorte da seleção da França, Dembelé é o segundo que mais ganha.

3. Harry Kane (Bayern de Munique) e Lamine Yamal (Barcelona)

Harry Kane e Lamine Yamal em atuação pela Copa do Mundo. (Foto: Rodrigo Oropeza / Charlotte Wilson / Getty Images / AFP)

A terceira posição do ranking é dividida entre dois craques do ataque. Harry Kane, que defende o Bayern de Munique, e Lamine Yamal, camisa 10 do Barcelona. Segundo o Capology, a dupla recebe em torno de 31,2 milhões de euros (R$ 181 milhões) anuais. O inglês recebe o segundo maior salário de todo o Campeonato Alemão, atrás apenas de Musiala, companheiro de time, enquanto o jovem atacante de 18 anos é o quarto maior da La Liga e o primeiro da lista do Barça.

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2. Ivan Toney (Al-Ahli)

Ivan Toney, atacante da Inglaterra. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O segundo maior salário entre os semifinalistas é o "desconhecido" Ivan Toney, atacante do Al-Ahli. Apesar de não ter o mesmo hype de companheiros como Harry Kane ou Bellingham, o centroavante recebe mais que os astros atuando no clube da Arábia Saudita. O salário anual é de 31,8 milhões de euros (R$ 184 milhões). Antes de se transferir para o futebol árabe, teve uma carreira modesta no futebol da Inglaterra e atuou apenas em clubes pequenos. A última equipe foi o Brentford, quando marcou 72 gols em 141 jogos. Na liga saudita, recebe o sexto maior salário entre todos os atletas.

1. Kylian Mbappé (Real Madrid)

Mbappé comemora o gol de pênalti marcado pela França contra o Paraguai e França nas oitavas de final da Copa (Foto: Charly Triballeau / AFP)

O líder da lista é o atacante francês do Real Madrid. O jogador recebe mais que o dobro que Toney, segundo colocado da lista e também lidera a lista de salários do Campeonato Espanhol. O camisa 10 da seleção da França recebe, por ano, 71,6 milhões de euros (R$ 415 milhões) da equipe de Madrid.

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E lionel Messi?

Messi não aparece no top cinco dos maiores salários das semifinalistas. O argentino é, obviamente, o jogador que mais recebe de toda a Argentina. Pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, o camisa 10 ganha, anualmente, 24,7 milhões de euros após a conversão da moeda norte-americana. Na MLS, o atacante tem um salário maior do que a folha completa de todos os outros clubes rivais da liga, mas não consegue competir com os rivais da Copa do Mundo. No ranking geral, ele seria o sexto da lista.

1 . Kylian Mbappé (França) - 71,67 milhões de euros 2 . Ivan Toney (Inglaterra) - 31,84 milhões de euros 3 . Harry Kane (Inglaterra) e Lamine Yamal (Espanha) - 31,25 milhões de euros 4 . Ousmane Dembelé (França) - 27,27 milhões de euros 5 . Jude Bellingham (Inglaterra) - 25 milhões de euros

Lionel Messi (Argentina) - 24,73 milhões de euros

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