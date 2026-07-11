Etapa brasileira da WSL cresce em volume de patrocinadores e premiação Edição brasileira do Championship Tour (CT) impulsiona o mercado esportivo com expansão de receitas publicitárias e novas cifras para os atletas

A sexta parada do circuito mundial de surfe foi realizada no Brasil durante o mês de junho. Denominada Vivo Rio Pro, a etapa foi a última antes da pausa de quase dois meses do Championship Tour, que retornará entre os dias 8 e 18 de agosto, no Taiti. Além de terminar com a vitória do brasileiro Yago Dora, atual campeão mundial, o evento gerou efeitos financeiros e recordes em aspectos que fogem das ondas.

Maior premiação e recorde comercial

Diante da torcida brasileira, a edição foi marcada por novas marcas comerciais e de premiação. O campeão masculino, Yago Dora, e a campeã feminina, a americana Sawyer Lindblad, receberam um total de US$ 80 mil (cerca de R$ 409 mil) cada. Além da compensação financeira oficial, o prêmio incluiu a entrega de um veículo GWM Tank 300, avaliado em R$ 342 mil. Com isso, o montante total recebido ficou na casa dos R$ 740 mil, o maior já oferecido em uma etapa do CT realizada no Brasil.

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A título de comparação, a premiação total do ano de 2025 foi de US$ 100 mil, que, com a cotação da época, equivalia a R$ 547,93 mil.

— O Vivo Rio Pro chegou a um novo patamar justamente porque entregamos mais que uma competição esportiva, ao construirmos uma plataforma capaz de conectar esporte, entretenimento, cultura, marcas e experiências em um único evento. O crescimento da estrutura, o interesse dos patrocinadores, a resposta do público e a repercussão que tivemos mostram que o surfe brasileiro vive um dos momentos mais importantes da sua história e que a WSL segue evoluindo para oferecer experiências cada vez mais completas dentro e fora da água — afirma Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

Evolução no número de marcas parceiras

Pelo terceiro ano consecutivo, o evento superou seu próprio recorde comercial e reuniu 25 marcas parceiras durante a competição. A evolução histórica dos contratos do evento na Praia de Itaúna é notável:

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2026: 25 patrocinadores;

25 patrocinadores; 2025: 16 patrocinadores;

16 patrocinadores; 2024: 15 patrocinadores;

15 patrocinadores; 2023: 12 patrocinadores.

Perfil do público e turismo local

De acordo com uma pesquisa divulgada pela Prefeitura de Saquarema, mais da metade dos espectadores presentes no evento viajaram de outras cidades para acompanhar a programação, contribuindo diretamente para o fortalecimento do turismo local. No perfil demográfico dos visitantes na praia, há uma predominância de mulheres, que representam 62% do público total.

— Saquarema se consolidou definitivamente como a capital mundial do surfe durante o CT. Conseguimos transformar uma etapa em um destino de entretenimento, turismo e experiências, mostrando que o surfe tem capacidade de movimentar diferentes setores da economia e dialogar com públicos cada vez mais amplos — afirmou Ivan.

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Impacto nas mídias sociais e na televisão

O campeonato contou com ampla cobertura da TV Globo, com entradas ao vivo ao longo da grade e destaque nos principais telejornais e canais esportivos. A etapa de Saquarema teve transmissão ao vivo dentro do programa Mais Você, alcançando mais de 11 milhões de brasileiros. A exibição registrou média nacional de 8,1 pontos de audiência, garantindo o melhor desempenho da atração às sextas-feiras desde abril deste ano.

Nas plataformas digitais, a WSL também adotou a estratégia do "talkability", que, em tradução livre, é a capacidade de gerar conversa e não apenas audiência e compartilhamentos. O interesse do público acompanhou o crescimento comercial do evento. Durante o período da competição, o perfil do Instagram da WSL Brasil registrou mais de 31,9 milhões de visualizações, reforçando a capacidade de mobilização do torneio no ecossistema digital.

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Ao todo, foram realizadas 420 publicações na página da liga (sendo 229 stories, 123 reels e 68 imagens), gerando um engajamento de 905 mil interações no Instagram e ampliando a visibilidade dos perfis oficiais da entidade.

Ações de sustentabilidade no evento

O evento também foi marcado por iniciativas voltadas à sustentabilidade. Como parte das ações do programa global WSL One Ocean, cerca de 30 crianças atendidas pelo Centro de Treinamento Leo Neves participaram de uma atividade de educação ambiental na Praia de Itaúna. A ação teve como objetivo conscientizar os jovens sobre a importância da preservação dos oceanos por meio da dinâmica "Cientista por Um Dia".

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A iniciativa complementa o histórico recente de ativações ecológicas da liga no estado. Em abril deste ano, durante a etapa da SailGP no Rio de Janeiro, as entidades promoveram uma ação conjunta na Baía de Guanabara voltada para a preservação dos ecossistemas marinhos, que resultou na retirada de oito toneladas de lixo do local.

Plateia durante a etapa da WSL no Brasil - (Crédito: Thiago Diz/World Surf League)

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