logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Etapa brasileira da WSL cresce em volume de patrocinadores e premiação

Edição brasileira do Championship Tour (CT) impulsiona o mercado esportivo com expansão de receitas publicitárias e novas cifras para os atletas

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
11/07/2026 15:30
Favorite o Lance! no Google
Etapa do CT da WSL em Saquarema, Rio de Janeiro, denominada Vivo Rio Pro.
Etapa do CT da WSL em Saquarema, Rio de Janeiro, denominada Vivo Rio Pro - (Crédito: Thiago Diz/World Surf League)

A sexta parada do circuito mundial de surfe foi realizada no Brasil durante o mês de junho. Denominada Vivo Rio Pro, a etapa foi a última antes da pausa de quase dois meses do Championship Tour, que retornará entre os dias 8 e 18 de agosto, no Taiti. Além de terminar com a vitória do brasileiro Yago Dora, atual campeão mundial, o evento gerou efeitos financeiros e recordes em aspectos que fogem das ondas.

  • Yago Dora dá aéreo em nota 10 na etapa de Raglan, Nova Zelândia (Foto: Oscar Hetherington/World Surf League)

    Yago Dora é campeão da etapa de Saquarema na WSL 2026

    Mais Esportes
    Há 2 semanas
  • Técnico brasileiro Carlo Ancelotti durante a partida contra a Noruega.

    Após queda do Brasil na Copa, jornal alemão revela anotações de Ancelotti deixadas no vestiário

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora
  • Cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, com a taça da competição e o símbolo da Fifa.

    Copa do Mundo chega às quartas de final com premiação recorde; entenda

    Lance! Negócios
    Há 2 dias

    • Maior premiação e recorde comercial

    Diante da torcida brasileira, a edição foi marcada por novas marcas comerciais e de premiação. O campeão masculino, Yago Dora, e a campeã feminina, a americana Sawyer Lindblad, receberam um total de US$ 80 mil (cerca de R$ 409 mil) cada. Além da compensação financeira oficial, o prêmio incluiu a entrega de um veículo GWM Tank 300, avaliado em R$ 342 mil. Com isso, o montante total recebido ficou na casa dos R$ 740 mil, o maior já oferecido em uma etapa do CT realizada no Brasil.

    continua após a publicidade

    A título de comparação, a premiação total do ano de 2025 foi de US$ 100 mil, que, com a cotação da época, equivalia a R$ 547,93 mil.

    — O Vivo Rio Pro chegou a um novo patamar justamente porque entregamos mais que uma competição esportiva, ao construirmos uma plataforma capaz de conectar esporte, entretenimento, cultura, marcas e experiências em um único evento. O crescimento da estrutura, o interesse dos patrocinadores, a resposta do público e a repercussão que tivemos mostram que o surfe brasileiro vive um dos momentos mais importantes da sua história e que a WSL segue evoluindo para oferecer experiências cada vez mais completas dentro e fora da água — afirma Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

  • Ídolo xeneize, o ex-volante defendeu as cores do Boca Juniors em 382 partidas oficiais ao longo da carreira

    Morre lenda do Boca Juniors que motivou a criação dos cartões no futebol

    Futebol Internacional
    Há 5 minutos
  • Jogadores da Argentina cantam nova música em homenagem a Maradona e Messi

    'A Copa que roubaram do 10': canto da Argentina cita polêmica de 94 com Maradona

    Copa do Mundo 2026
    Há 39 minutos
  • Técnico brasileiro Carlo Ancelotti durante a partida contra a Noruega.

    Após queda do Brasil na Copa, jornal alemão revela anotações de Ancelotti deixadas no vestiário

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora

    • Evolução no número de marcas parceiras

    Pelo terceiro ano consecutivo, o evento superou seu próprio recorde comercial e reuniu 25 marcas parceiras durante a competição. A evolução histórica dos contratos do evento na Praia de Itaúna é notável:

    continua após a publicidade
    • 2026: 25 patrocinadores;
    • 2025: 16 patrocinadores;
    • 2024: 15 patrocinadores;
    • 2023: 12 patrocinadores.

    Perfil do público e turismo local

    De acordo com uma pesquisa divulgada pela Prefeitura de Saquarema, mais da metade dos espectadores presentes no evento viajaram de outras cidades para acompanhar a programação, contribuindo diretamente para o fortalecimento do turismo local. No perfil demográfico dos visitantes na praia, há uma predominância de mulheres, que representam 62% do público total.

    — Saquarema se consolidou definitivamente como a capital mundial do surfe durante o CT. Conseguimos transformar uma etapa em um destino de entretenimento, turismo e experiências, mostrando que o surfe tem capacidade de movimentar diferentes setores da economia e dialogar com públicos cada vez mais amplos — afirmou Ivan.

    continua após a publicidade

    Impacto nas mídias sociais e na televisão

    O campeonato contou com ampla cobertura da TV Globo, com entradas ao vivo ao longo da grade e destaque nos principais telejornais e canais esportivos. A etapa de Saquarema teve transmissão ao vivo dentro do programa Mais Você, alcançando mais de 11 milhões de brasileiros. A exibição registrou média nacional de 8,1 pontos de audiência, garantindo o melhor desempenho da atração às sextas-feiras desde abril deste ano.

    Nas plataformas digitais, a WSL também adotou a estratégia do "talkability", que, em tradução livre, é a capacidade de gerar conversa e não apenas audiência e compartilhamentos. O interesse do público acompanhou o crescimento comercial do evento. Durante o período da competição, o perfil do Instagram da WSL Brasil registrou mais de 31,9 milhões de visualizações, reforçando a capacidade de mobilização do torneio no ecossistema digital.

    continua após a publicidade

    Ao todo, foram realizadas 420 publicações na página da liga (sendo 229 stories, 123 reels e 68 imagens), gerando um engajamento de 905 mil interações no Instagram e ampliando a visibilidade dos perfis oficiais da entidade.

    Ações de sustentabilidade no evento

    O evento também foi marcado por iniciativas voltadas à sustentabilidade. Como parte das ações do programa global WSL One Ocean, cerca de 30 crianças atendidas pelo Centro de Treinamento Leo Neves participaram de uma atividade de educação ambiental na Praia de Itaúna. A ação teve como objetivo conscientizar os jovens sobre a importância da preservação dos oceanos por meio da dinâmica "Cientista por Um Dia".

    continua após a publicidade

    A iniciativa complementa o histórico recente de ativações ecológicas da liga no estado. Em abril deste ano, durante a etapa da SailGP no Rio de Janeiro, as entidades promoveram uma ação conjunta na Baía de Guanabara voltada para a preservação dos ecossistemas marinhos, que resultou na retirada de oito toneladas de lixo do local.

    Plateia durante a etapa da WSL no Brasil.
    Plateia durante a etapa da WSL no Brasil - (Crédito: Thiago Diz/World Surf League)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Doué comemora gol pela França contra a Noruega na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    França garante premiação milionária por classificação na Copa do Mundo

    Há 23 horas
    CazéTV transmitirá os jogos da Copa do Mundo de 2026.

    Lance! Negócios

    Copa do Mundo 2026 consolida nova forma de consumo do futebol entre brasileiros

    Há 1 dia
    Lamine Yamal durante treino da Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Lance! Negócios

    Copa do Mundo: qual salário de Yamal, astro da Espanha e do Barcelona?

    Há 1 dia
    Estádio de Toronto marcando o primeiro jogo da história do torneio sediado em solo canadense.

    Lance! Negócios

    Elencos bilionários e duelos equilibrados marcam a chegada das quartas de final da Copa

    Há 2 dias
    John Textor, da SAF do Botafogo, usa terno preto e acena de um camarote

    Lance! Negócios

    Crise de investidores muda debate sobre o futuro das SAFs no Brasil

    Há 2 dias
    Cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, com a taça da competição e o símbolo da Fifa.

    Lance! Negócios

    Copa do Mundo chega às quartas de final com premiação recorde; entenda

    Há 3 dias
    Mais LANCE!
    Camisas da Seleção Brasileira no vestiário antes da partida de Copa do Mundo.

    Um a cada cinco vídeos de seleções da Copa é sobre o Brasil; entenda

    Seleção Brasileira é campeã da Fifa Series 2026 e comemora com troféu

    Futebol feminino amplia cobertura e acelera preparação para a Copa do Mundo de 2027

    Marmoush e Messi (Fotos: AFP)

    Quem é o atacante do Egito que vale três vezes mais que Messi?

    Cassierra comemora gol contra o Botafogo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Quem são os jogadores mais valiosos do Atlético? Veja o ranking e os valores

    Andrés Gómez é perseguido por defensores do Volta Redonda em duelo do Carioca

    Quem vale mais? Confira os cinco jogadores mais caros do Vasco no mercado

    Lamine Yamal, da Espanha (lado esquerdo), e Cristiano Ronaldo, de Portugal (lado direito).

    Espanha e Portugal protagonizam o duelo mais valioso até as oitavas da Copa; entenda

    Neymar lamenta eliminação na Copa do Mundo

    Brasil garante premiação milionária mesmo após eliminação na Copa do Mundo

    CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti.

    Por que a CazéTV tem delay na transmissão da Copa e como é possível reduzir o atraso

    Kane Bellingham (reprodução instagram Kane)

    Dupla de craques da Inglaterra vale o mesmo que todo o elenco do México: veja os valores

    Vinicius Jr. atuando com a camisa da Seleção Brasileira (lado esquerdo) e Haaland vestindo a camisa da Noruega (lado direito).

    Peso financeiro de Haaland dita o duelo bilionário entre Brasil e Noruega; veja valores

    Eurocopa 2024

    CazéTV adquire os direitos de transmissão de todos os jogos da Eurocopa; veja detalhes

    Em frente ao banner de patrocinadores do UFC, Justin Gaethje leva o dedo indicador direito durante o evento de pesagem

    Campeão do UFC fecha acordo de R$ 18,5 milhões com patrocinador

    Victor Sá foi contratado pelo São Paulo

    Nova contratação do São Paulo entra para o top dez de jogadores mais valiosos do elenco

    Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo

    Patrocinadora reforça estratégia com Vini Jr e Cristiano Ronaldo como embaixadores na Copa