Ataques das semifinalistas da Copa superam demais posições; veja valores Argentina, França, Espanha e Inglaterra concentram as maiores cifras de mercado na linha de frente; setor liderado por Mbappé e Yamal supera linhas de defesa e meio-campo

A semifinal da Copa do Mundo, que concentra quatro das melhores seleções do mundo de acordo com o ranking da Fifa, é marcada também pelos valores bilionários das equipes. Ao todo, Argentina, França, Espanha e Inglaterra contam com a zona do ataque como uma das mais valiosas dos elencos, liderados por craques como Messi, Mbappé, Lamine Yamal e Harry Kane.

Quantias bilionárias no ataque

Os cruzamentos entre França x Espanha e Inglaterra x Argentina concentram montantes bilionários no setor de ataque. Somadas, as linhas de frente das quatro semifinalistas alcançam € 1,84 bilhão (R$ 10,76 bilhões), superando o valor de mercado de qualquer outra posição do campo combinada, como zaga, meio-campo ou goleiros.

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A seleção francesa lidera as estatísticas financeiras do setor. Os atacantes da equipe estão avaliados em € 720 milhões (R$ 4,38 bilhões), o que representa 40,76% de todo o poderio ofensivo da reta final do torneio. O jogador com maior valor de mercado da França é Kylian Mbappé, estimado em € 180 milhões (R$ 1,05 bilhão). O atleta é o segundo futebolista mais caro do mundo.

Na sequência, a Espanha aparece com o segundo ataque mais caro das semifinais, avaliado em € 417,80 milhões (R$ 2,44 bilhões). O principal nome dessa avaliação é o jovem Lamine Yamal, considerado o jogador mais valioso do mundo ao lado do norueguês Erling Haaland, com preço de mercado estipulado em € 200 milhões (R$ 1,17 bilhão).

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Por outro lado, o duelo dos ingleses contra os argentinos reúne as duas menores quantias no ataque. A Inglaterra, mesmo com o atacante Harry Kane, tem estimado a sua linha de frente em € 370 milhões (R$ 2,16 bilhões). E, por fim, a Argentina, do craque Lionel Messi, com o menor valor de mercado entre os atacantes, avaliados em € 302 milhões (R$ 1,76 bilhão).

Ranking dos ataques mais valiosos

1 . França = € 750 milhões (R$ 4,38 bilhões); 2 . Espanha = € 417,80 milhões (R$ 2,44 bilhões); 3 . Inglaterra = € 370 milhões (R$ 2,16 bilhões); 4 . Argentina = € 302 milhões (R$ 1,76 bilhão).

Ranking das seleções com maior valor de mercado

De acordo com os dados do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores, a seleção mais valiosa da semifinal é a França, seguida pela Inglaterra, Espanha e, por último, a Argentina.

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1 . França = € 1,52 bilhão (R$ 8,87 bilhões); 2 . Inglaterra = € 1,36 bilhão (R$ 7,93 bilhões); 3 . Espanha = € 1,22 bilhão (R$ 7,12 bilhões); 4 . Argentina = € 807,50 milhões (R$ 4,71 bilhões).

Confrontos da semifinal e datas

A semifinal da Copa do Mundo alcança, pela primeira vez desde 1990, o feito de ter quatro seleções que já conquistaram o mundial. Essa situação só havia sido realizada outras duas vezes, nas edições de 1970 e 1990.

Nesse sentido, o confronto entre França x Espanha e Inglaterra x Argentina carrega em si sete títulos mundiais e as quatro melhores seleções do mundo. O confronto entre os europeus ocorre na terça-feira (14), às 16h (horário de Brasília). Por outro lado, o confronto histórico entre os ingleses e os argentinos acontecerá quarta-feira (15), às 16h (de Brasília).

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França x Espanha = terça-feira (14), às 16h (horário de Brasília);

= terça-feira (14), às 16h (horário de Brasília); Inglaterra x Argentina = quarta-feira (15), às 16h (horário de Brasília).

Bola da final e taça da Copa do Mundo - (Crédito: reprodução Fifa)

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