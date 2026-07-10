Quem apita Espanha x Bélgica? Equipe de arbitragem terá dupla brasileira
Espanha e Bélgica se enfrentam, vencedor pega a França na semifinal
A França eliminou Marrocos e garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (10), Espanha e Bélgica duelam, às 16h (de Brasília), para saber quem irá encarar os franceses. O árbitro do jogo, no entanto, já se envolveu em algumas polêmicas.
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Michael Oliver, da Inglaterra, comanda a partida. Ao lado dele e também ingleses, estão os auxiliares Stuart Burt, James Mainwaring, e Ramon Abatti Abel, como 4° árbitro. Como auxiliar reserva, está o outro brasileiro Rafael Alves.
Oliver foi o árbitro da eliminação do Brasil, na partida contra a Croácia na Copa do Mundo de 2022, no Catar.
Polêmica de Michael Oliver
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Entre as polêmicas de sua carreira, Michael Oliver ficou marcado pelas quartas de final da Champions League de 2018, entre Real Madrid e Juventus.
Na ocasião, o inglês havia se tornado personagem principal da partida após marcar um pênalti para o Real Madrid nos últimos minutos do confronto e pela expulsão do goleiro Buffon por reclamação no lance. A penalidade foi convertida por Cristiano Ronaldo e classificou o clube espanhol para as semifinais da competição, que terminou campeão em cima do Liverpool.
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Uma curiosidade é que, no jogo de ida daquela decisão, Cristiano Ronaldo fez seu icônico gol de bicicleta, castigando aquele que se tornaria seu futuro clube em meses.
Após a partida contra a Juventus, Michael Oliver foi visto no aeroporto com uma nécessaire do Real Madrid. Na época, não houve uma explicação específica sobre o árbitro ter um item do clube espanhol, mas a situação gerou uma polêmica e debates foram levantados por críticos do inglês e por torcedores nas redes sociais. A publicação do jornal Marca afirma que o item passou a acompanhar o juiz nos jogos que apitava do time ou de seus rivais.
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A polêmica se tornou mais grave por conta de ameaças de morte que Michael Oliver recebeu de torcedores da Juventus por conta do lance na Champions League. O árbitro chegou a tirar sua família da própria casa diante da situação, e a polícia foi acionada para investigar o caso, que não terminou com a prisão de nenhum torcedor. Na época, o inglês agradeceu o apoio da Uefa e de personalidades que saíram em sua defesa.
- Foram alguns dias estranhos, mas foi bom que tantas pessoas, tanto do mundo do futebol quanto de fora dele, me ofereceram apoio. Foi bastante esclarecedor e significou muito para mim - disse Michael Oliver, que sempre sustentou que estava certo ao marcar a penalidade no lance.
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