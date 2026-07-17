logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Veja gols de Mirassol x Grêmio: Leão sai na frente e Tricolor diminui

Mirassol e Grêmio se enfrentam pela 19° rodada do Brasileirão

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
17/07/2026 20:29
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Estádio do Mirassol
Gustavo Cazonatti é o novo reforço do Mirassol para a sequência (Foto: Divulgação/Mirassol)

Em duelo válido pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão, o Mirassol recebe o Grêmio, em Mirassol, no Maião. Aos 16 minutos do primeiro tempo, o Leão abriu o placar contra o Imortal. Minutos depois, próximo ao apito final dos primeiros 45, o time da casa aumentou.

  • CBF realiza intertemporada de árbitros no Rio

    CBF fará testes do impedimento semiautomático em três partidas do Brasileirão

    Futebol Nacional
    Há 4 horas
  • Gabriel Brazão tem contrato com o Santos até o fim de 2028. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Gabriel Brazão comenta retorno do Santos no Brasileirão e despista saída do clube

    Santos
    Há 10 horas
  • Samir Xaud, presidente da CBF, durante evento na entidade

    CBF quer clubes na construção do regulamento do Brasileirão 2027

    Brasileirão
    Há 12 horas

    • Já no segundo tempo, por volta dos 30 minutos, Carlos Vinícius diminuiu para o Grêmio após boa jogada coletiva.

    ➡️ CBF fará testes do impedimento semiautomático em três partidas do Brasileirão

    Veja o gol:

  • Lionel Scaloni fala durante coletiva de imprensa prévia ao jogo entre Argentina e Espanha, pela final da Copa do Mundo

    Técnico da Argentina elogia Espanha e se esquiva sobre futuro de Messi

    Copa do Mundo 2026
    Há 25 minutos
  • Goleiro da Argentina, Dibu Martínez concede entrevista coletiva antes da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha

    Dibu Martínez faz desabafo antes da final da Copa: 'Só penso em ganhar'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Lionel Messi, da Argentina, em evento antes da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha

    Messi manda recado para Yamal antes da final: 'Impedir o melhor jogo dele'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
    • Rafael Guanaes com o boné do Mirassol
    Rafael Guanaes, técnico do Mirassol (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    ➡️ Aposte na final da Copa do Mundo

    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Como foi o jogo?

    Primeiro tempo:

    A partida entre Mirassol e Grêmio, no Maião, pela 19° rodada do Brasileirão, segue com o tabu negativo do Tricolor, que continua sem vencer o Leão Caipira. Pelo placar de 2 a 1, os mandantes seguem com o bom retrospecto dentro de casa.

    continua após a publicidade

    Em uma partida que foi quase 100% controlada, o Mirassol manteve as rédeas do jogo curtas. Desde o primeiro tempo, o Leão jogou melhor, impedindo o Grêmio de apresentar grandes perigos e finalizar no gol.

    Aos 16 minutos, o Mirassol abriu o placar com Santos, que fez sua estreia nesta noite. Minutos depois, Denílson, do Mira, recebeu vermelho por atrasar ataque promissor, mas o árbitro foi chamado no VAR e trocou a cor do cartão, de vermelho, para amarelo.

    continua após a publicidade

    Segundos depois da cobrança da falta gremista, que não apresentou perigos, o Leão engatou um grande contra-ataque e marcou o segundo gol do jogo, com Edson Carioca/.

    Segundo tempo:

    Sem marcar gols, o Mirassol controlou o segundo tempo com posse de bola, mas o Grêmio apresentou mudança e evolução, marcando seu gol com Carlos Vinícius, em uma belíssima jogada de contra-ataque. O Tricolor, no entanto, não conseguiu empatar e o leão não aumentou, e o resultado final foi 2 a 1.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Thiago Silva em ação com uniforme branco do Fluminense no Maracanã

    Onde Assistir

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (17/07/2026)

    Há 18 horas
    Carlos Vinicius marcou dois gols contra o Vasco (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

    Grêmio

    Carlos Vinícius tem futuro indefinido no Grêmio e desperta interesse de outros clubes

    Há 1 dia
    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, à beira do campo no duelo com a Chapecoense pelo Brasileirão

    Futebol Nacional

    Palmeiras de 'erro zero' é destaque entre defesas do Brasileirão; veja números

    Há 2 dias
    Spinelli se lamenta durante jogo entre Vasco e Bragantino pelo Brasileirão

    Futebol Nacional

    Da eficiência do Palmeiras à imprecisão do Vasco: os ataques do Brasileirão em números

    Há 2 dias
    Paulinho e Mauricio, jogadores do Palmeiras comemoram gol contra o Flamengo em jogo do Brasileirão no Maracanã

    Futebol Nacional

    Brasileirão retorna: veja tabela e compare com situação à mesma altura em 2025

    Há 2 dias
    Leticia Nunes exibe escudo do Grêmio durante apresentação

    Futebol Feminino

    Maior artilheira da história do Al-Ittihad, Leticia Nunes é anunciada pelo Grêmio; conheça

    Há 3 dias
    Mais LANCE!
    Daniela Montoya se despede do Grêmio. (Grêmio/Divulgação)

    Montoya se despede do Grêmio e agradece: 'Levarei vocês sempre no coração'

    Cabo Verde x Argentina no mata-mata da Copa do Mundo

    Grêmio anuncia contratação de jogador de Cabo Verde na Copa do Mundo

    Gabriel Pec em estreia pelo Cruzeiro

    Torcedores reagem a pênalti de Gabriel Pec em Grêmio x Cruzeiro: 'Pior ainda'

    Jogadores do Grêmio comemoram gol contra o Cruzeiro

    Gabriel Grando defende dois pênaltis, e Grêmio vence amistoso contra o Cruzeiro

    Carlos Vinicius marcou o segundo gol do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

    Veja gols de Grêmio x Cruzeiro: Carlos Vinícius, Sinisterra e Nardoni marcam

    Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Nova Iguaçu

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (12/07/2026)

    Carlo Ancelotti assiste ao jogo do Brasileirão entre Athletico-PR e Flamengo

    Novo ciclo: jovens que atuam no Brasil podem receber primeira chance com Ancelotti

    Jogadores da Colômbia disputam a bola com jogadores da Suíça

    Ex-Grêmio sofre ameaças por queda na Copa e desabafa: 'Não justifica o ódio'

    Canobbio abre os braços em reclamação durante jogo do Uruguai

    Brasileirão na Copa do Mundo: quem avança e quem volta para casa?

    Hulk saúda a torcida na apresentação ao Fluminense no Maracanã

    CBF cria nova janela de transferências após antecipação do Brasileirão

    Zagueiro Viery avança com a bola em partida do Grêmio

    Em transferência recorde, Grêmio vende zagueiro Viery para o futebol italiano

    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

    Com novo modelo de horários e jogos durante a Copa, CBF divulga tabela do Brasileirão

    Cíntia e Endrick no treino da Seleção Brasileira (Foto: Arquivo pessoal)

    Reencontro com Vini Jr. e dupla do Palmeiras: mãe de Endrick abre bastidores da Seleção