Veja gols de Mirassol x Grêmio: Leão sai na frente e Tricolor diminui Mirassol e Grêmio se enfrentam pela 19° rodada do Brasileirão

Em duelo válido pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão, o Mirassol recebe o Grêmio, em Mirassol, no Maião. Aos 16 minutos do primeiro tempo, o Leão abriu o placar contra o Imortal. Minutos depois, próximo ao apito final dos primeiros 45, o time da casa aumentou.

Já no segundo tempo, por volta dos 30 minutos, Carlos Vinícius diminuiu para o Grêmio após boa jogada coletiva.

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Veja o gol:

Rafael Guanaes, técnico do Mirassol (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

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Como foi o jogo?

Primeiro tempo:

A partida entre Mirassol e Grêmio, no Maião, pela 19° rodada do Brasileirão, segue com o tabu negativo do Tricolor, que continua sem vencer o Leão Caipira. Pelo placar de 2 a 1, os mandantes seguem com o bom retrospecto dentro de casa.

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Em uma partida que foi quase 100% controlada, o Mirassol manteve as rédeas do jogo curtas. Desde o primeiro tempo, o Leão jogou melhor, impedindo o Grêmio de apresentar grandes perigos e finalizar no gol.

Aos 16 minutos, o Mirassol abriu o placar com Santos, que fez sua estreia nesta noite. Minutos depois, Denílson, do Mira, recebeu vermelho por atrasar ataque promissor, mas o árbitro foi chamado no VAR e trocou a cor do cartão, de vermelho, para amarelo.

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Segundos depois da cobrança da falta gremista, que não apresentou perigos, o Leão engatou um grande contra-ataque e marcou o segundo gol do jogo, com Edson Carioca/.

Segundo tempo:

Sem marcar gols, o Mirassol controlou o segundo tempo com posse de bola, mas o Grêmio apresentou mudança e evolução, marcando seu gol com Carlos Vinícius, em uma belíssima jogada de contra-ataque. O Tricolor, no entanto, não conseguiu empatar e o leão não aumentou, e o resultado final foi 2 a 1.