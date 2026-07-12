Grêmio anuncia contratação de jogador de Cabo Verde na Copa do Mundo
Jogador defendeu a seleção cabo-verdiana na Copa do Mundo
O Grêmio fechou a contratação do meia-atacante Jovane Cabral, de 28 anos, que disputou a Copa do Mundo de 2026 pela seleção de Cabo Verde. O reforço assina contrato por um ano e meio com o clube gaúcho. O técnico Luís Castro confirmou a chegada do jogador neste domingo (12) durante coletiva de imprensa após vitória sobre o Cruzeiro em amistoso no estádio Mané Garrincha, em Brasília.
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— É um jogador que esteve no Mundial, que joga pela esquerda e joga pelo meio e que se vem juntar a um grupo que está muito comprometido com o trabalho, com aquilo que é o seu objetivo da temporada, e eu penso que ele tem a capacidade para integrar o nosso elenco — anunciou Luis Castro.
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Jovane Cabral foi titular em duas partidas da Copa do Mundo 2026. Na estreia de Cabo Verde, com empate diante da Espanha, e na eliminação nos 16 avos de final, com derrota para a Argentina. O jogador deve desembarcar em Porto Alegre nesta terça-feira (14).
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Revelado pelo Sporting, o meia-atacante soma passagens por Lazio e Salernitana, da Itália, e Olympiacos, da Grécia. Aos 28 anos, chega ao futebol brasileiro pela primeira vez. O jogador estava no Estrela Amadora, de Portugal, e ficou livre no mercado em julho após o encerramento do contrato com o clube português.
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