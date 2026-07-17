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CBF quer clubes na construção do regulamento do Brasileirão 2027

Entidade promoverá cinco reuniões para elaborar o Regulamento do Brasileirão 2027 em conjunto com clubes das Séries A e B

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
17/07/2026 09:07
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Samir Xaud, presidente da CBF, durante evento na entidade
Samir Xaud é umm dos entusiastas da construção do regulamento do Brasileirão 2027 junto com os clubes (Foto: Marcelo Fonseca/Folhapress)
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CBF iniciou elaboração do regulamento do Brasileirão 2027.
Clube das séries A e B participarão de reuniões entre agosto e dezembro.
Serão cinco encontros sobre organização, começando em 10 de agosto com o tema arbitragem.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira (16) o início do processo de elaboração do regulamento do Brasileirão 2027. Pela primeira vez, os clubes das séries A e B participarão diretamente da construção das regras da competição por meio de um ciclo de reuniões que ocorrerá entre agosto e dezembro deste ano.

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    A iniciativa faz parte do projeto de fortalecimento da governança do futebol brasileiro e dá sequência às discussões iniciadas em abril, no Rio de Janeiro, quando a CBF e representantes dos clubes abriram o debate sobre a criação da Liga do Futebol do Brasil.

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    Como será elaborado o Regulamento do Brasileirão 2027

    Ao todo, serão cinco encontros, cada um dedicado a um tema específico relacionado à organização do Campeonato Brasileiro. A primeira reunião está marcada para o dia 10 de agosto e terá como pauta a arbitragem.

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    • Na sequência, os clubes discutirão:

    • 14 de setembro: organização das competições;
    • 13 de outubro: licenciamento e infraestrutura;
    • 9 de novembro: realização das partidas;
    • 7 de dezembro: governança, fiscalização e integridade.

    Segundo a CBF, o objetivo é reunir sugestões dos clubes para aperfeiçoar o regulamento que entrará em vigor a partir da temporada de 2027.

    Troféu do Brasileirão Série A
    Clubes das séries A e B vão discutir regulamento do Brasileirão 2027 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Modelo terá inspiração nas principais ligas do mundo

    A entidade informou que o regulamento do Brasileirão 2027 será construído com base em estudos internacionais, após visitas técnicas à Europa e à Copa do Mundo de 2026. Dirigentes da CBF conheceram modelos de gestão e governança adotados por ligas e federações da Inglaterra, Alemanha, Espanha e Estados Unidos.

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    A intenção é aproximar a estrutura regulatória do Campeonato Brasileiro das melhores práticas internacionais, estabelecendo regras mais claras sobre temas como integridade esportiva, licenciamento de clubes e sustentabilidade financeira.

    Além disso, a entidade considera que um regulamento mais moderno poderá fortalecer o produto comercial do Brasileirão e servir de base para um eventual modelo de liga no futuro.

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    Samir Xaud destaca participação dos clubes

    O presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou que a construção coletiva representa uma mudança na relação entre a entidade e os clubes.

    "O futebol brasileiro precisa ser construído com diálogo e participação. Nossa gestão entende que não faz sentido que decisões importantes sejam tomadas sem ouvir quem disputa as competições. Nossa forma de trabalhar é com a CBF convidando os clubes para construir um regulamento moderno e alinhado às necessidades do nosso futebol. Um regulamento construído coletivamente fortalece as competições", declarou.

    O diretor executivo da CBF, Helder Melillo, também destacou que o processo representa um passo importante para o aprimoramento das competições nacionais.

    "Este é um passo decisivo para o futebol brasileiro. Estamos construindo, junto com os clubes, um regulamento à altura da nossa competição — com regras claras, previsíveis e alinhadas às melhores práticas internacionais. As decisões sobre o campeonato pertencem aos clubes e é com diálogo, responsabilidade e qualidade técnica que vamos proteger e valorizar o nosso produto", afirmou.

    A CBF informou que divulgará, após cada reunião, os avanços das discussões. A previsão é que o novo Regulamento Específico das Séries A e B seja concluído até o fim de 2026 e passe a valer a partir da temporada de 2027.

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