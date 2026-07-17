CBF quer clubes na construção do regulamento do Brasileirão 2027
Entidade promoverá cinco reuniões para elaborar o Regulamento do Brasileirão 2027 em conjunto com clubes das Séries A e B
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira (16) o início do processo de elaboração do regulamento do Brasileirão 2027. Pela primeira vez, os clubes das séries A e B participarão diretamente da construção das regras da competição por meio de um ciclo de reuniões que ocorrerá entre agosto e dezembro deste ano.
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A iniciativa faz parte do projeto de fortalecimento da governança do futebol brasileiro e dá sequência às discussões iniciadas em abril, no Rio de Janeiro, quando a CBF e representantes dos clubes abriram o debate sobre a criação da Liga do Futebol do Brasil.
Como será elaborado o Regulamento do Brasileirão 2027
Ao todo, serão cinco encontros, cada um dedicado a um tema específico relacionado à organização do Campeonato Brasileiro. A primeira reunião está marcada para o dia 10 de agosto e terá como pauta a arbitragem.
Na sequência, os clubes discutirão:
- 14 de setembro: organização das competições;
- 13 de outubro: licenciamento e infraestrutura;
- 9 de novembro: realização das partidas;
- 7 de dezembro: governança, fiscalização e integridade.
Segundo a CBF, o objetivo é reunir sugestões dos clubes para aperfeiçoar o regulamento que entrará em vigor a partir da temporada de 2027.
Modelo terá inspiração nas principais ligas do mundo
A entidade informou que o regulamento do Brasileirão 2027 será construído com base em estudos internacionais, após visitas técnicas à Europa e à Copa do Mundo de 2026. Dirigentes da CBF conheceram modelos de gestão e governança adotados por ligas e federações da Inglaterra, Alemanha, Espanha e Estados Unidos.
A intenção é aproximar a estrutura regulatória do Campeonato Brasileiro das melhores práticas internacionais, estabelecendo regras mais claras sobre temas como integridade esportiva, licenciamento de clubes e sustentabilidade financeira.
Além disso, a entidade considera que um regulamento mais moderno poderá fortalecer o produto comercial do Brasileirão e servir de base para um eventual modelo de liga no futuro.
Samir Xaud destaca participação dos clubes
O presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou que a construção coletiva representa uma mudança na relação entre a entidade e os clubes.
"O futebol brasileiro precisa ser construído com diálogo e participação. Nossa gestão entende que não faz sentido que decisões importantes sejam tomadas sem ouvir quem disputa as competições. Nossa forma de trabalhar é com a CBF convidando os clubes para construir um regulamento moderno e alinhado às necessidades do nosso futebol. Um regulamento construído coletivamente fortalece as competições", declarou.
O diretor executivo da CBF, Helder Melillo, também destacou que o processo representa um passo importante para o aprimoramento das competições nacionais.
"Este é um passo decisivo para o futebol brasileiro. Estamos construindo, junto com os clubes, um regulamento à altura da nossa competição — com regras claras, previsíveis e alinhadas às melhores práticas internacionais. As decisões sobre o campeonato pertencem aos clubes e é com diálogo, responsabilidade e qualidade técnica que vamos proteger e valorizar o nosso produto", afirmou.
A CBF informou que divulgará, após cada reunião, os avanços das discussões. A previsão é que o novo Regulamento Específico das Séries A e B seja concluído até o fim de 2026 e passe a valer a partir da temporada de 2027.
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