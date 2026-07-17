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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (17/07/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 04:00
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Thiago Silva em ação com uniforme branco do Fluminense no Maracanã
Thiago Silva em ação pelo Fluminense no amistoso contra o Bahia realizado no Maracanã (Foto: Leonardo Brasil / Fluminense)

A quinta-feira (16) promete uma programação cheia para os fãs de futebol, com jogos por cinco competições diferentes ao longo do dia. O destaque fica para a sequência da rodada do Campeonato Brasileiro, que terá Bahia x Chapecoense, Mirassol x Grêmio e Fluminense x RB Bragantino, além de cinco duelos pela Série B. A agenda ainda conta com partidas da MLS, amistosos entre clubes e do Campeonato Paulista Feminino, distribuídas entre a noite e a madrugada deste sábado (17), no horário de Brasília.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 17 de julho de 2026):

    Campeonato Brasileiro

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    • 19h30 – Bahia x Chapecoense – Premiere
    19h30 – Mirassol x Grêmio – Premiere
    20h – Fluminense x RB Bragantino – Sportv e Premiere

    Martinelli e Thiago Silva se cumprimentam durante jogo do Fluminense
    Martinelli e Thiago Silva se cumprimentam durante jogo do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / FFC)

    ➡️ Clique para assistir no Premiere

    Campeonato Brasileiro – Série B

    19h – Juventude x Cuiabá – Disney+
    19h – São Bernardo x Avaí – Premiere
    19h – América-MG x Ceará – Disney+
    21h – Fortaleza x Novorizontino – SportyNet, Xsports, ESPN e Disney+
    21h – Londrina x Botafogo-SP – Disney+

    ➡️ Clique para assistir no Disney+

    Campeonato Paulista Feminino

    20h – Corinthians x Ferroviária – CazéTV, Record News e HBO Max

    MLS

    21h10 – Nashville x Atlanta United – Apple TV
    23h25 – LA Galaxy x Los Angeles – Apple TV

    Amistosos de clubes

    15h45 – Benfica x Villarreal – SportyNet
    20h – Flamengo x Olimpia – FlamengoTV

    Lorran comemora seu gol no amistoso do Flamengo contra o Lausanne-Sport
    Lorran comemora seu gol no amistoso do Flamengo contra o Lausanne-Sport (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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