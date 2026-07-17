Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (17/07/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quinta-feira (16) promete uma programação cheia para os fãs de futebol, com jogos por cinco competições diferentes ao longo do dia. O destaque fica para a sequência da rodada do Campeonato Brasileiro, que terá Bahia x Chapecoense, Mirassol x Grêmio e Fluminense x RB Bragantino, além de cinco duelos pela Série B. A agenda ainda conta com partidas da MLS, amistosos entre clubes e do Campeonato Paulista Feminino, distribuídas entre a noite e a madrugada deste sábado (17), no horário de Brasília.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 17 de julho de 2026):
Campeonato Brasileiro
19h30 – Bahia x Chapecoense – Premiere
19h30 – Mirassol x Grêmio – Premiere
20h – Fluminense x RB Bragantino – Sportv e Premiere
➡️ Clique para assistir no Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
19h – Juventude x Cuiabá – Disney+
19h – São Bernardo x Avaí – Premiere
19h – América-MG x Ceará – Disney+
21h – Fortaleza x Novorizontino – SportyNet, Xsports, ESPN e Disney+
21h – Londrina x Botafogo-SP – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Paulista Feminino
20h – Corinthians x Ferroviária – CazéTV, Record News e HBO Max
MLS
21h10 – Nashville x Atlanta United – Apple TV
23h25 – LA Galaxy x Los Angeles – Apple TV
Amistosos de clubes
15h45 – Benfica x Villarreal – SportyNet
20h – Flamengo x Olimpia – FlamengoTV
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Onde Assistir
Fluminense x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalaçõesHá 9 horas
Onde Assistir
Flamengo x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações para o amistosoHá 13 horas
Onde Assistir
Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao jogo decisivo pelo Brasileirão Sub-20Há 16 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (16/07/2026)Há 22 horas
Onde Assistir
Vitória x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 1 dia
Onde Assistir
Botafogo x Santos: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 1 dia
Mais LANCE!