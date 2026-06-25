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Em transferência recorde, Grêmio vende zagueiro Viery para o futebol italiano

Zagueiro está a caminho da Fiorentina

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 17:38
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Zagueiro Viery avança com a bola em partida do Grêmio
Viery em campo pelo Grêmio (Foto: Reprodução)

O Grêmio acertou a venda do zagueiro Viery para a equipe da Fiorentina, da Itália, em uma negociação que entra para a história do futebol gaúcho. O Lance! apurou que a transferência supera os 17 milhões de euros (cerca de R$ 108 milhões na cotação atual) e se tornou a maior venda de um zagueiro da história do Rio Grande do Sul.

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    A negociação foi conduzida pelo empresário Vinicius Prates e é mais um negócio realizado pelo Grêmio com o mercado europeu. O defensor de 21 anos vinha sendo acompanhado por clubes do exterior e despertou o interesse da Fiorentina após a sequência de boas atuações.

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    Viery em campo pela base do Grêmio
    Viery em campo pela base do Grêmio (Foto: Arquivo Pessoal)

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    Titular pelo lado esquerdo da defesa gremista, Viery disputou 27 partidas em 2026, marcou dois gols e distribuiu uma assistência. Considerado uma das principais revelações recentes das categorias de base do Grêmio, Viery deixa o clube após se consolidar entre os titulares e passa a integrar o projeto da Fiorentina para as próximas temporadas.

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