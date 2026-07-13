Montoya se despede do Grêmio e agradece: 'Levarei vocês sempre no coração'
Colombiana estava no Imortal desde fevereiro de 2025
A meio-campista Daniela Montoya se despediu do Grêmio nas redes sociais após o clube anunciar a rescisão de contrato em comum acordo. Em publicação nas redes sociais, a colombiana agradeceu pela passagem de uma temporada e meia pelas Mosqueteiras e destacou o aprendizado adquirido no futebol brasileiro.
Montoya afirmou que deixa o clube "com palavras de gratidão" e relembrou que vestir a camisa gremista representou a realização de um sonho de atuar em uma das principais ligas do continente.
"Um dia o Grêmio abriu as portas para que eu realizasse o sonho de jogar em uma das ligas mais importantes da América do Sul e do mundo. Conheci pessoas incríveis, vivi momentos inesquecíveis e assumi um dos desafios mais significativos da minha carreira", escreveu.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
A jogadora também elogiou a competitividade do futebol brasileiro e disse que compreendeu, durante sua passagem pelo país, os motivos que fazem o Brasil ser uma potência na modalidade.
Fifa vai vender pedaços do gramado da final da Copa; veja preço e como comprar
Seleções disputam premiação milionária recorde nas semifinais da Copa; veja valores
Aposta do Setorista: Samuell pode ser o próximo nome do Fluminense a sonhar com a Copa do Mundo de 2030
"Foi suficiente para entender por que o Brasil é um país que sempre quer vencer. Existe uma cultura apaixonada pelo futebol, grandes processos nas categorias de base, jogadoras altamente competitivas e partidas que podem mudar completamente até o último minuto", destacou.
Na despedida, Montoya agradeceu às companheiras de equipe, à comissão técnica e aos dirigentes pela confiança recebida dentro e fora de campo. A atleta afirmou que levará o Grêmio "sempre no coração" e disse que continuará torcendo pelo clube. "Nunca vou esquecer o título que conquistamos juntos nem os Gre-Nais que vencemos", completou.
Dias antes, o Grêmio confirmou a saída da volante em comunicado oficial, informando que a rescisão ocorreu em comum acordo. O clube agradeceu pelos serviços prestados e desejou sucesso à colombiana na sequência da carreira.
Daniela Montoya chegou ao Tricolor em fevereiro de 2025 e disputou 28 partidas pela equipe, com duas assistências. Em 2026, entrou em campo nove vezes pelo Brasileirão Feminino e uma pela Copa do Brasil Feminina. Aos 35 anos, a experiente meio-campista soma jogos e gols pela seleção da Colômbia, além de participações em Copas do Mundo e Jogos Olímpicos.
➡️ Cruzeiro anuncia reforços para a sequência da temporada
Tudo sobre
Futebol Feminino
Cruzeiro anuncia reforços para a sequência da temporadaHá 1 hora
Futebol Feminino
Ferroviária abre venda de ingressos para decisão contra o Corinthians pela Copa do BrasilHá 2 horas
Futebol Feminino
Palmeiras vence Flamengo e conquista a Ladies Cup 2026Há 2 horas
Futebol Feminino
Flamengo e Palmeiras decidem a Brasil Ladies Cup neste domingo; veja onde assistirHá 1 dia
Futebol Feminino
Como foi a semana das Brabas: Corinthians intensifica preparação na intertemporadaHá 2 dias
Futebol Feminino
Reforço do Palmeiras avança em recuperação de lesão no joelho; veja quem está no DMHá 3 dias
Mais LANCE!