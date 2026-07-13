Montoya se despede do Grêmio e agradece: 'Levarei vocês sempre no coração' Colombiana estava no Imortal desde fevereiro de 2025

A meio-campista Daniela Montoya se despediu do Grêmio nas redes sociais após o clube anunciar a rescisão de contrato em comum acordo. Em publicação nas redes sociais, a colombiana agradeceu pela passagem de uma temporada e meia pelas Mosqueteiras e destacou o aprendizado adquirido no futebol brasileiro.

Montoya afirmou que deixa o clube "com palavras de gratidão" e relembrou que vestir a camisa gremista representou a realização de um sonho de atuar em uma das principais ligas do continente.

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"Um dia o Grêmio abriu as portas para que eu realizasse o sonho de jogar em uma das ligas mais importantes da América do Sul e do mundo. Conheci pessoas incríveis, vivi momentos inesquecíveis e assumi um dos desafios mais significativos da minha carreira", escreveu.

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A jogadora também elogiou a competitividade do futebol brasileiro e disse que compreendeu, durante sua passagem pelo país, os motivos que fazem o Brasil ser uma potência na modalidade.

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"Foi suficiente para entender por que o Brasil é um país que sempre quer vencer. Existe uma cultura apaixonada pelo futebol, grandes processos nas categorias de base, jogadoras altamente competitivas e partidas que podem mudar completamente até o último minuto", destacou.

Na despedida, Montoya agradeceu às companheiras de equipe, à comissão técnica e aos dirigentes pela confiança recebida dentro e fora de campo. A atleta afirmou que levará o Grêmio "sempre no coração" e disse que continuará torcendo pelo clube. "Nunca vou esquecer o título que conquistamos juntos nem os Gre-Nais que vencemos", completou.

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Dias antes, o Grêmio confirmou a saída da volante em comunicado oficial, informando que a rescisão ocorreu em comum acordo. O clube agradeceu pelos serviços prestados e desejou sucesso à colombiana na sequência da carreira.

Daniela Montoya chegou ao Tricolor em fevereiro de 2025 e disputou 28 partidas pela equipe, com duas assistências. Em 2026, entrou em campo nove vezes pelo Brasileirão Feminino e uma pela Copa do Brasil Feminina. Aos 35 anos, a experiente meio-campista soma jogos e gols pela seleção da Colômbia, além de participações em Copas do Mundo e Jogos Olímpicos.

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