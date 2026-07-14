Maior artilheira da história do Al-Ittihad, Leticia Nunes é anunciada pelo Grêmio; conheça
Maior artilheira da história do Al-Ittihad reforça as Mosqueteiras
O Grêmio anunciou nesta terça-feira (14) a contratação da atacante Leticia Nunes como novo reforço para a equipe feminina. A jogadora, de 24 anos, assinou contrato com o Tricolor até o fim de 2027 e já iniciou os trabalhos com o elenco das Mosqueteiras visando à sequência da temporada.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Em sua chegada, Leticia destacou a felicidade por retornar ao futebol brasileiro e vestir a camisa gremista.
— Estou muito feliz por voltar ao Brasil e iniciar esse novo desafio com a camisa do Grêmio. Sei da grandeza do clube e da força das Mosqueteiras, e é uma honra poder representar essa torcida. Venho motivada, com muita vontade de trabalhar, conquistar grandes objetivos e retribuir toda a confiança dentro de campo.
Conheça Leticia Nunes, novo reforço do Grêmio
FBI classifica Inglaterra e Argentina como jogo de maior risco da Copa
Favorável a Messi? Craque nunca perdeu com árbitro de Inglaterra x Argentina
Ingressos para Inglaterra x Argentina custam o dobro de França x Espanha
Natural de Belo Horizonte (MG), a atacante iniciou a carreira profissional no Cruzeiro, em 2019, ano em que conquistou o Campeonato Mineiro. Na sequência, passou por Athletico-PR, Ipatinga, América-MG e Bahia, acumulando destaque principalmente pela eficiência ofensiva.
Pelo América-MG, foi artilheira do Campeonato Mineiro de 2022 e teve papel importante na campanha do acesso das Spartanas à Série A1 do Campeonato Brasileiro em 2023. Nas duas temporadas pelo clube mineiro, marcou 19 gols em 21 partidas.
Em 2024, defendeu o Bahia e contribuiu para a conquista do Campeonato Brasileiro Série A2, com quatro gols e uma assistência. O desempenho abriu as portas para sua primeira experiência internacional, no Al-Ittihad, da Arábia Saudita.
No futebol saudita, Leticia escreveu seu nome na história do clube ao se tornar a maior artilheira do Al-Ittihad. Em duas temporadas, disputou 32 partidas entre Liga e Copa nacionais, marcou 25 gols e distribuiu quatro assistências.
Agora de volta ao Brasil, a atacante reforça o setor ofensivo das Mosqueteiras para os próximos desafios da temporada e permanecerá no Grêmio até dezembro de 2027.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.
Tudo sobre
Futebol Feminino
Cássia projeta retorno do Bahia após pausa da Data Fifa e mira sequência da temporadaHá 35 minutos
Futebol Feminino
Maior torneio de futebol infantil, IberCup terá 16 equipes femininas em 2026Há 8 horas
Futebol Feminino
Jovens brasileiras são selecionadas para intercâmbio esportivo no WolfsburgHá 18 horas
Futebol Feminino
Debinha renova com o Kansas City Current até 2027Há 20 horas
Futebol Feminino
Montoya se despede do Grêmio e agradece: 'Levarei vocês sempre no coração'Há 21 horas
Futebol Feminino
Cruzeiro anuncia reforços para a sequência da temporadaHá 23 horas
Mais LANCE!