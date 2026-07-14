Maior artilheira da história do Al-Ittihad, Leticia Nunes é anunciada pelo Grêmio; conheça Maior artilheira da história do Al-Ittihad reforça as Mosqueteiras

O Grêmio anunciou nesta terça-feira (14) a contratação da atacante Leticia Nunes como novo reforço para a equipe feminina. A jogadora, de 24 anos, assinou contrato com o Tricolor até o fim de 2027 e já iniciou os trabalhos com o elenco das Mosqueteiras visando à sequência da temporada.

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Em sua chegada, Leticia destacou a felicidade por retornar ao futebol brasileiro e vestir a camisa gremista.

— Estou muito feliz por voltar ao Brasil e iniciar esse novo desafio com a camisa do Grêmio. Sei da grandeza do clube e da força das Mosqueteiras, e é uma honra poder representar essa torcida. Venho motivada, com muita vontade de trabalhar, conquistar grandes objetivos e retribuir toda a confiança dentro de campo.

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Conheça Leticia Nunes, novo reforço do Grêmio

Natural de Belo Horizonte (MG), a atacante iniciou a carreira profissional no Cruzeiro, em 2019, ano em que conquistou o Campeonato Mineiro. Na sequência, passou por Athletico-PR, Ipatinga, América-MG e Bahia, acumulando destaque principalmente pela eficiência ofensiva.

Pelo América-MG, foi artilheira do Campeonato Mineiro de 2022 e teve papel importante na campanha do acesso das Spartanas à Série A1 do Campeonato Brasileiro em 2023. Nas duas temporadas pelo clube mineiro, marcou 19 gols em 21 partidas.

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Em 2024, defendeu o Bahia e contribuiu para a conquista do Campeonato Brasileiro Série A2, com quatro gols e uma assistência. O desempenho abriu as portas para sua primeira experiência internacional, no Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

No futebol saudita, Leticia escreveu seu nome na história do clube ao se tornar a maior artilheira do Al-Ittihad. Em duas temporadas, disputou 32 partidas entre Liga e Copa nacionais, marcou 25 gols e distribuiu quatro assistências.

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Agora de volta ao Brasil, a atacante reforça o setor ofensivo das Mosqueteiras para os próximos desafios da temporada e permanecerá no Grêmio até dezembro de 2027.

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