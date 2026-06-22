Com novo modelo de horários e jogos durante a Copa, CBF divulga tabela do Brasileirão
Entidade anuncia mudanças em relação aos horários padrões dos jogos
A CBF divulgou, na noite desta segunda-feira (22), a tabela detalhada da 19ª à 24ª rodada do Brasileirão. Os jogos da competição nacional serão retomados ainda durante o período de Copa do Mundo. Os primeiros confrontos serão Botafogo x Santos e Vitória x Vasco, ambos às 19h30 (de Brasília) do dia 18 de junho.
Além disso, a tabela do Brasileirão já reflete uma diretriz proposta pelos clubes em reunião com a CBF sobre a formação de uma liga, realizada em 25 de maio. A ideia é eliminar partidas em horários considerados menos atrativos para o público, como jogos às 19h durante a semana e confrontos em horários mais tardios aos domingos. A iniciativa também está alinhada a estudos de audiência, presença de público e comportamento do torcedor, já aplicados neste período de jogos.
Jogos do Brasileirão na reta final da Copa do Mundo
Além de Botafogo, Santos, Vitória e Vasco, Mirassol, Grêmio, Fluminense e RB Bragantino também jogarão pelo Brasileirão durante a reta final da Copa do Mundo, por conta de estarem envolvidos nos playoffs da Sul-Americana.
Confira os jogos das próximas rodadas do Brasileirão
19ª rodada
- 16/7 (quinta-feira), às 19h30min — Botafogo x Santos — Nilson Santos (RJ)
- 16/7 (quinta-feira), às 19h30min — Vitória x Vasco — Barradão (BA)
- 16/7 (quinta-feira), às 21h30min — Mirassol x Grêmio — Maião (SP)
- 17/7 (sexta-feira), às 21h30min — Fluminense x Bragantino — Maracanã (RJ)
- 21/7 (terça-feira), às 19h30min — Atlético-MG x Bahia — Arena MRV (MG)
- 22/7 (quarta-feira), às 21h30min — São Paulo x Athletico — A definir
- 22/7 (quarta-feira), às 21h30min — Inter x Cruzeiro — Beira-Rio (RS)
- 22/7 (quarta-feira), às 21h30min — Chapecoense x Flamengo — Arena Condá (SC)
- 23/7 (quinta-feira), às 19h30min — Corinthians x Remo — Neo Química Arena (SP)
- 23/7 (quinta-feira), às 21h30min — Coritiba x Palmeiras — Couto Pereira (PR)
20ª rodada
- 25/7 (sábado), às 18h30min — Santos x Chapecoense — Vila Belmiro (SP)
- 25/7 (sábado), às 18h30min — Athletico x Inter — Arena da Baixada (PR)
- 26/7 (domingo), às 16h — Cruzeiro x Botafogo — Mineirão (MG)
- 26/7 (domingo), às 16h — Bahia x Corinthians — Arena Fonte Nova (BA)
- 26/7 (domingo), às 18h30min — Flamengo x São Paulo — Maracanã (RJ)
- 26/7 (domingo), às 18h30min — Bragantino x Coritiba — Cícero Marques (SP)
- 26/7 (domingo), às 18h30min — Grêmio x Fluminense — Arena do Grêmio (RS)
- 26/7 (domingo), às 19h30min — Palmeiras x Atlético-MG — Allianz Parque (SP)
- 26/7 (domingo), às 19h30min — Remo x Vitória — Mangueirão (PA)
21º rodada
- 29/7 (quarta-feira), às 19h30min — Mirassol x Remo — Maião (SP)
- 29/7 (quarta-feira), às 19h30min — Inter x Flamengo — Beira-Rio (RS)
- 29/7 (quarta-feira), às 21h30min — Fluminense x Bahia — Maracanã (RJ)
- 29/7 (quarta-feira), às 21h30min — Vitória x Palmeiras — Barradão (BA)
- 30/7 (quinta-feira), às 19h30min — Corinthians x Athletico — Neo Química Arena (SP)
- 30/7 (quinta-feira), às 21h30min — Coritiba x Cruzeiro — Couto Pereira (PR)
- A definir — Botafogo x Grêmio — Nilton Santos (RJ)
- A definir — São Paulo x Santos — Local a definir
- A definir — Atlético-MG x Bragantino — Arena MRV (MG)
- A definir — Chapecoense x Vasco — Arena Condá (SC)
22ª rodada
- 8/8 (sábado) — Grêmio x São Paulo — Arena do Grêmio (RS)
- 8/8 (sábado), às 18h30min — Remo x Atlético-MG — Mangueirão (PA)
- 8/8 (sábado), às 20h30min — Coritiba x Chapecoense — Couto Pereira (PR)
- 8/8 (sábado), às 21h — Botafogo x Fluminense — Nilton Santos (RJ)
- 9/8 (domingo), às 11h — Cruzeiro x Mirassol — Mineirão (MG)
- 9/8 (domingo), às 16h — Palmeiras x Internacional — Allianz Parque (SP)
- 9/8 (domingo), às 16h — Bahia x Vasco — Arena Fonte Nova (BA)
- 9/8 (domingo), às 18h30 — Santos x Athletico — Vila Belmiro
- 9/8 (domingo), às 18h30min — Bragantino x Corinthians — Cícero Marques (SP)
- 9/8 (domingo), às 19h30 — Flamengo x Vitória — Maracanã (RJ)
23ª rodada
- 15/8 (sábado), às 16h30min – Fluminense x Palmeiras – Maracanã (RJ)
- 15/8 (sábado), às 16h30min – Atlético-MG x Grêmio – Arena MRV (MG)
- 15/8 (sábado), às 18h30min – Athletico x Bragantino - Arena da Baixada (PR)
- 15/8 (sábado), às 21h – São Paulo x Coritiba – Morumbis (SP)
- 16/8 (domingo), às 11h – Chapecoense x Bahia – Arena Condá (SC)
- 16/8 (domingo), às 16h – Vasco x Santos – São Januário (RJ)
- 16/8 (domingo), às 18h30min – Mirassol x Flamengo – Maião (SP)
- 16/8 (domingo), às 18h30min – Vitória x Botafogo – Barradão (BA)
- 16/8 (domingo), às 18h30min – Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena (SP)
- 17/8 (segunda), às 20h – Internacional x Remo – Beira-Rio (RS)
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24ª rodada
- 22/08 (sábado), às 16h – Fluminense x Remo — Maracanã (RJ)
- 22/08 (sábado), às 18h30min – Inter x Atlético-MG — Beira-Rio (RS)
- 22/08 (sábado), às 20h30min – Cruzeiro x Flamengo — Mineirão (RS)
- 23/08 (domingo), às 16h – Palmeiras x Vasco — Allianz Parque (SP)
- 23/08 (domingo), às 16h – Bragantino x Grêmio — Cícero Marques (SP)
- 23/08 (domingo), às 16h – Vitória x Bahia — Barradão (BA)
- 23/08 (domingo), às 18h30min – Santos x Mirassol — Vila Belmiro (SP)
- 23/08 (domingo), às 18h30min – Chapecoense x São Paulo — Arena Condá (SC)
- 23/08 (domingo), às 19h30min – Coritiba x Corinthians — Couto Pereira (PR)
- 24/08 (segunda-feira), às 20h – Botafogo x Athletico-PR — Nilton Santos (RJ)
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