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Com novo modelo de horários e jogos durante a Copa, CBF divulga tabela do Brasileirão

Entidade anuncia mudanças em relação aos horários padrões dos jogos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 20:59
Atualizado há 2 minutos
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Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
Taça do Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A CBF divulgou, na noite desta segunda-feira (22), a tabela detalhada da 19ª à 24ª rodada do Brasileirão. Os jogos da competição nacional serão retomados ainda durante o período de Copa do Mundo. Os primeiros confrontos serão Botafogo x Santos e Vitória x Vasco, ambos às 19h30 (de Brasília) do dia 18 de junho.

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    • Além disso, a tabela do Brasileirão já reflete uma diretriz proposta pelos clubes em reunião com a CBF sobre a formação de uma liga, realizada em 25 de maio. A ideia é eliminar partidas em horários considerados menos atrativos para o público, como jogos às 19h durante a semana e confrontos em horários mais tardios aos domingos. A iniciativa também está alinhada a estudos de audiência, presença de público e comportamento do torcedor, já aplicados neste período de jogos.

    Jogos do Brasileirão na reta final da Copa do Mundo

    Além de Botafogo, Santos, Vitória e Vasco, Mirassol, Grêmio, Fluminense e RB Bragantino também jogarão pelo Brasileirão durante a reta final da Copa do Mundo, por conta de estarem envolvidos nos playoffs da Sul-Americana.

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    Troféu do Brasileirão, a principal competição do futebol nacional
    Trofeu da Série A do Brasileirão (foto: Joilson Marconne/CBF)

    Confira os jogos das próximas rodadas do Brasileirão

    19ª rodada

    1. 16/7 (quinta-feira), às 19h30min — Botafogo x Santos — Nilson Santos (RJ)
    2. 16/7 (quinta-feira), às 19h30min — Vitória x Vasco — Barradão (BA)
    3. 16/7 (quinta-feira), às 21h30min — Mirassol x Grêmio — Maião (SP)
    4. 17/7 (sexta-feira), às 21h30min — Fluminense x Bragantino — Maracanã (RJ)
    5. 21/7 (terça-feira), às 19h30min — Atlético-MG x Bahia — Arena MRV (MG)
    6. 22/7 (quarta-feira), às 21h30min — São Paulo x Athletico — A definir
    7. 22/7 (quarta-feira), às 21h30min — Inter x Cruzeiro — Beira-Rio (RS)
    8. 22/7 (quarta-feira), às 21h30min — Chapecoense x Flamengo — Arena Condá (SC)
    9. 23/7 (quinta-feira), às 19h30min — Corinthians x Remo — Neo Química Arena (SP)
    10. 23/7 (quinta-feira), às 21h30min — Coritiba x Palmeiras — Couto Pereira (PR)

    20ª rodada

    • 25/7 (sábado), às 18h30min — Santos x Chapecoense — Vila Belmiro (SP)
    • 25/7 (sábado), às 18h30min — Athletico x Inter — Arena da Baixada (PR)
    • 26/7 (domingo), às 16h — Cruzeiro x Botafogo — Mineirão (MG)
    • 26/7 (domingo), às 16h — Bahia x Corinthians — Arena Fonte Nova (BA)
    • 26/7 (domingo), às 18h30min — Flamengo x São Paulo — Maracanã (RJ)
    • 26/7 (domingo), às 18h30min — Bragantino x Coritiba — Cícero Marques (SP)
    • 26/7 (domingo), às 18h30min — Grêmio x Fluminense — Arena do Grêmio (RS)
    • 26/7 (domingo), às 19h30min — Palmeiras x Atlético-MG — Allianz Parque (SP)
    • 26/7 (domingo), às 19h30min — Remo x Vitória — Mangueirão (PA)

    21º rodada

    1. 29/7 (quarta-feira), às 19h30min — Mirassol x Remo — Maião (SP)
    2. 29/7 (quarta-feira), às 19h30min — Inter x Flamengo — Beira-Rio (RS)
    3. 29/7 (quarta-feira), às 21h30min — Fluminense x Bahia — Maracanã (RJ)
    4. 29/7 (quarta-feira), às 21h30min — Vitória x Palmeiras — Barradão (BA)
    5. 30/7 (quinta-feira), às 19h30min — Corinthians x Athletico — Neo Química Arena (SP)
    6. 30/7 (quinta-feira), às 21h30min — Coritiba x Cruzeiro — Couto Pereira (PR)
    7. A definir — Botafogo x Grêmio — Nilton Santos (RJ)
    8. A definir — São Paulo x Santos — Local a definir
    9. A definir — Atlético-MG x Bragantino — Arena MRV (MG)
    10. A definir — Chapecoense x Vasco — Arena Condá (SC)

    22ª rodada

    1. 8/8 (sábado) — Grêmio x São Paulo — Arena do Grêmio (RS)
    2. 8/8 (sábado), às 18h30min — Remo x Atlético-MG — Mangueirão (PA)
    3. 8/8 (sábado), às 20h30min — Coritiba x Chapecoense — Couto Pereira (PR)
    4. 8/8 (sábado), às 21h — Botafogo x Fluminense — Nilton Santos (RJ)
    5. 9/8 (domingo), às 11h — Cruzeiro x Mirassol — Mineirão (MG)
    6. 9/8 (domingo), às 16h — Palmeiras x Internacional — Allianz Parque (SP)
    7. 9/8 (domingo), às 16h — Bahia x Vasco — Arena Fonte Nova (BA)
    8. 9/8 (domingo), às 18h30 — Santos x Athletico — Vila Belmiro
    9. 9/8 (domingo), às 18h30min — Bragantino x Corinthians — Cícero Marques (SP)
    10. 9/8 (domingo), às 19h30 — Flamengo x Vitória — Maracanã (RJ)

    23ª rodada

    1. 15/8 (sábado), às 16h30min – Fluminense x Palmeiras – Maracanã (RJ)
    2. 15/8 (sábado), às 16h30min – Atlético-MG x Grêmio – Arena MRV (MG)
    3. 15/8 (sábado), às 18h30min – Athletico x Bragantino - Arena da Baixada (PR)
    4. 15/8 (sábado), às 21h – São Paulo x Coritiba – Morumbis (SP)
    5. 16/8 (domingo), às 11h – Chapecoense x Bahia – Arena Condá (SC)
    6. 16/8 (domingo), às 16h – Vasco x Santos – São Januário (RJ)
    7. 16/8 (domingo), às 18h30min – Mirassol x Flamengo – Maião (SP)
    8. 16/8 (domingo), às 18h30min – Vitória x Botafogo – Barradão (BA)
    9. 16/8 (domingo), às 18h30min – Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena (SP)
    10. 17/8 (segunda), às 20h – Internacional x Remo – Beira-Rio (RS)

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    24ª rodada

    1. 22/08 (sábado), às 16h – Fluminense x Remo — Maracanã (RJ)
    2. 22/08 (sábado), às 18h30min – Inter x Atlético-MG — Beira-Rio (RS)
    3. 22/08 (sábado), às 20h30min – Cruzeiro x Flamengo — Mineirão (RS)
    4. 23/08 (domingo), às 16h – Palmeiras x Vasco — Allianz Parque (SP)
    5. 23/08 (domingo), às 16h – Bragantino x Grêmio — Cícero Marques (SP)
    6. 23/08 (domingo), às 16h – Vitória x Bahia — Barradão (BA)
    7. 23/08 (domingo), às 18h30min – Santos x Mirassol — Vila Belmiro (SP)
    8. 23/08 (domingo), às 18h30min – Chapecoense x São Paulo — Arena Condá (SC)
    9. 23/08 (domingo), às 19h30min – Coritiba x Corinthians — Couto Pereira (PR)
    10. 24/08 (segunda-feira), às 20h – Botafogo x Athletico-PR — Nilton Santos (RJ)

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