CBF fará testes do impedimento semiautomático em três partidas do Brasileirão
Tecnologia está na fase final para utilização integral
A CBF realizará uma nova etapa de testes da tecnologia de impedimento semiautomático em três jogos do Campeonato Brasileiro. O sistema será utilizado nesta sexta-feira (17) em Fluminense x Bragantino, no Maracanã, além de Bahia x Chapecoense, na Arena Fonte Nova, e Mirassol x Grêmio, no Maião.
A operação será feita de forma off-line. Isso significa que as informações geradas pelo equipamento não serão utilizadas pela equipe de arbitragem durante as partidas. As decisões de impedimento continuarão sob responsabilidade do VAR já adotado na Série A. A informação foi dada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.
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O que é o SAOT?
O sistema de impedimento semiautomático, conhecido como SAOT, é uma ferramenta de apoio ao VAR. A tecnologia utiliza câmeras de alta precisão instaladas no estádio para rastrear a posição dos jogadores e da bola em tempo real.
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A ferramenta já é utilizada em torneios internacionais, como a Copa do Mundo, mas ainda passa por avaliações antes de uma possível adoção definitiva no futebol brasileiro. Nesta fase, somente o grupo de trabalho designado pela CBF terá acesso aos dados coletados. A entidade também prevê testes em jogos das categorias sub-17 e sub-20.
Operação da CBF fora da sala do VAR
No Maracanã, o sistema não será acompanhado por profissionais dentro da cabine do VAR. Os equipamentos instalados no estádio farão a captação das imagens e dos sinais da partida, enquanto o monitoramento acontecerá no prédio da CBF localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
A estrutura já havia sido testada no amistoso entre Fluminense e Bahia, também disputado no Maracanã. A implementação do SAOT exige mais do que a instalação de câmeras. A tecnologia precisa estar integrada ao VAR, contar com conexão estável e funcionar em diferentes condições dos estádios.
Fatores como vento, iluminação natural e posição do sol também são avaliados durante os testes. A CBF pretende concluir a análise das particularidades de cada arena antes de colocar o sistema em funcionamento de forma oficial.
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