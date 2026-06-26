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CBF cria nova janela de transferências após antecipação do Brasileirão

Período internacional segue a partir do dia 20 de julho

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 19:20
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Hulk na apresentação ao Fluminense no Maracanã
Hulk na apresentação ao Fluminense no Maracanã (Foto: Leonardo Brasil/ Fluminense FC)

A CBF autorizou a abertura de uma janela extraordinária para registros de transferências nacionais no Brasileirão. O período excepcional será entre quinta-feira (9) e sexta-feira (17) de julho e vale exclusivamente para clubes participantes da Série A. O documento foi assinado no dia 24 de junho.

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    A medida foi tomada após mudanças no calendário do Campeonato Brasileiro. A entidade fez ajustes em jogos da 19ª rodada, que terá partidas disputadas ainda durante a reta final da Copa do Mundo. A autorização, porém, não vale para todas as operações. A janela extraordinária permite apenas movimentações domésticas de atletas profissionais. Ou seja, jogadores que estavam registrados em clubes brasileiros poderão ser regularizados nesse intervalo.

    No caso do Fluminense, por exemplo, Hulk poderia ser regularizado nessa janela extraordinária, por estar vindo do Atlético-MG. A situação é diferente da de Thiago Silva. Como o zagueiro estava no Porto, a inscrição dele depende de transferência internacional, cenário que ainda precisa de autorização da Fifa.

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    A CBF reforçou que a segunda janela de transferências do futebol masculino segue mantida. O período regular começa na segunda-feira (20) de julho e vai até sexta-feira (11) de setembro.

    Por que a CBF criou uma nova janela?

    A decisão está ligada à retomada do Brasileirão durante a Copa do Mundo. Quatro jogos da 19ª rodada foram marcados antes do fim do Mundial: Botafogo x Santos, Vitória x Vasco, Mirassol x Grêmio e Fluminense x Bragantino.

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    Esses clubes voltam a campo antes da abertura da segunda janela. Sem o período excepcional, equipes envolvidas nesses jogos poderiam disputar partidas do Brasileirão sem atletas já contratados no mercado nacional, mesmo com outros rivais podendo utilizá-los a partir da rodada seguinte.

    Janela internacional ainda não está confirmada

    A parte internacional ainda não foi confirmada. Para que clubes brasileiros possam registrar atletas vindos do exterior antes da abertura da segunda janela, será necessária autorização da Fifa. Até lá, a liberação vale somente para transferências nacionais. O restante, segue no dia 20 de julho.

    Thiago Silva comemora vitória do Fluminense sobre o Flamengo (Foto: Lucas Meçon/ Fluminense)
    Thiago Silva comemora vitória do Fluminense sobre o Flamengo (Foto: Lucas Meçon/ Fluminense)

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