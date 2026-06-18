Reencontro com Vini Jr. e dupla do Palmeiras: mãe de Endrick abre bastidores da Seleção Ao Lance@, Cíntia Ramos relata emoção ao reencontrar o filho e conta como foi a visita ao CT da Seleção nos Estados Unidos

Enquanto Ancelotti ajustava os detalhes da Seleção Brasileira após a estreia na Copa do Mundo, marcada pelo empate amargo com o Marrocos, um momento especial marcou a preparação da equipe. Na última terça-feira (16), os jogadores receberam a visita de familiares nos Estados Unidos, em um treino aberto.

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Entre os visitantes estava Cíntia Ramos, mãe de Endrick, que reencontrou o filho em meio à rotina intensa do Mundial. Ao Lance!, ela revelou bastidores do encontro, falou sobre a convivência com Neymar, Vini Jr. e jogadores que fizeram parte da trajetória do atacante no Palmeiras, além de compartilhar a emoção de acompanhá-lo de perto em sua primeira Copa do Mundo.

Acompanhando o filho de perto em sua primeira Copa do Mundo, Cíntia teve a oportunidade de acompanhar a delegação, reencontrar pessoas importantes na trajetória de Endrick e registrar momentos com alguns dos principais nomes do futebol brasileiro. Nas redes sociais, ela compartilhou fotos ao lado de jogadores da Seleção.

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Mãe de Endrick no treino da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/redes sociais)

Segundo ela, o reencontro com Endrick teve um significado ainda maior diante da rotina intensa vivida pelo atacante nos últimos meses.

— São coisas que eu não imaginava viver tão cedo. Ele tem apenas 19 anos, mas, desde sempre, pelo foco, pela perseverança e pela vontade de alcançar os sonhos e se tornar um grande jogador de futebol, tudo aconteceu muito precocemente na vida dele e nas nossas vidas — iniciou Cíntia, mãe de Endrick, ao Lance!.

Cíntia e Endrick no treino da Seleção Brasileira (Foto: Arquivo pessoal)

— Chegar até aqui e viver essa emoção é algo muito especial. Ainda fico pensando: "Meu Deus". Ontem mesmo estive com ele, almoçando junto à Seleção. Foi maravilhoso ter esse momento ao lado dele. É tudo meio surreal. Parece que ainda não acreditamos. Mas é uma emoção que desejo a muitos pais e mães: viver isso ao lado dos filhos — afirmou.

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Reencontro com Endrick emociona mãe

O treino aberto aos familiares proporcionou um momento que vinha sendo raro nos últimos meses: estar ao lado do filho. Desde a transferência para o futebol europeu e a sequência de compromissos entre clube e Seleção, os encontros presenciais passaram a ser menos frequentes. Por isso, a oportunidade de acompanhar Endrick durante a preparação para uma Copa do Mundo ganhou um significado ainda maior para Cíntia.

— Foi um momento muito especial. Havia bastante tempo que eu não conseguia encontrá-lo pessoalmente. Conversávamos mais por telefone e por vídeo. Estar com ele ontem foi maravilhoso, um momento inesquecível — refletiu Cíntia, que já retornou ao Brasil.

No entanto, ela pretende voltar aos Estados Unidos para o jogo contra a Escócia, na terceira rodada, e tem planos de levar o filho mais novo, Noah Gael, de 7 anos.

Cíntia ao lado de Endrick na época que o jovem jogava na base do Palmeiras (Foto: Arquivo pessoal)

— Vivendo tudo isso que a Copa do Mundo proporciona, estar ao lado dele foi algo muito gratificante. Eu me senti acolhida por ele. Foi um orgulho enorme vê-lo cercado por todos aqueles jogadores e saber que meu filho está na Seleção Brasileira, participando de uma Copa. Que privilégio poder estar aqui ao lado dele, compartilhando tudo isso — disse.

Fotos com Vini Jr e o "pedacinho do Palmeiras" na Seleção

Além de acompanhar Endrick, Cíntia também aproveitou para reencontrar jogadores que fazem parte da trajetória do atacante. Um dos reencontros mais especiais foi com Vini Jr. Durante o período em que morou em Madri, na Espanha, ela criou uma relação próxima com o atacante do Real Madrid e com a família do jogador.

— Foi um privilégio estar perto deles. Tenho um carinho especial pelo Vinícius. Durante um período em que morei em Madri, frequentei a casa dele e convivi com a família. Sempre fomos muito bem recebidos.

Cíntia tira foto com Vini Jr (Foto: Arquivo pessoal)

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A visita aos bastidores da Seleção também teve um forte sotaque palmeirense. Cíntia reencontrou Weverton e Danilo Santos, ex-companheiros de Endrick no Palmeiras e nomes importantes no processo de amadurecimento do atacante. Atualmente, o goleiro defende o Grêmio, enquanto o lateral pertence ao Botafogo.

— Reencontrei pessoas queridas, como o goleiro Weverton, do Palmeiras. Foi muito especial vê-los ali, poder abraçá-los e desejar que Deus os abençoe nessa caminhada pela Seleção Brasileira, para que façam o possível para trazer o Hexa para nós. Também vi o Danilo, que jogou com o Hendrick no Palmeiras. Então havia um pedacinho do Palmeiras ali. Foi muito gratificante ver todos reunidos. E não apenas eles, mas todo o grupo. É uma equipe unida em busca do mesmo objetivo — destacou.

Endrick e Danilo Santos durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

União chama atenção nos bastidores da Seleção

Se existe uma impressão que Cíntia levou da experiência ao lado da Seleção Brasileira, ela passa pelo ambiente construído entre os jogadores. Para ela, o principal diferencial não está em um atleta específico, mas na forma como o grupo parece unido em busca do mesmo objetivo.

— Eu não vou citar nomes porque acho que todos os que estão ali correram muito, se esforçaram bastante e mereceram a convocação. Todos têm a responsabilidade de dar o melhor neste momento, porque o Brasil inteiro está torcendo por eles. É como dizem: uma andorinha só não faz verão. Eles estão juntos como equipe. Espero que todos façam o possível para que consigamos trazer esse Hexa para o Brasil — concluiu.

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