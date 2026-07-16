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Carlos Vinícius tem futuro indefinido no Grêmio e desperta interesse de outros clubes

Artilheiro do Grêmio na temporada ainda não teve seu contrato renovado

PorIgor ReisNathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 13:48
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Carlos Vinicius marcou dois gols contra o Vasco (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Carlos Vinicius em ação pelo Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Principal referência ofensiva do Grêmio na temporada, Carlos Vinícius tem o futuro indefinido. O atacante ainda não chegou a um acordo para renovar seu contrato com o Tricolor e, diante desse cenário, passou a despertar o interesse de equipes do Brasil e do exterior. O Lance! apurou que o jogador já pode assinar um pré-contrato com outro clube.

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    Segundo a apuração, o centroavante recebeu sondagens de equipes brasileiras e também do mercado internacional. Entre os interessados de fora do país estão clubes da Arábia Saudita, MLS, e do futebol mexicano. Até o momento, as consultas não se transformaram em propostas oficiais.

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    A indefinição contratual acontece porque nenhuma das cláusulas de renovação automática previstas no vínculo foi atingida antes da pausa para a Copa do Mundo. Uma delas previa a extensão do contrato caso Carlos Vinícius fosse convocado para disputar o Mundial, o que não aconteceu.

    A outra determinava a renovação automática se o atacante iniciasse como titular e permanecesse em campo por mais de 45 minutos em 70% das partidas do Grêmio na temporada. Como a meta também não foi alcançada, o jogador entrou no período em que está livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

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    • Apesar do assédio do mercado, pessoas próximas ao atleta garantem que a relação com o Grêmio é positiva. Carlos Vinícius é grato ao clube e não existe qualquer desgaste entre as partes. O principal entrave, neste momento, é a falta de avanço nas conversas para uma renovação.

    Com o bom desempenho ao longo da temporada, o atacante passou a ser monitorado por diferentes mercados, cenário que pode aumentar a concorrência caso o Grêmio não consiga avançar nas negociações nos próximos meses.

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    Carlos Vinícius - Grêmio
    Carlos Vinícius em ação pelo Grêmio (Foto: Rodrigo ARANGUA/AFP)

    Números de Carlos Vinícius pelo Grêmio

    Desde que chegou ao clube, o atacante se transformou na principal referência ofensiva da equipe, com destaque para seus números no Brasileirão. Carlos Vinícius chegou ao Tricolor Gaúcho no ano de 2025 e, em apenas 14 partidas no Campeonato Brasileiro, chegou à marca de 12 gols. Em 2026, o centroavante já soma 9 gols em 17 jogos. No total, pela equipe, Carlos disputou 58 jogos e marcou 28 vezes.

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