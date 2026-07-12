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Gabriel Grando defende dois pênaltis, e Grêmio vence amistoso contra o Cruzeiro

O arqueiro garantiu o resultado positivo para os gaúchos.

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
12/07/2026 19:05
Atualizado há 3 minutos
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Jogadores do Grêmio comemoram gol contra o Cruzeiro
Jogadores do Grêmio comemoram gol contra o Cruzeiro (Foto: Deividson Isidio/Grêmio)

Em noite de brilho de Gabriel Grando, o Grêmio venceu o Cruzeiro por 3 a 1 em amistoso realizado no Estádio Mané Garrincha, na noite deste domingo (12). Os gols foram marcados por Carlos Vinícius, Nardoni, Matheus Nascimento e Sinisterra.

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    • Grêmio aproveita chances no primeiro tempo

    O Tricolor começou melhor na partida e exigiu defesa de Otávio em finalização de Pavón. A primeira grande chance veio do lado celeste. Kaio Jorge brigou com a marcação, ficou com a posse e chutou cruzado, mas a bola passou à esquerda do gol. No entanto, do outro lado, quando o centroavante gremista teve a chance, não desperdiçou. Carlos Vinícius correu mais que Gerson e tocou na saída de Otávio para abrir o placar.

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    Kaio Jorge finaliza jogada contra o Grêmio
    Kaio Jorge finaliza jogada contra o Grêmio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Os mineiros conseguiram o empate rapidamente. Sinisterra aproveitou cruzamento de Rojas e chutou de primeira para fazer 1 a 1. Aos 36 minutos, Nardoni recolocou os gaúchos à frente. Pavón cruzou na área e Nardoni escorou para recolocar o Grêmio em vantagem.

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    • Kaio Jorge e Pec perdem pênaltis

    Na volta dos vestiários, o Cruzeiro entrou em campo buscando jogadas em velocidade e também dominando a posse de bola. Entretanto, compactada, a defesa tricolor conseguia inibir as chegadas mineiras. Até que Wanderson levou a bola até a linha de fundo e passou para Gerson, que foi derrubado por Kannemann. Kaio Jorge bateu no canto esquerdo, mas Gabriel Grando fez boa defesa. Após o lance, as duas equipes trocaram praticamente todos os seus jogadores.

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    Estreante da noite, Gabriel Pec fez boa jogada individual pela direita e foi derrubado dentro da área aos 42 minutos da etapa final. O próprio camisa 77 cobrou a penalidade, no canto direito, mas Gabriel Grando novamente defendeu. Nos acréscimos, o Tricolor teve uma penalidade máxima a seu favor, e Matheus Nascimento converteu.

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    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    Aos 24 minutos da segunda etapa, o goleiro Gabriel Grando venceu confronto direto com Kaio Jorge. Talvez pelas experiências vividas na Toca da Raposa, o arqueiro defendeu penalidade máxima cobrada pelo camisa 19.

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    Deu aula 🏅

    Titular no gol gremista por conta da convocação de Weverton para a Copa do Mundo, o arqueiro garantiu a vitória para os gaúchos com duas defesas de pênalti.

    Ficou abaixo 📉

    Artilheiro celeste, Kaio Jorge não teve boa noite em seu 100º jogo pela Raposa. Além do pênalti perdido, o atacante também perdeu boa oportunidade na primeira etapa.

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    ✅ Ficha técnica

    Cruzeiro 🆚 Grêmio
    Amistoso de intertemporada

    📆 Data e horário: domingo, 12 de julho de 2026, às 17h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília-DF
    🥅 Gols: Carlos Vinícius, 20'/1°T (0-1), Sinisterra, 27'/1°T (1-1), Nardoni, 37'/1°T (1-2), Matheus Nascimento 47'/2ºT (1-3)
    🟨 Cartões amarelos: Jonathan Jesus (CRU); Carlos Vinícius (GRE)
    🟥 Cartões vermelhos: -

    Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)
    Otávio; William (Fagner), Fabrício Bruno (João Marcelo), Jonathan Jesus (Villalba), Gabriel Rojas (Kauã Moraes); Matheus Henrique (Lucas Silva), Gerson, Matheus Pereira (Lucas Romero), Marquinhos (Wanderson/Gabriel Pec), Sinisterra (Bruno Rodrigues), Kaio Jorge (Chico da Costa).

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    Grêmio (Técnico Luis Castro)
    Gabriel Grando; Pavon (Pedro Gabriel), Gustavo Martins (Luis Eduardo), Kannemann (Wagner Leonardo); Caio Paulista (Zortea); Juan Nardoni (Forneck), Villasanti (Riquelme), Gabriel Mec (Monsalve); Tetê (Enamorado), Amuzu (Marcos Rocha), Carlos Vinícius (Matheus Nascimento)

    🟨 Arbitragem

    🕴️ Arbitragem: Pedro Alves de Oliveira (DF)
    🚩 Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

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