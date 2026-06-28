Brasileirão na Copa do Mundo: quem avança e quem volta para casa? Uruguaios são eliminados, mas outros destaques do futebol brasileiro continuam

A eliminação do Uruguai representou o fim da participação de sete jogadores do Brasileirão na Copa do Mundo: Arrascaeta (Flamengo), Canobbio (Fluminense), De La Cruz (Flamengo), Emiliano Martínez (Palmeiras), Piquerez (Palmeiras), Rochet (Internacional) e Varela (Flamengo). Todos os demais convocados que jogam no Brasil avançaram ao mata-mata com suas seleções.

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Entre os uruguaios, o grande destaque foi o lateral-direito Varela, titular nos três jogos da Celeste. O atacante Canobbio também teve importância: entrou no decorrer da primeira partida, ajudando a garantir o empate com a Arábia Saudita, e virou titular nos dois confrontos seguintes. No duelo com Cabo Verde, apesar do empate, consagrou boa atuação com gol. Já contra a Espanha, terminou sua participação de forma negativa, com expulsão e eliminação.

O meio-campista Nico De La Cruz foi acionado no segundo tempo das três partidas, com bom desempenho nos minutos recebidos. O goleiro Rochet, por sua vez, só entrou no intervalo do último jogo, quando o titular Muslera pediu para ser substituído após falhar no gol espanhol. Por fim, Arrascaeta (lesão), Piquerez e Martínez (opção técnica) não entraram em campo.

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Varela e Canobbio tentam desarmar Pedri em jogo da Copa do Mundo de 2026 entre Uruguai e Espanha (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

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Brasileirão bem representado na Copa do Mundo

Entre reservas e titulares, outros 25 jogadores do futebol brasileiro estarão no mata-mata do Mundial. Alguns destaques da fase de grupos foram o zagueiro Gustavo Gómez, pilar defensivo do Paraguai, o meio-campista Lucas Paquetá, titular do Brasil nos três jogos, o meia Jhon Arias, fundamental para a Colômbia, e o atacante Gonzalo Plata, autor do gol da classificação do Equador.

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Convocados do futebol brasileiro classificados:

Brasil (7): Weverton (Grêmio), Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo) e Neymar (Santos); Paraguai (7): Balbuena (Grêmio), Bobadilla (São Paulo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Isidro Pitta (Bragantino), Junior Alonso (Atlético-MG), Maurício (Palmeiras) e Ramón Sosa (Palmeiras); Equador (5): Alan Franco (Atlético-MG), Félix Torres (Internacional), Minda (Atlético-MG), Plata (Flamengo) e Preciado (Atlético-MG); Colômbia (4): Andrés Gómez (Vasco), Arias (Palmeiras), Carrascal (Flamengo) e Juan Portilla (Athletico-PR); Argentina (1): Flaco López (Palmeiras); Holanda (1): Memphis Depay (Corinthians).