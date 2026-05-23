Antes de Flamengo x Palmeiras, torcedores provocam o Vasco: 'Guiana'

O clima de rivalidade antes do confronto entre Flamengo e Palmeiras, neste sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro, ganhou um ingrediente extra nas redes sociais: provocações envolvendo o Vasco.

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Horas antes da bola rolar no Maracanã, torcedores do Flamengo passaram a chamar o Vasco de "Guiana Palmeirense", fazendo referência à proximidade entre as torcidas vascaína e palmeirense nos últimos anos. A provocação ganhou ainda mais força depois de uma publicação feita pelo perfil oficial do Palmeiras nas redes sociais.

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Na imagem compartilhada pelo clube paulista, a camisa do Verdão apareceu ao lado da camisa do Cruzmaltino, o que foi suficiente para torcedores interpretarem a postagem como uma "confirmação" da parceria frequentemente citada por torcedores rivais. Confira:

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Rapidamente, a expressão "Guiana Palmeirense" começou a viralizar entre os internautas, que lotaram as redes sociais com memes e comentários sobre a publicação. Muitos torcedores aproveitaram o momento para ironizar a relação entre os clubes e relembrar episódios recentes envolvendo provocações entre as torcidas.

Veja a repercussão:

Flamengo x Palmeiras vale liderança do Brasileirão

Além da repercussão nas redes, o duelo entre Flamengo e Palmeiras também movimenta a tabela do Campeonato Brasileiro. O Verdão iniciou a rodada na liderança, com 35 pontos, enquanto o Rubro-Negro aparece logo atrás, com 31.

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A partida acontece no Maracanã, às 21h (de Brasília), com transmissão do SporTV e Premiere. O confronto reúne os dois clubes que mais disputaram títulos importantes do futebol brasileiro nos últimos anos.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (23), valendo liderança do Campeonato Brasileiro. (Foto: Arte Lance!)

Do lado do Flamengo, o técnico Leonardo Jardim terá mudanças na equipe em relação ao jogo contra o Estudiantes, pela Libertadores. Já o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, pode contar com o retorno de Felipe Anderson entre os relacionados.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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