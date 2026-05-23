Sem mudanças, Abel define escalação do Palmeiras para enfrentar o Flamengo
Palmeiras tenta ampliar vantagem na liderança do Brasileirão
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O treinador Abel Ferreira definiu o onze inicial do Palmeiras para encarar o Flamengo na noite deste sábado (23), às 21h (de Brasília), pela 17ª rodada do Brasileirão. Na escalação, o português vem com a mesma escalação da derrota para o Cerro Porteño pela Libertadores, na quarta-feira (20).
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Escalação do Palmeiras para enfrentar o Flamengo
Palmeiras vai a campo com: Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan, Arias e Emiliano Martínez; Flaco López.
Classificação do Brasileirão: Flamengo na cola do Palmeiras
Concorrentes aos títulos nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras disputam a liderança do Brasileirão. O líder é o Verdão, com 35 pontos, enquanto o Rubro-Negro vem logo atrás, com 31.
Flamengo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X PALMEIRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
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