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Sem mudanças, Abel define escalação do Palmeiras para enfrentar o Flamengo

Palmeiras tenta ampliar vantagem na liderança do Brasileirão

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João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/05/2026
20:02
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Abel Ferreira em Palmeiras x Cerro Porteño (Foto: Roberto Sungi/AtoPress/Folhapress)
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O treinador Abel Ferreira definiu o onze inicial do Palmeiras para encarar o Flamengo na noite deste sábado (23), às 21h (de Brasília), pela 17ª rodada do Brasileirão. Na escalação, o português vem com a mesma escalação da derrota para o Cerro Porteño pela Libertadores, na quarta-feira (20).

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➡️Drama no ataque: Palmeiras sofre com baixas e oscilação de jogadores antes da Copa

Escalação do Palmeiras para enfrentar o Flamengo

Palmeiras vai a campo com: Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan, Arias e Emiliano Martínez; Flaco López.

Classificação do Brasileirão: Flamengo na cola do Palmeiras

Concorrentes aos títulos nos últimos anos, Flamengo Palmeiras disputam a liderança do Brasileirão. O líder é o Verdão, com 35 pontos, enquanto o Rubro-Negro vem logo atrás, com 31.

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Flamengo x Palmeiras no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Flamengo x Palmeiras no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Flamengo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X PALMEIRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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