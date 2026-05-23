Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Palmeiras
Confronto no Maracanã coloca os primeiros colocados do Brasileirão frente a frente
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O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para pegar o Palmeiras na noite deste sábado (23), às 21h (de Brasília), pela 17ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, a equipe entra em campo com mudanças em relação ao time que iniciou a partida contra o Estudiantes no meio da semana.
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Escalação do Flamengo para enfrentar o Palmeiras
Em comparação com a partida pela Libertadores, Jardim propôs modificações na lateral e no ataque. Assim, o Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho, Paquetá; Carrascal, Lino e Pedro.
As boas notícias ficam por conta de Erick Pulgar e Plata, que retornam após desfalcar a equipe nos últimos jogos.
Arrascaeta e Cebolinha, no departamento médico, não jogam. O uruguaio, inclusive, foi liberado para se recuperar de lesão na clavícula direita em seu país. Além deles, Danilo, suspenso, também não fica à disposição.
Classificação do Brasileirão: Flamengo na cola do Palmeiras
Concorrentes aos títulos nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras disputam a liderança do Brasileirão. O líder é o Verdão, com 35 pontos, enquanto o Rubro-Negro vem logo atrás, com 31.
Flamengo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X PALMEIRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
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