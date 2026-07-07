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Rayan fala pela primeira vez após eliminação na Copa do Mundo: 'Não é o fim'

Rayan ganhou a titularidade no time de Ancelotti após a lesão de Raphinha

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 19:26
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Rayan comemora vitória do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo
Rayan, aos 19 anos conquistou vaga de titular no time de Ancelotti (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Depois da eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o atacante Rayan se pronunciou pela primeira vez. Nesta terça-feira (7), o jogador de 19 anos publicou uma mensagem em seu perfil no Instagram, agradecendo pela oportunidade de disputar o torneio e afirmando que pretende voltar ainda mais forte.

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    Em sua publicação, Rayan destacou a realização do sonho de defender a Seleção em uma Copa do Mundo e lamentou o fim precoce da campanha brasileira, encerrada no último domingo (5), com a derrota por 2 a 1 para os noruegueses.

    — Nem toda história termina do jeito que a gente sonhou. Vestir a camisa do meu país e disputar uma Copa do Mundo sempre foi um dos maiores sonhos da minha vida. Infelizmente, esse sonho termina antes do que eu imaginava — disse Rayan.

    O atacante também agradeceu a Deus pela oportunidade de disputar o Mundial e ressaltou que a derrota faz parte do esporte, mas não diminui o orgulho de representar o Brasil.

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    • — A derrota faz parte do esporte, mas isso não significa que seja fácil aceitar. Vou levar comigo cada aprendizado, cada momento e a honra de ter representado milhões de brasileiros — afirmou.

    Por fim, Rayan afirmou que deixa a competição fortalecido pela experiência e garantiu que pretende retornar à Seleção no futuro.

    — Saio dessa Copa com a cabeça erguida, mais forte, mais experiente e com ainda mais vontade de voltar. Isso não é o fim, é só mais um capítulo da caminhada — concluiu.

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    Rayan ganhou espaço durante a Copa do Mundo

    Convocado por Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo de 2026, Rayan iniciou a competição como opção no banco de reservas, mas passou a ter papel de destaque ao longo da campanha brasileira. A oportunidade surgiu após a lesão de Raphinha, que se machucou na segunda rodada da fase de grupos, diante do Haiti.

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    A partir dali, o atacante assumiu a titularidade e se consolidou entre os principais nomes da equipe. Mesmo aos 19 anos, Rayan ganhou a confiança de Ancelotti e terminou o Mundial como uma das peças importantes da Seleção Brasileira, participando da campanha que terminou nas oitavas de final diante da Noruega.

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    Rayan em campo pelo Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/CBF)

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