Rayan fala pela primeira vez após eliminação na Copa do Mundo: 'Não é o fim' Rayan ganhou a titularidade no time de Ancelotti após a lesão de Raphinha

Depois da eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o atacante Rayan se pronunciou pela primeira vez. Nesta terça-feira (7), o jogador de 19 anos publicou uma mensagem em seu perfil no Instagram, agradecendo pela oportunidade de disputar o torneio e afirmando que pretende voltar ainda mais forte.

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Em sua publicação, Rayan destacou a realização do sonho de defender a Seleção em uma Copa do Mundo e lamentou o fim precoce da campanha brasileira, encerrada no último domingo (5), com a derrota por 2 a 1 para os noruegueses.

— Nem toda história termina do jeito que a gente sonhou. Vestir a camisa do meu país e disputar uma Copa do Mundo sempre foi um dos maiores sonhos da minha vida. Infelizmente, esse sonho termina antes do que eu imaginava — disse Rayan.

O atacante também agradeceu a Deus pela oportunidade de disputar o Mundial e ressaltou que a derrota faz parte do esporte, mas não diminui o orgulho de representar o Brasil.

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— A derrota faz parte do esporte, mas isso não significa que seja fácil aceitar. Vou levar comigo cada aprendizado, cada momento e a honra de ter representado milhões de brasileiros — afirmou.

Por fim, Rayan afirmou que deixa a competição fortalecido pela experiência e garantiu que pretende retornar à Seleção no futuro.

— Saio dessa Copa com a cabeça erguida, mais forte, mais experiente e com ainda mais vontade de voltar. Isso não é o fim, é só mais um capítulo da caminhada — concluiu.

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Rayan ganhou espaço durante a Copa do Mundo

Convocado por Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo de 2026, Rayan iniciou a competição como opção no banco de reservas, mas passou a ter papel de destaque ao longo da campanha brasileira. A oportunidade surgiu após a lesão de Raphinha, que se machucou na segunda rodada da fase de grupos, diante do Haiti.

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A partir dali, o atacante assumiu a titularidade e se consolidou entre os principais nomes da equipe. Mesmo aos 19 anos, Rayan ganhou a confiança de Ancelotti e terminou o Mundial como uma das peças importantes da Seleção Brasileira, participando da campanha que terminou nas oitavas de final diante da Noruega.

Rayan em campo pelo Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/CBF)

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