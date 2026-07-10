Fluminense: Millán e Riquelme atuaram em dois jogos no mesmo dia
Jogadores entraram no amistoso contra o Nova Iguaçu depois do jogo-treino contra o São Gonçalo
O Fluminense dividiu o elenco em dois grupos na reapresentação da quinta-feira (9), no CT Carlos Castilho, após a goleada por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu, no Maracanã. A separação seguiu a carga de trabalho e a minutagem dos atletas na última quarta-feira (8), quando o clube realizou duas atividades com jogo: uma pela manhã, contra o São Gonçalo, e outra à noite, diante do Nova Iguaçu.
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Os jogadores que atuaram por mais de 60 minutos contra o Nova Iguaçu fizeram trabalho de recuperação na academia, além de corrida e caminhada no campo. O detalhe ficou por conta de Millán e Riquelme. A dupla entrou no segundo tempo do amistoso no Maracanã, mas também já havia jogado pela manhã no CT Carlos Castilho.
Por isso, mesmo sem atingir 60 minutos contra o Nova Iguaçu, Millán e Riquelme foram colocados no grupo dos atletas com maior carga na reapresentação. O primeiro grande bloco de substituições do Fluminense contra o Nova Iguaçu aconteceu aos 18 minutos do segundo tempo. Millán e Riquelme, por conta da dosagem da fisiologia, entraram depois, aos 29, junto com jovens da base tricolor.
Enquanto os atletas com maior carga fizeram recuperação, o outro grupo realizou trabalho físico e atividade com bola no campo. A divisão faz parte da preparação do Fluminense na intertemporada.
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Riquelme participa de dois gols e Millán quase marca
Mesmo com pouco tempo em campo no Maracanã, Riquelme Felipe teve participação importante na goleada. Aos 36 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu de Germán Cano, foi ao fundo e cruzou rasteiro para John Kennedy marcar o quinto gol do Fluminense.
Aos 45, Riquelme também foi decisivo na origem do sexto gol. O jovem roubou a bola no campo de ataque, Cano recebeu dentro da área, limpou a marcação e bateu no canto para fechar o placar.
Millán também entrou na reta final e quase deixou o dele. O zagueiro apareceu bem em cobrança de escanteio e cabeceou no travessão. Foi uma das principais chances do Fluminense antes do sexto gol.
Próximos jogos do Fluminense
Antes da volta oficial ao Brasileirão contra o Bragantino, no dia 17, o Fluminense enfrenta o Bahia, no domingo (12), às 16h, no Maracanã, em mais um amistoso de intertemporada.
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