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Fluminense: Millán e Riquelme atuaram em dois jogos no mesmo dia

Jogadores entraram no amistoso contra o Nova Iguaçu depois do jogo-treino contra o São Gonçalo

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 15:36
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Millán domina bola no peito em Fluminense x Nova Iguaçu
Millán domina bola no peito em Fluminense x Nova Iguaçu (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

O Fluminense dividiu o elenco em dois grupos na reapresentação da quinta-feira (9), no CT Carlos Castilho, após a goleada por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu, no Maracanã. A separação seguiu a carga de trabalho e a minutagem dos atletas na última quarta-feira (8), quando o clube realizou duas atividades com jogo: uma pela manhã, contra o São Gonçalo, e outra à noite, diante do Nova Iguaçu.

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    Os jogadores que atuaram por mais de 60 minutos contra o Nova Iguaçu fizeram trabalho de recuperação na academia, além de corrida e caminhada no campo. O detalhe ficou por conta de Millán e Riquelme. A dupla entrou no segundo tempo do amistoso no Maracanã, mas também já havia jogado pela manhã no CT Carlos Castilho.

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    Por isso, mesmo sem atingir 60 minutos contra o Nova Iguaçu, Millán e Riquelme foram colocados no grupo dos atletas com maior carga na reapresentação. O primeiro grande bloco de substituições do Fluminense contra o Nova Iguaçu aconteceu aos 18 minutos do segundo tempo. Millán e Riquelme, por conta da dosagem da fisiologia, entraram depois, aos 29, junto com jovens da base tricolor.

    Enquanto os atletas com maior carga fizeram recuperação, o outro grupo realizou trabalho físico e atividade com bola no campo. A divisão faz parte da preparação do Fluminense na intertemporada.

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    • Riquelme participa de dois gols e Millán quase marca

    Mesmo com pouco tempo em campo no Maracanã, Riquelme Felipe teve participação importante na goleada. Aos 36 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu de Germán Cano, foi ao fundo e cruzou rasteiro para John Kennedy marcar o quinto gol do Fluminense.

    Aos 45, Riquelme também foi decisivo na origem do sexto gol. O jovem roubou a bola no campo de ataque, Cano recebeu dentro da área, limpou a marcação e bateu no canto para fechar o placar.

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    Millán também entrou na reta final e quase deixou o dele. O zagueiro apareceu bem em cobrança de escanteio e cabeceou no travessão. Foi uma das principais chances do Fluminense antes do sexto gol.

    Jogadores do Fluminense em trabalho regenerativo no CT
    Jogadores do Fluminense em trabalho regenerativo no CT (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

    Próximos jogos do Fluminense

    Antes da volta oficial ao Brasileirão contra o Bragantino, no dia 17, o Fluminense enfrenta o Bahia, no domingo (12), às 16h, no Maracanã, em mais um amistoso de intertemporada.

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