'Não via mais lesão', diz Estêvão sobre conversa com médico após não ir à Copa com a Seleção

Atacante do Chelsea, Estêvão revelou, durante discurso em uma igreja que frequenta em Franca, no interior de São Paulo, que o médico responsável por realizar nova ressonância na coxa direita não apontou lesão na região.

continua após a publicidade

+ Neymar segue tratamento em dois períodos no CT da Seleção Brasileira

O exame foi realizado há cerca de duas semanas, de acordo com o jovem, que chegou a brincar que poderia até voltar a jogar. Estêvão era um dos nomes praticamente garantidos na lista de Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo, mas acabou cortado devido à lesão muscular de grau 4 na coxa.

Para tentar estar à disposição da Seleção, Estêvão optou por um tratamento conservador, descartando a necessidade de cirurgia na região. No entanto, o departamento médico, em conjunto com a comissão técnica, optou por não convocar o atacante.

continua após a publicidade

— Duas semanas atrás fiz a segunda ressonância e o médico perguntou se eu estava com dor, com alguma coisa. E eu falei: "não doutor, estou super tranquilo, acho que até dá para jogar já" (risos). E ele falou: "É, dá para perceber mesmo" — afirmou.

- Ele me mostrou a imagem do exame e disse que não via mais nenhuma lesão. Ele falou que não sabe o que aconteceu, porque no prazo que está não deveria estar daquele jeito, tão bem estruturado como está. Ele falou que nem sabia por que os médicos queriam que eu fizesse a cirurgia — completou.

continua após a publicidade

Estêvão detalhou conversas com o proprietário do Chelsea, que o aconselhou a realizar uma cirurgia na região. A decisão de não se submeter ao procedimento, por sua vez, foi elogiada pelos médicos do Palmeiras, clube onde o atacante realiza seu processo de recuperação no Brasil.

— Tive uma lesão que rompi 80% do bíceps da coxa e os médicos do Chelsea queriam que eu operasse, inclusive o dono do Chelsea disse que queria que eu operasse (...) Estava no CT (do Palmeiras) e o médico chegou e deu parabéns pela minha decisão (de não fazer a cirurgia), disse que estava tudo bem e que acreditava que eu vou voltar mais rápido do que o esperado — finalizou.

Estêvão com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

O jogador revelado nas categorias de base do Palmeiras se lesionou em 18 de abril, durante a partida entre Chelsea e Manchester United, após pisar em falso durante uma arrancada. A expectativa é de que ele esteja apto a atuar no retorno do calendário europeu, após a pausa para o Mundial.

💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.