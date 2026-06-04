'Não via mais lesão', diz Estêvão sobre conversa com médico após não ir à Copa com a Seleção
Atacante realiza recuperação no Brasil após não ser selecionado por Ancelotti
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Atacante do Chelsea, Estêvão revelou, durante discurso em uma igreja que frequenta em Franca, no interior de São Paulo, que o médico responsável por realizar nova ressonância na coxa direita não apontou lesão na região.
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O exame foi realizado há cerca de duas semanas, de acordo com o jovem, que chegou a brincar que poderia até voltar a jogar. Estêvão era um dos nomes praticamente garantidos na lista de Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo, mas acabou cortado devido à lesão muscular de grau 4 na coxa.
Para tentar estar à disposição da Seleção, Estêvão optou por um tratamento conservador, descartando a necessidade de cirurgia na região. No entanto, o departamento médico, em conjunto com a comissão técnica, optou por não convocar o atacante.
— Duas semanas atrás fiz a segunda ressonância e o médico perguntou se eu estava com dor, com alguma coisa. E eu falei: "não doutor, estou super tranquilo, acho que até dá para jogar já" (risos). E ele falou: "É, dá para perceber mesmo" — afirmou.
- Ele me mostrou a imagem do exame e disse que não via mais nenhuma lesão. Ele falou que não sabe o que aconteceu, porque no prazo que está não deveria estar daquele jeito, tão bem estruturado como está. Ele falou que nem sabia por que os médicos queriam que eu fizesse a cirurgia — completou.
Estêvão detalhou conversas com o proprietário do Chelsea, que o aconselhou a realizar uma cirurgia na região. A decisão de não se submeter ao procedimento, por sua vez, foi elogiada pelos médicos do Palmeiras, clube onde o atacante realiza seu processo de recuperação no Brasil.
— Tive uma lesão que rompi 80% do bíceps da coxa e os médicos do Chelsea queriam que eu operasse, inclusive o dono do Chelsea disse que queria que eu operasse (...) Estava no CT (do Palmeiras) e o médico chegou e deu parabéns pela minha decisão (de não fazer a cirurgia), disse que estava tudo bem e que acreditava que eu vou voltar mais rápido do que o esperado — finalizou.
O jogador revelado nas categorias de base do Palmeiras se lesionou em 18 de abril, durante a partida entre Chelsea e Manchester United, após pisar em falso durante uma arrancada. A expectativa é de que ele esteja apto a atuar no retorno do calendário europeu, após a pausa para o Mundial.
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