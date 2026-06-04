Ídolo do Palmeiras e autor do milésimo gol da Seleção, Leivinha morre aos 76 anos

João Leiva Campos Filho, conhecido como Leivinha, morreu aos 76 anos nesta quinta-feira em decorrência do Alzheimer que enfrentava. Ele foi um dos expoentes da Segunda Academia do Palmeiras, na década de 1970, e figura entre os 15 maiores artilheiros da história centenária do clube.

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Leivinha também representou a Seleção Brasileira na Copa de 1974, disputada na Alemanha, e entrou em campo em três oportunidades. O meia-atacante foi responsável por marcar o milésimo gol da Amarelinha na história.

Pelo Palmeiras, ele conquistou seis títulos, incluindo o bicampeonato brasileiro em 1972 e 1973. Ao todo, Leivinha disputou 267 partidas com a camisa alviverde e marcou 108 gols. Além do clube paulista, também defendeu a Portuguesa, o Atlético de Madrid, da Espanha, e o São Paulo, onde encerrou a carreira aos 29 anos.

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João Leiva Campos Filho nasceu em Novo Horizonte (SP), no dia 11 de setembro de 1949. Iniciou sua trajetória no futebol aos 15 anos, em sua cidade natal.

Em nota publicada, o Palmeiras lamentou o falecimento de um de seus principais expoentes e símbolos da Segunda Academia.

— Morreu nesta quinta-feira (04) João Leiva Campos Filho, um dos ídolos eternos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Craque com os pés e a cabeça, Leivinha foi um dos símbolos da equipe palmeirense que encantou o Brasil na primeira metade da década de 1970. Um meia-atacante de toques rápidos, presença de área e excelente finalização — afirmou o clube no início da nota oficial.

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Leivinha, meia-atacante do Palmeiras e da Seleção Brasileira, morreu nesta quinta-feira (4) (Foto: Arquivo Palmeiras)

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