Neymar segue tratamento em dois períodos no CT da Seleção Brasileira

MORRISTOWN, NJ (EUA) — O atacante Neymar esteve presente no centro de treinamento da Seleção Brasileira, no CT do New York Red Bulls, nos dois períodos de atividades realizados nesta quinta-feira (4), em Nova Jersey. Apesar de acompanhar a rotina da delegação, o camisa 10 permaneceu durante todo o tempo entregue ao departamento médico, realizando trabalhos na academia e sessões de fisioterapia como parte do processo de recuperação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita.

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+ Brasil x Egito: CBF confirma que Neymar não viaja com o grupo para Cleveland

A presença de Neymar no local reforça o esforço do jogador para cumprir o cronograma estabelecido pela comissão médica da Seleção. Enquanto os companheiros participaram das atividades comandadas pelo técnico Carlo Ancelotti, o atacante seguiu uma programação individualizada, focada exclusivamente na recuperação física.

A expectativa é que os próximos dias sejam decisivos para a evolução do quadro clínico do jogador. Por isso, a CBF optou por manter Neymar em Nova Jersey durante o fim de semana. Conforme antecipado pelo Lance! na última quarta-feira, o atacante não viajará com a delegação para Cleveland, onde o Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado (6), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo.

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A decisão segue uma lógica defendida internamente pela comissão técnica desde a confirmação da lesão. Como Neymar não possui condições de jogo e a Seleção não realizará treinamentos em Cleveland, o deslocamento foi considerado desnecessário. A viagem entre Nova Jersey e a cidade do amistoso dura aproximadamente uma hora e meia em cada trecho, o que representaria um desgaste adicional para um atleta que está em fase de recuperação.

Dessa forma, enquanto a equipe disputa o último compromisso antes da estreia no Mundial, Neymar permanecerá em Nova Jersey dando sequência ao tratamento. Segundo informou a CBF, o atacante continuará realizando sessões de fisioterapia e ampliando gradativamente a carga dos trabalhos físicos, etapas consideradas fundamentais para que ele volte aos gramados dentro do prazo inicialmente projetado pelos médicos.

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A lesão foi diagnosticada após uma ressonância magnética realizada no dia 27 de maio, durante o período de preparação da Seleção em Teresópolis. Na ocasião, o Lance! teve acesso a imagens que mostravam Neymar deixando o local do exame visivelmente abatido após receber o resultado.

No dia seguinte, o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, detalhou a situação clínica do jogador e informou que o tempo estimado para recuperação seria entre duas e três semanas. Desde então, Neymar vem cumprindo rigorosamente o protocolo estabelecido pelo departamento médico, alternando sessões de fisioterapia, trabalhos de fortalecimento muscular e atividades de controle de carga.

Neymar na chegada da Seleção Brasileira em Nova Jersey (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Embora esteja fora do amistoso contra o Egito, a expectativa da comissão técnica segue sendo contar com o atacante durante a Copa do Mundo. A evolução apresentada nos primeiros dias de tratamento é acompanhada diariamente pelos profissionais da Seleção, que mantêm cautela para evitar qualquer risco de agravamento da lesão.

Enquanto aguarda o retorno aos gramados, Neymar seguirá vivendo uma rotina diferente da dos companheiros. Em vez da viagem para Cleveland e do último teste antes do Mundial, o foco do camisa 10 continuará sendo exclusivamente a recuperação, considerada peça fundamental para os planos da Seleção Brasileira na busca pelo hexacampeonato.

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