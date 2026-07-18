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Quem pode deixar o São Paulo? Veja o cenário de cada jogador e os números

Tricolor tem lidado com dispensas pensando em secar a folha

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
18/07/2026 06:10
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Alan Franco pelo São Paulo
Alan Franco foi para time do México (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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O São Paulo segue reformulando o elenco para a sequência da temporada. Além das chegadas, a diretoria trabalha para enxugar a folha salarial e abrir espaço para novos reforços. Alguns jogadores já acertaram a saída, enquanto outros foram liberados para buscar um novo clube. Outros nomes seguem em negociações. O Lance! explica caso a caso.

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    • Alan Franco

    Alan Franco foi um dos primeiros a deixar o elenco nesta janela. O zagueiro acertou empréstimo de uma temporada com o Tigres, do México. O São Paulo recebeu US$ 500 mil pela negociação e ainda pode faturar mais US$ 1,5 milhão caso os mexicanos exerçam a opção de compra.

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    A saída de Alan Franco, por sua vez, foi polêmica. O Tricolor contava com o atleta, mas o entendimento foi que ele tentou "forçar a saída", chegando até mesmo a ameaçar levar o time à Fifa por conta de pagamentos atrasados.

    O argentino encerra sua passagem pelo Tricolor com 152 jogos, 145 como titular, três gols e oito assistências. Defensivamente, manteve 90% de acerto nos passes, média de 1,0 desarme, 0,8 interceptação, 3,6 cortes e 4,7 bolas recuperadas por jogo, além de 58% de aproveitamento nos duelos aéreos. Os dados são do Sofascore.

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    • Alan Franco pelo clube
    Alan Franco durante partida entre São Paulo (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

    Gonzalo Tapia

    Tapia também está muito próximo de deixar o clube. O atacante tem empréstimo encaminhado ao Columbus Crew, dos Estados Unidos, por uma temporada, com opção de compra fixada em US$ 1,5 milhão.

    Pelo São Paulo, disputou 48 partidas, sendo 23 como titular, marcou oito gols e participou de um gol a cada 267 minutos. Ainda registrou 0,2 passe decisivo, 1,2 finalização e 1,4 falta sofrida por jogo.

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    Gonzalo Tapia com a camisa do São Paulo
    Tapia esboçou vontade de deixar o São Paulo (Foto: Rubens Chiri/ São Paulo FC)

    Cédric Soares

    Sem espaço nos planos da comissão técnica, Cédric Soares foi liberado para buscar um novo clube e deve deixar o São Paulo nesta janela.

    O lateral encerra a passagem pelo Tricolor com 60 jogos, 46 como titular e três assistências. Teve 0,8 passe decisivo por jogo, criou dez grandes chances, acertou 77% dos passes e somou 1,2 desarme e 2,8 bolas recuperadas por partida. No momento, treina separado, sem propostas.

    Cédric com a camisa do São Paulo
    Cédric Soares foi liberado pelo clube (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

    Young

    Young também foi autorizado a procurar um novo destino e teve sua transferência negociada para o Portimonense, de Portugal. A saída também foi polêmica. Em publicação nas redes sociais, Wagner Ribeiro, empresário de Young, afirmou que o goleiro foi "injustiçado" no São Paulo após a chegada de Carlos Coronel. O agente ainda criticou Carlos Belmonte, ex-diretor de futebol do Tricolor desde novembro.

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    O goleiro fez três partidas como titular, sofreu nove gols e realizou 11 defesas, média de 3,7 por jogo. Também registrou 55% de bolas defendidas.

    Young com a camisa do São Paulo
    Young com a camisa do São Paulo (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)

    Matheus Belém

    Outro nome liberado pela diretoria é Matheus Belém. O zagueiro, formado nas categorias de base do Tricolor, acertou a transferência para o FK Qabala, do Azerbaijão. O negócio foi concluído sem compensação financeira ao clube paulista. O Tricolor segurou apenas 20% dos direitos do atleta.

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    Pelo profissional, disputou três partidas, duas como titular. Nos números defensivos, teve 86% de acerto nos passes, 2,3 cortes, 3,7 ações defensivas e 5,0 bolas recuperadas por jogo.

    Matheus Belém com a camisa do SPFC
    (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

    Felipe Negrucci

    O São Paulo acertou o empréstimo de Felipe Negrucci ao Athletic, de Minas Gerais, até o fim da temporada. A negociação aconteceu a pedido do técnico Alex, que trabalhou com o volante nas categorias de base do Tricolor. O vínculo será de seis meses, sem opção de compra, mas com metas previstas em contrato.

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    negrucci
    (Foto: Reprodução/ São Paulo FC)

    O volante entrou em campo 13 vezes, apenas três como titular, e registrou 82% de acerto nos passes, 1,7 bola recuperada, 0,4 interceptação e 0,2 desarme por jogo.

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