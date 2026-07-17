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Zubeldía explica titularidade de Hulk no lugar de John Kennedy: 'Estava convencido'

Tricolor arrancou empate no último minuto contra o Bragantino

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 22:52
Atualizado há 1 minutos
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Zubeldía em entrevista coletiva pelo Fluminense
Zubeldía em entrevista coletiva pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense)

Após o empate do Fluminense contra o Bragantino nesta sexta-feira (17), no Maracanã, Zubeldía falou em entrevista coletiva. O treinador comentou o resultado e falou sobre o tempo que vai ter agora até a próxima partida. Além disso, o argentino também explicou o motivo de ter colocado John Kennedy no banco para usar Hulk como titular.

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    — É uma posição na qual tenho bons jogadores, e entendíamos que o melhor era começar com Hulk ali e ter John Kennedy como uma opção muito importante para o decorrer da partida. Ele já sabe o que é entrar no Maracanã, tem experiência, é formado aqui e já mostrou muitas vezes que pode entrar e jogar bem. Eu estava convencido de que Hulk deveria começar e de que John seria uma alternativa muito importante por tudo isso. Em outro momento, John começará, assim como Cano ou outro jogador. São decisões — afirmou Zubeldía, que seguiu:

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    — Acredito que, de maneira geral, o jogador vai adquirindo sua melhor condição à medida que atua. Aqui, sempre tentamos colocar uma equipe capaz de vencer e de representar bem o Fluminense, mas também entendíamos que era importante dar minutos a determinados atletas. Depois teremos uma partida fora de casa e precisaremos reavaliar quem poderá começar como titular. Quando passam dois ou três jogos e alguns jogadores não ganham ritmo, eles chegam muito distantes da condição ideal quando começa o período mais carregado, em meados de agosto. Depois, quem paga por isso é a equipe. Precisamos pensar no jogo, mas também não podemos deixar certos atletas sem disputar partidas oficiais. Sabíamos que o John, independentemente de estarmos perdendo, vencendo ou empatando, poderia ser uma substituição espetacular. Também temos que pensar no próximo jogo, contra o Grêmio. Depois de todo o processo de adaptação do Millán, entendíamos que era importante que ele jogasse e tivesse o protagonismo de ser titular, além de sentir a pressão de defender uma equipe que estava em terceiro lugar no Brasileirão. Freytes já jogou muito e sabe o que é atuar sob pressão com a camisa do Fluminense. Era o momento do Millán. O mesmo vale para Jemmes, que continua se adaptando. Ignácio já está aqui há mais tempo.

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