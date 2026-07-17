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Dê suas notas: Fluminense empata no fim contra o Bragantino no Brasileirão

No Maracanã, Ignácio empata no fim e times empatam por 1 a 1

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 22:20
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Fluminense e RB Bragantino empataram em 1 a 1 pela 19ª rodada do Brasileirão
Fluminense e RB Bragantino empataram em 1 a 1 pela 19ª rodada do Brasileirão (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

O Fluminense empatou em 1 a 1 com o RB Bragantino, no último lance da partida que aconteceu nesta sexta-feira (17), no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. Eduardo Sasha abriu o placar para o Massa Bruta, mas, já nos acréscimos da segunda etapa, Ignácio igualou o placar ao Tricolor Carioca.

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    • Como foi o jogo entre Fluminense x RB Bragantino?

    O Fluminense empatou por 1 a 1 com o RB Bragantino nesta sexta-feira (17), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, quando Eduardo Sasha aproveitou cruzamento de Herrera e cabeceou para a rede. O Tricolor encontrou dificuldades na etapa inicial, ainda perdeu Millán por lesão e foi para o intervalo sob vaias da torcida.

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    Na volta, Luis Zubeldía promoveu mudanças que deram mais intensidade ao time, com as entradas de Ignácio, John Kennedy e Canobbio. O Fluminense passou a pressionar ainda mais depois da expulsão de Sant'Anna, aos 17 minutos do segundo tempo, mas esbarrou nas defesas de Tiago Volpi e na falta de precisão nas finalizações.

    Nos acréscimos, uma confusão generalizada terminou com as expulsões de John Kennedy e Fabinho, além de diversos cartões amarelos. Com o jogo prolongado, o Fluminense manteve a pressão e arrancou o empate aos 57 minutos do segundo tempo, quando Canobbio cruzou da esquerda e Ignácio cabeceou para decretar o 1 a 1 no último lance da partida.

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    Serna cabeceia bola em Fluminense x Bragantino
    Serna cabeceia bola em Fluminense x Bragantino (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
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