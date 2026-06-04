Torcida do Palmeiras reage à decisão do STJD sobre Allan: 'Muito pior'
Alviverde vai recorrer da decisão na pausa para a Copa do Mundo
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O STJD puniu Allan, do Palmeiras, pela expulsão contra a Chapecoense no último domingo (31). Nas redes sociais, torcedores do Alviverde reagiram à decisão com muita indignação. O Campeonato Brasileiro está paralisado pela Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá.
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Aos 42 minutos, Allan acertou um pisão em Giovanni Augusto, da Chapecoense, que caiu com dores no gramado. O árbitro Felipe Fernandes de Lima aplicou cartão vermelho direto. A decisão foi mantida pela equipe do VAR, que não recomendou a revisão do lance.
Com isso, Allan foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que julga os casos de conduta violenta. O jovem pegou dois jogos de suspensão. Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras reagiram à decisão. Veja os comentários abaixo:
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Veja os comentários sobre o jovem do Alviverde
Essa falta no Allan foi muito pior que a do próprio Allan e não vi o STJD interferindo pra punir o jogador do Athletico.— 𝑷𝒂𝒍𝒎𝒆𝒊𝒓𝒆𝒏𝒔𝒆 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@PalmeirenseNews) June 3, 2026
O Abel Ferreira tem razão mesmo, ele é chato, arrogante, reclamão... Mas ele tem razão, temos que nos unir porque se não for nós por nós, eles sim serão… pic.twitter.com/HcFjlka4DG
Vão querer a todo custo tirar nosso título na canetada. Quais os nomes de quem votou? É capaz de torcer pro 👃🏽— Jackson Balboa ⓟ (@jacksonbalboa) June 4, 2026
E aqui nada kkkk pic.twitter.com/WQLsnHxMt2— SEP_1914 (@kelvin_sep) June 3, 2026
É revoltante— Vitor Jr ⓟ (@Vitor_Juneo) June 3, 2026
Entenda suspensão de Allan, do Palmeiras
A arbitragem da partida interpretou o lance como força excessiva. O Palmeiras pretende recorrer ao Tribunal Pleno, que é a segunda e última instância da Justiça Desportiva.
— Observando atentamente o lance do jogo pelo vídeo, conclui-se que, de fato, o atleta não teve a intenção deliberada de machucar o adversário de forma desleal, mas ele foi imprudente, até mesmo porque buscou a bola utilizando a sola da chuteira — disse José Maria Philomeno, relator do processo.
— Não foi de uma forma contundente a ponto de causar um dano mais sério, mas, de qualquer forma, está caracterizada a imprudência da jogada, razão pela qual eu acato a denúncia do 254, parágrafo primeiro, inciso II, e aplico a pena de uma partida de suspensão — completou.
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Com a expulsão, o camisa 40 do Verdão já cumpriria a suspensão automática na primeira partida do time após a Copa do Mundo, contra o Coritiba, no dia 22 de julho. No entanto, se a decisão for mantida, ele também ficará fora do duelo contra o Atlético-MG, no dia 26.
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