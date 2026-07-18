Zubeldía quebra 'regra' por Hulk e colhe resultado negativo no Fluminense Jogador fez estreia como titular em jogos oficiais

Na volta oficial do Fluminense após a pausa para a Copa do Mundo, o time ouviu vaias da torcida ainda no intervalo. A irritação, no entanto, começou antes mesmo da bola rolar. A maior contribuição para o protesto da arquibancada, com certeza, foi o placar de 1 a 0 para o Bragantino naquele momento, mas ver seu principal artilheiro, John Kennedy, no banco, por opção técnica, também teve peso.

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Zubeldía optou por iniciar a partida com Hulk no comando do ataque. Com 15 gols no ano, o maior goleador do time, John Kennedy, ficou no banco. A torcida queria ver a grande contratação no time titular, mas ver seu principal marcador de gols e uma das referências em identificação ser sacado dessa maneira levantou questionamentos. Questionamentos esses que ganharam ainda mais força pela atuação de Hulk, que parecia desencontrado dos companheiros.

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Além da atuação ruim do camisa 7, a atitude surpreendeu por quebrar uma "regra" de Zubeldía. Hulk não foi o único que chegou com status de titular e grande contratação neste ano. Arana, Savarino e o próprio Millán também entram nesse barco. No entanto, apesar do clamor da arquibancada, todos eles demoraram a ter chances como titulares.

Nas coletivas, as respostas sempre apontavam para adaptação, tempo e paciência. Com Hulk, o discurso do treinador argentino mudou. Questionado pela escolha após o empate, o técnico desconversou, deixando a entender que os 11 escolhidos de hoje não eram "força máxima". Zubeldía explicou que queria dar ritmo logo a Hulk, e ainda colocou Millán no mesmo barco.

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— O jogador vai adquirindo sua melhor condição à medida que atua. Aqui, sempre tentamos colocar uma equipe capaz de vencer e de representar bem o Fluminense, mas também entendíamos que era importante dar minutos a determinados atletas. Depois teremos uma partida fora de casa e precisaremos reavaliar quem poderá começar como titular. Quando passam dois ou três jogos e alguns jogadores não ganham ritmo, eles chegam muito distantes da condição ideal quando começa o período mais carregado, em meados de agosto. Depois, quem paga por isso é a equipe. Precisamos pensar no jogo, mas também não podemos deixar certos atletas sem disputar partidas oficiais. Sabíamos que o John Kennedy, independentemente de estarmos perdendo, vencendo ou empatando, poderia ser uma substituição espetacular.

Em resposta anterior, a justificativa para ter John Kennedy no banco foi parecida com o que dizia quando o camisa 9 era preterido por Castillo e até Everaldo em 2025, dois jogadores criticados. Zubeldía sempre apontou que gosta do que JK oferece quando sai do banco.

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— Entendíamos que o melhor era começar com Hulk ali e ter John Kennedy como uma opção muito importante para o decorrer da partida. Ele já sabe o que é entrar no Maracanã, tem experiência, é formado aqui e já mostrou muitas vezes que pode entrar e jogar bem. Eu estava convencido de que Hulk deveria começar e de que John seria uma alternativa muito importante por tudo isso.

John Kennedy, do Fluminense, acerta cotovelada em jogador do Bragantino (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

A "pressa" por Hulk no time titular custou caro. O jogador, apesar de participativo, mostrou dificuldade de se entender com os companheiros. Lucho Acosta e Savarino, que se aproveitavam dos ataques às costas do adversário e das tabelas oferecidas por John Kennedy no primeiro semestre, fizeram jogo apagado.

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Para o próximo compromisso, que será apenas no domingo (26), Zubeldía não vai ter a dor de cabeça de escolher John ou Hulk. O camisa 9 foi expulso da partida contra o Bragantino. Até lá, nove dias livres para definir quem é o titular, ou como encaixar os dois juntos. Depois disso, o Tricolor encara uma sequência de oito jogos em menos de um mês, com decisões de Copa do Brasil, Libertadores e confronto direto no Brasileirão. Ou seja, nenhuma margem para erro.

John Kennedy, do Fluminense, discute com jogadores do Bragantino (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo apenas no domingo (26), contra o Grêmio, pelo Brasileirão. Até lá, o Tricolor terá mais de uma semana livre para treinos e ajustes.

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