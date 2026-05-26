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Enquete Lance!: Quem se deu melhor no sorteio da Copa do Brasil? Clique e vote

Sorteio foi realizado nesta terça-feira (26), no Rio de Janeiro

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/05/2026
13:57
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Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)
imagem cameraTaça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)
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Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira (26), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Com clássicos, como Fluminense x Vasco, o Lance! quer saber a SUA OPINIÃO sobre quem se deu melhor com as definições dos duelos da competição mais rica do país. Selecione a alternativa que reflete a sua visão abaixo e compartilhe com os amigos!

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