Enquete Lance!: Quem se deu melhor no sorteio da Copa do Brasil? Clique e vote
Sorteio foi realizado nesta terça-feira (26), no Rio de Janeiro
- Matéria
- Mais Notícias
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira (26), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Com clássicos, como Fluminense x Vasco, o Lance! quer saber a SUA OPINIÃO sobre quem se deu melhor com as definições dos duelos da competição mais rica do país. Selecione a alternativa que reflete a sua visão abaixo e compartilhe com os amigos!
Relacionadas
- Corinthians
Copa do Brasil: Título com Ronaldo e goleada marcam histórico de Corinthians x Inter
Corinthians26/05/2026
- Futebol Nacional
CBF sorteia confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026; veja duelos
Futebol Nacional26/05/2026
- Futebol Nacional
Sorteio define mandos de campo das oitavas de final da Copa do Brasil
Futebol Nacional26/05/2026
- Matéria
- Mais Notícias