Enquete Lance!: Quem se deu melhor no sorteio da Copa do Brasil? Clique e vote

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira (26), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Com clássicos, como Fluminense x Vasco, o Lance! quer saber a SUA OPINIÃO sobre quem se deu melhor com as definições dos duelos da competição mais rica do país. Selecione a alternativa que reflete a sua visão abaixo e compartilhe com os amigos!

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