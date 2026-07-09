Cruzeiro Sub-17 vence primeiro jogo com impedimento semiautomático no Brasil
Os Crias da Toca subiram na tabela com o resultado
Em partida que marcou o primeiro jogo oficial no Brasil com impedimento semiautomático, o Cruzeiro venceu o Internacional por 1 a 0 no Mineirão pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Dudu marcou o único gol do confronto.
Com o resultado, a Raposa alcançou a quinta posição, com 13 pontos, e reduziu a distância para os times da ponta (Palmeiras, Fluminense e Fortaleza), que tropeçaram.
Os Crias da Toca voltam a jogar na terça-feira (14), às 15h (de Brasília), no estádio Municipal Valdir Cândido de Queiroz, em Guapó (GO), contra o Atlético-GO.
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Tecnologia do impedimento semiautomático no Mineirão
O duelo entre os jovens foi o primeiro jogo oficial da tecnologia do impedimento semiautomático (SAOT, na sigla em inglês), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Inicialmente, o confronto seria realizado na Toca da Raposa I, mas foi transferido para o Gigante da Pampulha.
A tecnologia conta com 18 câmeras instaladas em 12 posições diferentes do estádio. As imagens são enviadas diretamente para a Central do VAR, na sede da CBF. O diretor da comissão de arbitragem da CBF, Netto Goes, avaliou o trabalho.
– Queria agradecer ao Mineirão pelo trabalho junto à CBF. Sempre tivemos o apoio e conseguimos concluir as instalações. Agora iremos realizar os testes para a implementação do impedimento semiautomático e todas as etapas estão sendo cumpridas para termos o bom uso da tecnologia. Com todos os ajustes realizados, com toda a tecnologia do VAR e do semiautomático integrada, com os profissionais da arbitragem treinados e orientados, teremos o início do da tecnologia no futebol brasileiro. É muito importante ter o Mineirão, um estádio de referência para o futebol brasileiro, fazendo parte dessa história – ressaltou Netto.
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