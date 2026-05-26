Copa do Brasil: Título com Ronaldo e goleada marcam histórico de Corinthians x Inter
Encontros incluem vitória expressiva em 1992 e decisão de 2009 com o ex-atacante
- Matéria
- Mais Notícias
O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil reservou um reencontro na competição. Corinthians e Internacional vão escrever um novo capítulo da história do confronto, com partidas previstas para os dias 1º e 2 de agosto, pelo jogo de ida, e 5 e 6 de agosto, na volta.
Memphis vive reta decisiva no Corinthians entre Copa e renovação indefinida
Corinthians
‘Limpeza’, cerveja e pagode: torcida do Corinthians comemora expulsão de Andrés Sánchez
Corinthians
Presidente do Conselho do Corinthians justifica expulsão de Andrés Sanchez: ‘Conduta’
Corinthians
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
O confronto entre Corinthians e Internacional pela Copa do Brasil tem histórico equilibrado. Em seis partidas disputadas entre as equipes na competição, cada lado venceu uma vez, enquanto outros quatro jogos terminaram empatados. No retrospecto eliminatório, o clube gaúcho avançou em duas oportunidades, enquanto o time paulista conquistou um título sobre o adversário.
No retrospecto geral do duelo, o Internacional leva pequena vantagem no número de gols marcados. A equipe colorada balançou as redes oito vezes, contra seis do Corinthians ao longo dos seis encontros pelo torneio nacional.
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Goleada histórica do Internacional em 1992
O primeiro confronto entre as equipes na competição aconteceu no dia 9 de outubro de 1992. No Pacaembu, o Internacional aplicou a maior goleada sofrida pelo Corinthians como mandante na história da Copa do Brasil: 4 a 0. Os gols foram marcados por Gérson, duas vezes, Márcio e Maurício.
No duelo de volta, a partida terminou empatada sem gols, resultado que garantiu a classificação do clube gaúcho.
Escalações de Corinthians 0 x 4 Internacional
Corinthians: Ronaldo Giovanelli; Wladimir, Marcelo, Henrique e Wilson Mano (Edu Manga); Nelsinho (Viola), Ezequiel, Neto e Fabinho; Nilson e Paulo Sérgio. Técnico: Basílio.
Internacional: Gato Fernández; Célio Lino, Célio Silva, Ricardo e Daniel; Márcio, Élson e Marquinhos (Silas); Maurício, Gérson e Zinho (Norton). Técnico: Antônio Lopes.
Título do Corinthians com Ronaldo
Em 2009, o Corinthians superou o Internacional na final da Copa do Brasil e conquistou o título. No jogo de ida, no Pacaembu, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Jorge Henrique e Ronaldo.
Na volta, empate em 2 a 2 no Beira-Rio. Jorge Henrique marcou novamente para os paulistas, enquanto André Santos fez o outro gol corintiano. Alecsandro balançou as redes duas vezes para o Internacional, resultado insuficiente para evitar a conquista alvinegra.
Escalações de Internacional 2 x 2 Corinthians
Internacional: Lauro; Bolívar (Danilo Silva), Índio, Danny Morais e Kléber; Glaydson (Alecsandro), Guiñazu, Magrão e D'Alessandro; Taison (Andrezinho) e Nilmar. Técnico: Tite.
Corinthians: Felipe; Alessandro, Chicão, William e André Santos (Diego); Cristian (Boquita), Elias e Douglas; Jorge Henrique, Ronaldo e Dentinho (Jean). Técnico: Mano Menezes.
Classificação do Internacional em Itaquera
Em 2017, Corinthians e Internacional duelaram pela quarta fase da competição. No jogo de ida, empate em 1 a 1 no Beira-Rio. Na volta, novo empate pelo mesmo placar. Nos pênaltis, o Colorado levou a melhor ao vencer por 4 a 3.
Nas cobranças de pênaltis, o Internacional foi mais eficiente e garantiu a classificação ao converter as finalizações de Brenner, Valdívia, Víctor Cuesta e Diego. O time gaúcho ainda contou com falhas de William e Léo Ortiz, mas teve desempenho suficiente para avançar na disputa.
Do outro lado, o Corinthians acabou ficando pelo caminho. A equipe paulista acertou com Jadson, Jô e Fagner, porém viu a vaga escapar após os erros de Maycon, Marquinhos Gabriel e Guilherme Arana, que acabaram pesando no resultado final da série.
Escalações de Corinthians 1 x 1 Internacional
Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel (Marquinhos Gabriel), Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero (Clayton); Jô. Técnico: Fábio Carille.
Internacional: Marcelo Lomba; William, Léo Ortiz, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Anselmo e Felipe Gutiérrez (Carlos); Nico López (Diego Gonçalves), Roberson (Valdívia) e Brenner. Técnico: Antônio Carlos Zago.
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias