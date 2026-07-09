Nova camisa do Fluminense terá verde azulado, escudo antigo e desenho das Laranjeiras Uniforme foi apresentado aos conselheiros

O Fluminense terá um terceiro uniforme predominantemente verde azulado para a temporada 2026/2027. A nova camisa foi apresentada e aprovada, nesta quinta-feira (9), em votação no Conselho Deliberativo do clube.

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A peça terá detalhes em tom creme/bege e uma homenagem às Laranjeiras, sede histórica do Tricolor. Um dos principais elementos da camisa será uma marca d'água com o mapa da região, em tom ainda mais escuro. A informação foi dada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

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Como será a nova camisa do Fluminense

O terceiro uniforme terá gola polo e usará o escudo antigo do Fluminense. O símbolo aparecerá em tom creme, vazado com o mesmo verde escuro predominante da camisa. A logo da Puma seguirá a mesma tonalidade do escudo. A marca da Superbet aparece de forma vazada, apenas com o contorno, sem preenchimento completo. A escolha ajuda a deixar a camisa com aspecto mais limpo e menos poluído visualmente.

A camisa fecha a linha de uniformes da fornecedora para a temporada. O clube já havia lançado os modelos tricolor e branco de 2026/2027.

Lançamento em agosto

A previsão é que o novo terceiro uniforme seja lançado perto do Dia dos Pais, em agosto. Entre conselheiros que tiveram acesso à peça, a avaliação foi positiva, e a tendência é que a aprovação aconteça sem maiores problemas.

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A primeira impressão sobre o modelo é positiva. A camisa foi descrita como bonita, com detalhes discretos, visual limpo e uma proposta diferente em relação às peças mais tradicionais do Fluminense.

Hulk na estreia pelo Fluminense no Maracanã (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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