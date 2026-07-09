logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Nova camisa do Fluminense terá verde azulado, escudo antigo e desenho das Laranjeiras

Uniforme foi apresentado aos conselheiros

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 20:33
Favorite o Lance! no Google
Laranjeiras - Fluminense
Sede do Fluminense, nas Laranajeiras (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

O Fluminense terá um terceiro uniforme predominantemente verde azulado para a temporada 2026/2027. A nova camisa foi apresentada e aprovada, nesta quinta-feira (9), em votação no Conselho Deliberativo do clube.

  • Keven Samuel assina renovação de contrato com o Fluminense

    Fluminense anuncia renovação com centroavante da Esquadrilha 07

    Fluminense
    Há 2 horas
  • Hulk em ação pela primeira vez com a camisa do Fluminense em amistoso

    Torcida do Atlético-MG reage a fala de Hulk após polêmica: ‘Ainda dizem’

    Fora de Campo
    Há 5 horas
  • Zubeldía em entrevista coletiva pelo Fluminense

    Zubeldía aponta dois jogadores do Fluminense como inegociáveis no mercado

    Fluminense
    Há 19 horas

    • ➡️Fluminense anuncia renovação com centroavante da Esquadrilha 07

    A peça terá detalhes em tom creme/bege e uma homenagem às Laranjeiras, sede histórica do Tricolor. Um dos principais elementos da camisa será uma marca d'água com o mapa da região, em tom ainda mais escuro. A informação foi dada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

    continua após a publicidade

    Como será a nova camisa do Fluminense

    O terceiro uniforme terá gola polo e usará o escudo antigo do Fluminense. O símbolo aparecerá em tom creme, vazado com o mesmo verde escuro predominante da camisa. A logo da Puma seguirá a mesma tonalidade do escudo. A marca da Superbet aparece de forma vazada, apenas com o contorno, sem preenchimento completo. A escolha ajuda a deixar a camisa com aspecto mais limpo e menos poluído visualmente.

  • Klopp sorri e aperta a mão de Mbappé

    Klopp revela tentativa do Liverpool de contratar Mbappé: 'Não podíamos ser vistos'

    Futebol Internacional
    Há 12 minutos
  • Erling Haaland, algoz da Seleção Brasileira durante coletiva de imprensa

    Haaland? Google faz surpresa com invasão viking; confira

    Fora de Campo
    Há 42 minutos
  • Zeno Debast no media day da Bélgica

    Zagueiro da Bélgica é vetado de jogar as quartas de final da Copa do Mundo; entenda

    Copa do Mundo 2026
    Há 54 minutos

    • A camisa fecha a linha de uniformes da fornecedora para a temporada. O clube já havia lançado os modelos tricolor e branco de 2026/2027.

    Lançamento em agosto

    A previsão é que o novo terceiro uniforme seja lançado perto do Dia dos Pais, em agosto. Entre conselheiros que tiveram acesso à peça, a avaliação foi positiva, e a tendência é que a aprovação aconteça sem maiores problemas.

    continua após a publicidade

    A primeira impressão sobre o modelo é positiva. A camisa foi descrita como bonita, com detalhes discretos, visual limpo e uma proposta diferente em relação às peças mais tradicionais do Fluminense.

    Hulk na estreia pelo Fluminense no Maracanã
    Hulk na estreia pelo Fluminense no Maracanã (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Keven Samuel assina renovação de contrato com o Fluminense

    Fluminense

    Fluminense anuncia renovação com centroavante da Esquadrilha 07

    Há 2 horas
    Hulk em ação pela primeira vez com a camisa do Fluminense em amistoso

    Fora de Campo

    Torcida do Atlético-MG reage a fala de Hulk após polêmica: 'Ainda dizem'

    Há 5 horas
    Zubeldía em entrevista coletiva pelo Fluminense

    Fluminense

    Zubeldía aponta dois jogadores do Fluminense como inegociáveis no mercado

    Há 15 horas
    Hulk na estreia pelo Fluminense no Maracanã

    Futebol Nacional

    Como foi a estreia de Hulk pelo Fluminense?

    Há 16 horas
    Hulk em ação em Fluminense x Nova Iguaçu

    Fluminense

    Hulk aponta diferença entre Fluminense e Atlético-MG: 'Responsabilidade de decidir'

    Há 20 horas
    Zubeldía, técnico do Fluminense, no banco do Maracanã

    Fluminense

    Zubeldía responde se Hulk e John Kennedy podem jogar juntos no Fluminense

    Há 21 horas
    Mais LANCE!
    Fluminense goleia Nova Iguaçu em amistoso (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

    Internautas pedem jogador do Fluminense na Seleção após goleada: 'O cara'

    Hulk, Savarino e Acostam comemoram gol do Fluminense contra o Nova Iguaçu

    Hulk passa em branco na estreia, mas Fluminense goleia Nova Iguaçu por 6 a 1

    Hulk realiza sua estreia pelo Fluminense em amistoso (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

    Hulk perde chances claras em estreia pelo Fluminense; torcida reage

    Hulk em ação em Fluminense x Nova Iguaçu

    Veja gols de Fluminense x Nova Iguaçu: Tricolor sai atrás, mas reverte com goleada

    Maracanã teve mais de 62 mil presentes em Fluminense x Bolívar (Foto: Marina Garcia/ Fluminense FC)

    CBF fará teste de impedimento semiautomático em Fluminense x Bahia

    Hulk no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho

    Escalação do Fluminense: Hulk é titular, e John Kennedy fica no banco

    Hulk na apresentação ao Fluminense no Maracanã

    Estreia de Hulk! Veja relacionados do Fluminense para enfrentar o Nova Iguaçu

    Jogadores do Fluminense em treino no CT Carlos Castilho

    Fluminense divide elenco e fará jogo-treino antes de amistoso

    Onde assistir Fluminense x Nova Iguaçu (Arte Lance!)

    Fluminense x Nova Iguaçu: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso

    Maracanã receberá último jogo da Seleção antes de grupo embarcar para a Copa do Mundo

    Fluminense x Nova Iguaçu: funcionamento do Metrô com amistoso no Maracanã

    Torcida do Fluminense no Maracanã (Foto: Lucas Merçon/FFC)

    Fluminense reforça campanha por presença da torcida em amistosos no Maracanã

    Lucho Acosta e Germán Cano juntos em transição para voltar aos gramados

    Torcedores reagem à publicação do Fluminense: 'Não precisava'

    Bernal, ex-Fluminense, apresentado pelo Betis

    Fluminense anuncia venda de Facundo Bernal ao Betis

    Cano e Ganso comemoram gol pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

    Fluminense tem quatro jogadores em fim de contrato que podem sair de graça