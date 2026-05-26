A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira (26), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Além dos duelos, a CBF também definiu a ordem dos mandos de campo das partidas. As datas-base dos jogos ainda serão confirmadas pela entidade, mas estão previstas para ocorrer nos dias estipulados no calendário da competição.

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Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026

Jogos de ida – Oitavas da Copa do Brasil 2026

Fluminense x Vasco da Gama

Internacional x Corinthians

Mirassol x Grêmio

Athletico-PR x Vitória

Atlético-MG x Juventude

Santos x Remo

Chapecoense x Cruzeiro

Palmeiras x Fortaleza

Jogos de volta (decidem em casa)

Vasco da Gama x Fluminense

Corinthians x Internacional

Grêmio x Mirassol

Vitória x Athletico-PR

Juventude x Atlético-MG

Remo x Santos

Cruzeiro x Chapecoense

Fortaleza x Palmeiras

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A CBF também confirmou que um novo sorteio será realizado após o término das oitavas para definir os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão. A final da Copa do Brasil de 2026 será disputada em jogo único.

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Sorteio da Copa do Brasil (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Datas-bases da Copa do Brasil 2026

1 . Oitavas de final: 2 de agosto (ida) e 8 de agosto (volta) 2 . Quartas de final: 26 de agosto (ida) e 2 de setembro (volta) 3 . Semifinal: 1º de novembro (ida) e 13 de novembro (volta) 4 . Final: 6 de dezembro (jogo único, em local a ser divulgado)

Premiações da Copa do Brasil

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 4 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 34 milhões

Campeão: R$ 78 milhões

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