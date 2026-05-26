Sorteio define mandos de campo das oitavas de final da Copa do Brasil
Confrontos vão acontecer após a Copa do Mundo
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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira (26), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Além dos duelos, a CBF também definiu a ordem dos mandos de campo das partidas. As datas-base dos jogos ainda serão confirmadas pela entidade, mas estão previstas para ocorrer nos dias estipulados no calendário da competição.
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Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026
Jogos de ida – Oitavas da Copa do Brasil 2026
Fluminense x Vasco da Gama
Internacional x Corinthians
Mirassol x Grêmio
Athletico-PR x Vitória
Atlético-MG x Juventude
Santos x Remo
Chapecoense x Cruzeiro
Palmeiras x Fortaleza
Jogos de volta (decidem em casa)
Vasco da Gama x Fluminense
Corinthians x Internacional
Grêmio x Mirassol
Vitória x Athletico-PR
Juventude x Atlético-MG
Remo x Santos
Cruzeiro x Chapecoense
Fortaleza x Palmeiras
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A CBF também confirmou que um novo sorteio será realizado após o término das oitavas para definir os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão. A final da Copa do Brasil de 2026 será disputada em jogo único.
Datas-bases da Copa do Brasil 2026
- Oitavas de final: 2 de agosto (ida) e 8 de agosto (volta)
- Quartas de final: 26 de agosto (ida) e 2 de setembro (volta)
- Semifinal: 1º de novembro (ida) e 13 de novembro (volta)
- Final: 6 de dezembro (jogo único, em local a ser divulgado)
Premiações da Copa do Brasil
- Oitavas de final: R$ 3 milhões
- Quartas de final: R$ 4 milhões
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Vice-campeão: R$ 34 milhões
- Campeão: R$ 78 milhões
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