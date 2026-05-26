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Sorteio define mandos de campo das oitavas de final da Copa do Brasil

Confrontos vão acontecer após a Copa do Mundo

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/05/2026
11:40
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Sorteio do mando de campo das oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
imagem cameraSorteio do mando de campo das oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira (26), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Além dos duelos, a CBF também definiu a ordem dos mandos de campo das partidas. As datas-base dos jogos ainda serão confirmadas pela entidade, mas estão previstas para ocorrer nos dias estipulados no calendário da competição.

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Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026

Jogos de ida – Oitavas da Copa do Brasil 2026

Fluminense x Vasco da Gama
Internacional x Corinthians
Mirassol x Grêmio
Athletico-PR x Vitória
Atlético-MG x Juventude
Santos x Remo
Chapecoense x Cruzeiro
Palmeiras x Fortaleza

Jogos de volta (decidem em casa)

Vasco da Gama x Fluminense
Corinthians x Internacional
Grêmio x Mirassol
Vitória x Athletico-PR
Juventude x Atlético-MG
Remo x Santos
Cruzeiro x Chapecoense
Fortaleza x Palmeiras

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A CBF também confirmou que um novo sorteio será realizado após o término das oitavas para definir os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão. A final da Copa do Brasil de 2026 será disputada em jogo único.

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copa do brasil sorteio
Sorteio da Copa do Brasil (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Datas-bases da Copa do Brasil 2026

    1.
  1. Oitavas de final: 2 de agosto (ida) e 8 de agosto (volta)
    2. 2.
  2. Quartas de final: 26 de agosto (ida) e 2 de setembro (volta)
    3. 3.
  3. Semifinal: 1º de novembro (ida) e 13 de novembro (volta)
    4. 4.
  4. Final: 6 de dezembro (jogo único, em local a ser divulgado)

Premiações da Copa do Brasil

  • Oitavas de final: R$ 3 milhões
  • Quartas de final: R$ 4 milhões
  • Semifinal: R$ 9 milhões
  • Vice-campeão: R$ 34 milhões
  • Campeão: R$ 78 milhões

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