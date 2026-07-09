Kaio Jorge mantém rotina de treinos durante folga no Cruzeiro
O atacante marcou no último amistoso da Raposa
Enquanto grande parte do elenco do Cruzeiro aproveitou o período de folga no início desta semana, Kaio Jorge seguiu trabalhando na Toca da Raposa II.
O atacante manteve a rotina de treinamentos na segunda e na terça-feira com o objetivo de chegar ainda mais preparado para a sequência da temporada, reforçando o comprometimento que tem marcado sua trajetória no clube.
Artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em 2025, Kaio Jorge soma 13 gols na temporada 2026.
Durante a pausa no calendário para a Copa do Mundo, o atacante abdicou de parte das férias para continuar treinando e intensificar a preparação física.
Agora, mesmo durante o período de folga do elenco, Kaio Jorge volta a mostrar esse comprometimento ao seguir trabalhando na Toca da Raposa.
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Kaio Jorge está totalmente recuperado de lesão
Grande homem do ataque celeste, Kaio Jorge celebrou a recuperação de uma lesão no púbis que o atrapalhou muito no primeiro semestre. Após a vitória do Cruzeiro por 2 a 0 contra o Defensor-URU em amistoso realizado no Independência, o camisa 19 comemorou poder ter jogado sem tomar injeções novamente.
Autor de um dos gols do triunfo, o artilheiro da Raposa ressaltou que está mais leve dentro de campo e acredita que conseguirá marcar mais vezes.
– Muito feliz de voltar das férias, voltar a marcar. Só o fato de conseguir jogar sem tomar injeção é motivo de muita alegria. Foi um trabalho muito duro nas férias, me dediquei bastante, treinei todos os dias. Ainda estou em evolução, mas sinto uma melhora muito grande, uma evolução – comentou Kaio Jorge após a partida.
– Vocês podem ver que estou solto na partida, mais leve. Acredito que, durante a temporada, vou conseguir fazer mais gols. Estamos em preparação ainda. É um período em que, na reta final, a pubalgia está desaparecendo, estou me sentindo muito melhor. Jogo a jogo, treino a treino, vou me sentindo melhor – disse o atacante.
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