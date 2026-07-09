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Gabriel Pec se emociona com vídeo de Gui em apresentação no Cruzeiro; assista

Gabriel Pec conheceu o garoto quando atuava no Vasco

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
09/07/2026 15:16
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Gabriel Pec se emociona com vídeo de Gui
Gabriel Pec se emociona com vídeo de Gui (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

O atacante Gabriel Pec foi apresentado nesta quinta-feira (9) como reforço do Cruzeiro. Em sua primeira coletiva na Toca da Raposa II, o jogador se emocionou ao ver um vídeo de Gui, torcedor vascaíno e amigo.

  • Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

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  • Gabriel Pec com o uniforme do Cruzeiro

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  • À esquerda, Douglas Souza, com a camisa da Seleção Brasileira, sorri e leva a mão esquerda à nuca durante media day; no centro, Leal, com a camisa azul do Cruzeiro, sorridente, estende o dedo indicador esquerdo; à direita, arte de Samuel, de braços cruzados e expressão séria, com a camisa do Sesi Bauru

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    • – Quero desejar as boas-vindas ao Brasil. Pena que não é para o Vasco. Mas pega leve quando jogar contra o Vasco. Desejo toda sorte do mundo, que Deus te abençoe sempre e um beijão – disse Gui no vídeo mostrado a Gabriel Pec.

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    – Tentar não chorar. É difícil, vou um pouco além. Reclamamos muito da vida. Se você olhar a situação do Gui. A mãe dele me mandou uma foto dos machucadinhos dele, isso dói. Nunca o vi triste ou reclamando. Isso me faz pensar muito. Às vezes reclamamos tanto de um dia ruim no trabalho, da comida que temos na mesa. E olhamos para o Gui, lutando pela vida, passando por cirurgias. Amo muito ele. Ele não tem vergonha e faz alguns pedidos. Mas o meu carinho por ele e sua família é eterno – comentou o jogador, emocionado.

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    – O Guizinho é um grande amigo meu. Eu mantenho contato com ele. Fazemos chamadas de vídeo. Ontem conversamos, ele disse que estava com saudade. Falei para a mãe dele que podem vir aqui, conhecer a estrutura, entrar comigo em campo. Isso vai além do futebol – disse Gabriel Pec sobre a relação com Gui.

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    • Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro

    Em sua apresentação no Cruzeiro, o atacante destacou o carinho da torcida celeste e explicou a escolha pelo clube.

    – Fico muito feliz de receber o carinho da torcida do Cruzeiro. Todos sabem que sou cria do Vasco, cresci ali. Sou grato, lá vivi muitos momentos. Mas agora optei pelo Cruzeiro porque apresentaram grande projeção para mim e minha carreira – disse o jogador.

    – Fiquei muito feliz quando cogitaram meu nome e a torcida invadiu meu Instagram. Todo jogador gosta desse carinho. O Cruzeiro tem uma grande torcida, e receber essa atenção de um público tão numeroso me fez sentir muito feliz. Pesou na minha escolha vir para cá – comentou Gabriel Pec.

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    Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
    Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

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